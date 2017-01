Pour la première conférence de presse de 2017 du MMM, donnée à l’hôtel Hennessy, samedi, Paul Bérenger a prévu des « développements importants » dans le pays d’ici la rentrée parlementaire en mars. Il estime que l’année 2017 sera difficile sur le plan international et invite d’autre part la France, qui souhaite consolider son amitié avec Maurice, à accepter d’aller volontairement devant la Cour internationale de justice afin de régler le contentieux sur le dossier Tromelin.

Le leader du MMM a d’entrée déploré que le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, ait laissé le pays dans un « flou total » à travers le message à la nation au début de l’année. Un message qu’il qualifie à la fois de « mauvais » et de « négatif », d’autant qu’aucune mention n’a été faite du remaniement ministériel.

Paul Bérenger prévoit que « des développements majeurs se produiront dans le pays avant la rentrée parlementaire », sans toutefois donner de précisions. Interrogé à ce sujet, il a observé que le Premier ministre devait initialement se rendre à Addis Abeba, en Éthiopie, pour le sommet de l’Union africaine. Toutefois, aux dernières nouvelles, sir Anerood Jugnauth ne fera pas le déplacement. « Je ne souhaite le malheur de personne, mais les choses ne pourront continuer ainsi pendant très longtemps », affirme le leader du MMM.

Sur le plan international, Paul Bérenger estime que l’année sera difficile, considérant l’arrivée de « l’extrémiste Donald Trump » à la tête des États-Unis et le début des négociations pour le Brexit. Au niveau des Chagos et de Tromelin, Paul Bérenger s’est dit « très inquiet » de l’avancement de ces deux dossiers. Pour les Chagos, il rappelle que la rencontre entre les fonctionnaires mauriciens et britanniques en novembre dernier s’était terminée par un deadlock — les Britanniques ayant imposé un « Sovereignty umbrella », qui veut dire qu’ils sont disposés à parler de toutes les questions relatives aux Chagos sauf celles portant sur la souveraineté. Paul Bérenger a rappelé que si les Britanniques campent sur leur position, le Premier ministre a fait comprendre qu’il demandera aux Nations unies d’engager les débats sur la résolution présentée par Maurice.

Or, comme l’a souligné Paul Bérenger, une décision a déjà été adoptée par l’assemblée des Nations unies, qui a indiqué que cette résolution ne sera pas débattue avant juin et que les débats ne seront engagés que si un pays en fait la demande. Paul Bérenger déplore que le Premier ministre et ses conseillers « ne comprennent pas cette nuance ». En sus, il observe que la réunion initialement prévue avec les Britanniques pour le 21 janvier a été reportée au 23 janvier. Il se demande si les Britanniques n’abandonneront pas les discussions.

Contre la cogestion

S’agissant de Tromelin, Paul Bérenger a relevé dans quelles circonstances l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam avait demandé au président français d’abandonner l’idée de ratification d’un texte de loi portant sur la cogestion de cette île pour se concentrer plutôt sur la question de souveraineté. Le leader de l’opposition a souligné que « presque cinq ans après la signature d’un accord entre la France et Maurice, qui avait une durée de vie de cinq ans, l’accord en question n’a toujours pas été ratifié par la France ». Or, le nouveau gouvernement a demandé à la France de relancer le processus de ratification, qui, en France, doit passer par le parlement. Paul Bérenger se dit « contre l’idée de cogestion ». « Puisque la France affirme vouloir consolider les relations d’amitiés avec Maurice, elle aurait dû accepter volontairement que le dossier de Tromelin soit porté devant la Cour de Justice internationale ». Si cette démarche bilatérale est effectuée d’une manière volontaire, souligne-t-il, la décision de la CIJ devient « binding ». Paul Bérenger s’est dit convaincu que légalement « le dossier mauricien est solide » et « full proof ». Avant de déclarer que pour lui, « cogestion ou pas, le dossier devrait être porté devant la CIJ ».

Par ailleurs, le leader du MMM a déploré le désordre qui règne dans les municipalités et constate que sur le plan politique, « c’est la débandade au sein du MSM ». Au chapitre de l’éducation, il a annoncé qu’à son retour au pays, le président de la Commission éducation du MMM donnera une conférence de presse pour faire le point sur la situation. Au niveau de la santé, Paul Bérenger a observé que dans tous les domaines « il y a toujours des brebis galeuses » et « qu’il ne faut jamais généraliser ». Il a souhaité qu’une solution soit trouvée dans le dialogue.

La distribution de l’eau dans le pays a également été très critiquée. S’agissant de la drogue, Paul Bérenger a souhaité que la Commission d’enquête sur la drogue soumette son rapport le plus vite possible. « Seul le MMM a la volonté d’en finir une fois pour toutes avec la corruption et la drogue dans le pays », a-t-il estimé.

La création d’une plate-forme de l’opposition a également été abordée. Paul Bérenger s’est plutôt prononcé en faveur d’une action commune au parlement, ce qui permettra à chaque parti d’être libre de ses actions en dehors de l’hémicycle. À ce niveau, il a regretté que le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, ait annoncé la nomination du président du PAC « sans avoir l’élégance de proposer préalablement cette fonction à Veda Baloomoody », qui avait abattu un gros travail à ce niveau. Le PAC devrait publier son rapport incessamment.