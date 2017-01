Le leader du MMM, Paul Bérenger, a affirmé que les parlementaires du MMM boycotteront la cérémonie de prestation de serment de Pravind Jugnauth aux fonctions de Premier ministre prévue au Vaghjee Hall, à laquelle ils s’opposent, cet après-midi. Il s’exprimait à l’issue d’une réunion spéciale du bureau politique de son parti, au Voilà Hotel. Paul Bérenger ajoute être « contre le deal papa-piti », mais qu’il « respectera la Constitution ». Ainsi, aucune action susceptible de créer des affrontements entre les partisans du gouvernement et de l’opposition ne sera entreprise cet après-midi.

Revenant sur le retrait de sir Anerood Jugnauth comme Premier ministre, Paul Bérenger a rappelé que lorsque SAJ considérait qu’il n’en pouvait plus, décidant alors de se retirer, le MMM avait proposé qu’il sorte par la grande porte en proposant la dissolution du parlement. « Il a choisi de partir dans la honte après plus de 50 ans de carrière politique, sans démissionner du parlement pour ne pas faire face à des élections partielles ».

Pour le leader du MMM, ce qui se passe dans le pays « n’a rien à faire avec le système westminstérien comme on veut le faire croire ». « Ils ont oublié que dans le système westminstérien et la succession de Cameron par Teresa May, il n’y a pas la dimension papa piti ni la dimension dynastique ». De plus, dit-il, « il n’y a pas l’affaire MedPoint ». « Que se passerait-il si Pravind Jugnauth était condamné par le Privy Council ? » s’est-il interrogé.

« Nous avons toujours respecté la Constitution et rien ne nous fera changer d’attitude même si nous considérons que ce qui se passe est infect, que c’est une honte. La Constitution stipule que lorsque le poste de Premier ministre est vacant c’est celui qui contrôle la majorité au parlement qui le devient. C’est le cas pour Pravind Jugnauth », affirme Paul Bérenger. Et d’ajouter que le MMM est contre la cérémonie de prestation de serment. « C’est une honte et c’est dégoûtant. Nous sommes contre le deal papa-piti. Toutefois, nous ne sommes pas disposés à prendre le risque d’affrontements entre les partisans du gouvernement et de l’opposition. Nous ne sommes pas en faveur de l’organisation de quoi que ce soit qui risque de donner lieu à des affrontements ». Il s’est plutôt prononcé en faveur d’une réunion des parlementaires de l’opposition au parlement, y compris le Mouvement patriotique. « Je ferai des suggestions au PMSD, au PTr et au Mouvement patriotique ».

Paul Bérenger s’est également prononcé en faveur d’une campagne séparée d’affiches et de banderoles organisée par les partis de l’opposition pour dénoncer le « deal papa-piti » et réclamer des élections générales dans les délais raisonnables. « La Constitution permet la nomination de Pravind Jugnauth comme Premier ministre mais c’est immoral », dit-il. Le leader du MMM estime, par ailleurs, qu’une proposition en bloc de l’opposition ferait le jeu du gouvernement et du MSM en particulier. « Leur rêve est d’obtenir une majorité de trois quarts. Nous ne leur ferons aucun cadeau. Cependant, si vraiment Pravind Jugnauth amène le pays vers la catastrophe, à ce moment, d’autres actions sont envisageables », a dit Paul Bérenger.

En réponse aux questions, Paul Bérenger a indiqué que le MMM boycottera la cérémonie de prestation de serment. Il a observé que, comme l’a affirmé Xavier-Luc Duval, sir Anerood Jugnauth sera un « ministre-baby sitter » car la Constitution ne prévoit pas de poste de ministre mentor. « Il sera un simple ministre. Ce qui m’amène à dire qu’après cinquante ans en politique, il a décidé de finir sa carrière dans la honte. » Pour Paul Bérenger, la question de référendum ne tient plus dans la mesure où le deal papa-piti est déjà chose faite « même s’il entraîne une révolte chez 90 % de la population ».

Samedi, lors de la conférence de presse hebdomadaire de son parti, le leader du MMM a réclamé la convocation d’urgence du comité interparlementaire sur les Chagos. Il a également accueilli favorablement la décision du gouvernement français de ne pas aller de l’avant avec le texte de loi sur la cogestion de Tromelin. Il a expliqué que l’accord bilatéral franco-mauricien portait sur cinq ans et que ce délai a déjà expiré. Paul Bérenger a souhaité que la France accepte volontairement que le dossier de Tromelin soit porté devant la Cour internationale de Justice.

D’autre part, le leader du MMM est revenu sur le sommet de l’Union africaine qui aura lieu la semaine prochaine à Addis Abeba et a exprimé la préférence du MMM pour le candidat sénégalais Abdoulaye Bathily à l’occasion de l’élection en vue de choisir le futur président de l’association panafricaine.

PTR : Organisation d’un meeting à Vacoas dimanche prochain

Le Parti travailliste organisera dimanche prochain un meeting à Vacoas pour protester contre la passation du poste de Premier ministre à Pravind Jugnauth par sir Anerood Jugnauth.

Cette décision a été annoncée hier par le président du parti, Patrick Assirvaden, à l’issue d’une réunion politique du PTr au Square Guy Rozemont.

Par ailleurs, le PTr avait prévu soit un “sit-in” pacifique de 15 minutes, soit un défilé pacifique devant l’hôtel du gouvernement aujourd’hui. Toutefois, l’action envisagée a été interdite par la police.