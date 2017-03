MMM - COMMISSION DES FEMMES : Bérenger s’engage à atteindre l’objectif 50-50 d’ici 2030

Le leader du MMM Paul Bérenger a souligné que le congrès organisé hier pour célébrer la journée internationale de la femme est spécial cette année puisqu’avec la nouvelle constitution du parti, il prend l’engagement d’atteindre la parité homme-femme d’ici à 2030, comme ce que demandent les Nations unies. C’était hier, lors du rassemblement de la commission des femmes du MMM, à la salle des fêtes du Plaza, à Rose-Hill. Paul Bérenger a également demandé au gouvernement de changer la loi pour qu’au moins un candidat sur trois par circonscription soit une femme aux prochaines élections générales, comme c’était le cas pour les dernières élections municipales.

Le leader des mauves s’est longuement appesanti sur le combat des femmes à travers l’histoire et a argué que le 25 novembre est tout aussi important que le 8 mars parce que c’est la journée de l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Il trouve triste que cette journée soit célébrée « kot zame pa finn ena autant krim ek violans a legar madam ». Pour lui, « la tenue de ce congrès est le renouvellement de l’engagement du parti pour faire reculer la violence et les crimes contre les femmes ». Paul Bérenger a axé son intervention sur les actions prises par le MMM pour atteindre les objectifs des Nations unies en 2030, soit la parité des genres au sein du MMM. Cependant, dit-il, « cela passera par des étapes ». Ainsi, selon le programme établi, le MMM devrait très vite atteindre la représentativité d’un tiers de femmes en son sein pour passer à 40 % en 2020, 45 % en 2025 et arriver à 50 % en 2030. Le parti a pris l’engagement d’y arriver mais « pa kone si pou resi ». « Nou pran langazman pou fer respekter konstitision. Dan nou konstitision, nou prend langazman konsernan eleksion pou ena enn maximum madam dan elesksion zeneral e nou pran langazman pou lite pou fer gouverman amand lalwa. »

Paul Bérenger déplore qu’après la publication de la nouvelle constitution du parti, lors d’une visite au sein d’un comité régional récemment, il a constaté qu’il n’y avait aucune femme. Il souhaite que le comité y remédie au plus vite, en concédant toutefois qu’il est difficile de changer les mentalités. Dans ce sillage, Paul Bérenger encourage les femmes de son parti à prendre connaissance de la nouvelle constitution, et l’étudier pour que le MMM, qui se clame avant-gardiste et féministe depuis sa création, puisse continuer sur cette voie.

Il note qu’avec la nouvelle constitution, au lieu d’avoir une seule représentation d’un comité régional sur le comité central, il y en aura deux dont un obligatoirement à une femme. Ce qui amène le nombre de femmes à 20 au minimum.

Commentant la récente annonce de la ministre de l’Égalité des genres, Fazila Daureeawoo, qu’elle présentera un Gender Equality Bill, Paul Bérenger a exprimé ses doutes quant à cette déclaration. « Mo ena boukou dout ki gouvernman pou fer li, me mo ankouraz li vinn de lavan avek enn vre Gender Equality Bill. Pa vinn avek enn la lwa menti menti pou kouyonn dimounn. Pou ena bez. » Pour lui, il faut de la volonté politique pour le faire.

Le leader du MMM a observé que Maurice passe par des « moments dramatiques et dangereux depuis les élections générales ». « Depi epizod papa-piti, nou pei dan bez, skandal, abi apre abi. Pa kone kan eleksion zeneral pe vini. Le plus tôt, le mieux », dit-il. Il a lancé un appel aux mauves : « Marye pike pou tir pei dan bez kot li été. »

La Deputy Leader du MMM, Arianne Navarre-Marie, a parlé des grandes rencontres internationales pour l’avancement des femmes. Pour elle, l’heure est à l’action. Elle estime que la société fait face à un gros défi concernant le respect pour les femmes, sa protection et sa promotion. « Il n’y a pas suffisamment de volonté politique pour le faire ». Elle déplore le fait qu’« aujourd’hui on parle même de la profession de la victime », comme si « on avait droit sur son corps ». Auparavant, fait-elle ressortir, « on parlait de l’habillement des femmes victimes de violence et aujourd’hui on parle de leurs professions ». La violence des femmes est un obstacle au développement, estime-t-elle. Elle évoque également les difficultés économiques auxquelles font face les femmes, estimant que c’est « le résultat d’une bad governance ».

Pour sa part, la présidente de la Commission des femmes du MMM, Sundy Beedassy, a déploré le manque de possibilités pour les femmes de vendre leurs produits ou services à Maurice ; « seules quelques-unes proches du pouvoir ont ce privilège », dit-elle. Elle a encouragé les femmes à s’adonner à la traduction car « elles sont toutes bilingues ». Selon elle, avec les facilités technologiques, elles peuvent travailler de chez elles. Elle est aussi d’avis que les femmes doivent se former à l’utilisation des outils informatiques. Elle a dénoncé le deal papa-piti et a observé que malgré le fait que le Premier ministre soit « jeune », « grossièrement seuls 9 % de son cabinet sont des femmes ». Elle a dit l’appréciation des femmes du parti de la nouvelle constitution « ki donn madam so valer ».

Jenny Adibero a, quant à elle, observé que les femmes sont les plus affectées par le chômage alors qu’elles ont le potentiel de faire très bien sinon mieux que les hommes. Elle souligne qu’elles doivent se mettre debout et dire non aux injustices et à la violence. Elle lance un appel aux mamans également pour qu’elles se forment à l’outil informatique et au fonctionnement des réseaux sociaux pour pouvoir mieux protéger leurs enfants.

Pour la vice-présidente de la Commission des femmes, Dorine Chuckowry, c’est l’occasion de faire un bilan de ce qui a été accompli. Elle cite une étude qui fait état de 50 000 femmes analphabètes à Maurice. Elle note que cette étude évoque aussi que 1,3 % des jeunes entre 15 et 24 ans le sont également et que 30 % des enfants de moins de 15 ans ne vont pas à l’école. Pour Dorine Chuckowry, « le système ne fonctionne pas comme il se doit » et il faut un parti comme le MMM pour remédier à cette situation.

Hommage à Thérèse Adélaïde

La célébration de la Journée internationale de la femme par la Commission femmes du MMM, à la salle des fêtes au Plaza hier, s’est déroulée dans une ambiance de fête mais aussi de réflexion sur ce qui a été accompli et sur l’avenir de la femme. C’était également l’occasion de rendre hommage à toutes celles qui se sont sacrifiées pour ce combat.

Militantes et militants venus des quatre coins de l’île, invités à ce congrès, y ont répondu présents. Arborant les couleurs du parti, vêtus pour la plupart de violet et portant des drapeaux de la même couleur, ils se sont rassemblés dans la salle des fêtes nouvellement rénovée du Plaza. C’est avec beaucoup de bonheur qu’ils ont accueilli le leader du parti, Paul Bérenger, peu après 10 heures, sur la chanson culte « Solda lalit militan ».

Les interventions étaient axées sur le combat en faveur de la femme mené par le MMM et surtout la nouvelle constitution du parti qui lui fait une place importante en politique.

La secrétaire de la Commission, Jenny Adibero a, lors de son intervention, eu un mot spécial pour Thérèse Adélaïde, épouse d’Azor Adélaïde, militant assassiné le 25 novembre 1971 à Curepipe lors d’une embuscade tendue par des gros bras du PMSD. Les militants présents à Rose-Hill hier ont observé une minute de silence en hommage à Thérèse Adélaïde, qui est récemment décédée à l’âge 89 ans. Le congrès était ponctué par des intermèdes musicaux.