MMM-CONFÉRENCE DE PRESSE : Bérenger ironise sur une annonce de Xavier-Luc Duval

Paul Bérenger a trouvé ridicule, samedi, l’annonce du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, à l’effet que Roshi Bhadain siégera au front bench de l’opposition et que la moitié de la PNQ lui sera confiée. Le leader du MMM a également réclamé que les attributions du ministre mentor soient rendues public.

Paul Bérenger a évoqué son étonnement concernant l’annonce de XLD car, dit-il, il n’y a pas de Front Bench dans l’opposition. « C’est le Speaker qui place les députés en consultation avec le leader de l’opposition, qui en général place à côté de lui les membres de son parti », a-t-il déclaré. « Le Speaker procède de la même manière pour les députés des autres partis de l’opposition ». Pour lui, l’annonce du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, à l’effet qu’il partagera sa PNQ avec le leader du Reform Party constitue un signe de panique. « Si la PNQ est la prérogative du leader de l’opposition, aucun député ne peut revendiquer un droit de propriété sur les questions supplémentaires. Et il revient au Speaker de donner la parole aux députés qui en font la demande », a-t-il soutenu.

Tout en reconnaissant l’importance d’une coordination entre les parlementaires des différents partis de l’opposition dans l’hémicycle, le leader du MMM a insisté qu’il n’y a aucune action commune à l’extérieur de l’Assemblée nationale. « Le MMM n’a rien à faire ni avec le PTr de Navin Ramgoolam comme il n’a rien à faire avec le MSM au pouvoir. Tout le monde sait que le MMM et le MSM, c’est le jour et la nuit ».

D’autre part, Paul Bérenger s’est longuement appesanti sur les attributions du ministre mentor, portefeuille nouvellement créé et occupé par sir Anerood Jugnauth. Le leader du MMM s’est élevé contre le fait qu’aucun document officiel définissant les attributions du ministre mentor, notamment en ce qui concerne les dossiers de la défense, n’a jusqu’ici été publié. D’autant que la séparation de ces dossiers du ministère de l’Intérieur, estime Paul Bérenger, pourrait être anticonstitutionnelle, car « la constitution prévoit que toute la question de sécurité tombe sous la responsabilité du Commissaire de Police. La SMF, par exemple, n’est qu’un service tombant sous la responsabilité du Commissaire de Police qui répond au Premier ministre. De qui prendra-t-il ses instructions ? »

« Rodrigues pou vinn enn katastrof »

De plus, a ajouté Paul Bérenger, il n’est pas clair qui est celui qui est responsable des dossiers de Chagos et de Tromelin. Concernant Rodrigues, il a relevé que le MMM n’a jamais été en faveur de la création d’un portefeuille ministériel pour l’île depuis son accession à l’autonomie. La seule personne responsable de répondre pour Rodrigues au parlement a été jusqu’ici le Premier ministre. « Rodrigues pou fini par vinn enn katastrof », affirme le leader du MMM. Concernant les Chagos, Paul Bérenger a observé que la réunion entre la Grande Bretagne et Maurice a été renvoyée à plusieurs reprises. « Une réunion était prévue au début de février mais personne ne sait officiellement si cette réunion a eu lieu ou pas et quel a été le résultat. Eski Angle pe avoy nou promne ? », s’est-il demandé, en dénonçant le cafouillage autour de la responsabilité de ce dossier.

Le leader du MMM a aussi été très sévère vis-à-vis du Premier ministre, estimant que son discours prononcé à l’occasion de l’abolition de l’esclavage, le 1er février, constituait un manque de respect par rapport à la solennité de cette célébration. Il reproche à Pravind Jugnauth d’avoir tenu des « propos politiques mesquins » au lieu de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés et qui ont milité au prix de leur vie en vue d’obtenir que l’esclavage soit aboli. Il a, d’autre part, qualifié Pravind Jugnauth de « farceur » en tant que ministre des Finances.

Paul Bérenger a cité en exemple l’annonce de la création d’une raffinerie de pétrole à Albion à partir d’un navire. « Alors que le projet a été annoncé dans le discours du budget prononcé le 29 juillet de l’année dernière, la compagnie responsable a été enregistrée par Roland Maurel le 18 juillet. Aujourd’hui le projet a été abandonné après des garanties obtenues de Mangalore, qui fournit à Maurice la totalité de ses produits pétroliers ». Paul Bérenger soupçonne toutefois que le projet a été abandonné parce que le gouvernement pourrait avoir à payer des dommages de plusieurs milliards à Betamax. Le gouvernement actuel, a-t-il soutenu, est le plus faible que le pays n’ait jamais connu.