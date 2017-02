MMM : Bérenger réclame « de nouvelles élections dans un délai raisonnable »

Le leader du MMM, Paul Bérenger, est revenu à la charge samedi afin de réclamer la tenue « de nouvelles élections générales dans un délai raisonnable ». Il a insisté sur le fait que par raisonnable, il comprenait « dans quelques mois ». Paul Bérenger a également insisté sur le fait qu’il n’y ait aucun rapprochement entre le MMM et le MSM et encore moins avec le PTr. Il a également annoncé l’intention du MMM d’organiser un meeting à la Place Edward VII le ler mai prochain.

Analysant la situation politique, Paul Bérenger a constaté que, deux ans après les élections générales, le PMSD a quitté le gouvernement et que Roshi Bhadain a pris le large. De plus, la demande de permission du DPP auprès de la Cour suprême afin de faire appel devant le Privy Council, se présente comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il estime, par conséquent, que Pravind Jugnauth « n’a aucune légitimité comme Premier ministre après le départ de sir Anerood Jugnauth ». D’où sa décision de réclamer de nouvelles élections générales dans un délai raisonnable afin de permettre à la population de se prononcer.

Paul Bérenger a maintenu que le MMM compte se présenter seul aux prochaines élections générales. Interrogé à ce sujet par la presse, il a annoncé compter « provoquer un débat au sein du MMM prochainement avec en ligne de mire l’attitude que le MMM doit adopter par rapport à Alan Ganoo et Kavi Ramano ». La semaine dernière, il avait affirmé qu’il considérait que « ces deux anciens membres du MMM étaient coupables de trahison », mais qu’il avait quand même « constaté un sentiment de nostalgie à leur égard ». Cette semaine, il a précisé que lorsqu’il parle de trahison, Paul Bérenger ne se référait nullement aux négociations menées avec le PTr avant les élections générales, mais au fait que ces militants ont quitté leur parti à un moment où le MMM passait par un des moments les plus difficiles de son histoire. « S’il est bien de parler de la réunification de la famille militante entre dirigeants au sein des instances des partis, la situation est totalement différente lorsque la question est évoquée au niveau de la base dans les circonscriptions N° 14 et 18 », dit-il. Selon lui, les militants qui se sont comportés de manière exemplaire durant les moments difficiles voient les choses d’un autre œil. C’est la raison pour laquelle il compte provoquer un débat au sein du MMM dans les prochains jours.

Paul Bérenger s’est longuement appesanti sur les raisons pour lesquelles tout rapprochement entre le MMM et le MSM est « impossible ». « Le fossé qui sépare le MMM du MMM se creuse davantage de jour en jour ». Les raisons, dit-il, sont nombreuses, citant entre autres, l’esprit d’affairiste et la nomination scandaleuse de Bhinod Bacha. À cela s’ajoute le refus de la mairie de Port-Louis d’autoriser Resistans ek Alternativ d’utiliser le Jardin de la Compagnie pour une manifestation contre le “deal papa-piti”.

Le leader du MMM est également revenu sur les attributions du Ministre Mentor, sir Anerood Jugnauth, et s’est interrogé sur la constitutionnalité de la division des responsabilités entre le Premier ministre et le Ministre Mentor concernant la police. « Je ne comprends pas pourquoi la police en général tombe sous la responsabilité de SAJ alors que le NSS reste sous la responsabilité du Premier ministre ». Il s’est également élevé contre le fait que la responsabilité de la souveraineté mauricienne sur les Chagos et Tromelin revienne au Ministre Mentor. Et de critiquer la façon de faire du gouvernement concernant les Chagos. « Plus d’une semaine après la rencontre entre une délégation mauricienne et les responsables britanniques, à Londres, la population n’est toujours pas au courant de ce qui s’est passé et apprend simplement qu’une nouvelle réunion est prévue le 6 mars ». Il a de ce fait réclamé la tenue d’une réunion du comité parlementaire sur les Chagos tout en s’interrogeant sur celui qui présidera celle-ci. Il a fait comprendre qu’elle devrait être présidée par le Premier ministre et qu’il est peu probable qu’il y participe dans l’éventualité où elle est présidée par sir Anerood Jugnauth.