MMM - FIN DE LA MAJORITÉ DE TROIS QUARTS AU PARLEMENT : Paul Bérenger félicite le PMSD d’avoir quitté le gouvernement

Le leader du MMM, Paul Bérenger, s’est réjoui hier soir de la fin de la majorité de trois quarts à l’Assemblée nationale en cette fin d’année. Il s’adressait aux dirigeants du MMM lors d’une réception de fin d’année organisée au Domaine Anna. « Je remercie tous les avocats et les avoués de même que certains vénérables qui ont pris position. Bravo et merci au PMSD sans lequel le gouvernement aurait continué à disposer de la majorité de trois quarts », a-t-il lancé hier, estimant que l’obtention de la majorité de trois quarts entraînait « un accident et une hystérie collective ».

Paul Bérenger a toutefois observé que sir Anerood Jugnauth a pris la peine de préciser que le Prosecution Commission Bill « n’a pas été retiré, mais renvoyé ». Pour lui, SAJ et Pravind Jugnauth déploieront tous leurs efforts afin d’essayer d’acheter les transfuges dans le but de retrouver sa majorité de trois quarts. Selon lui, « ils ne réussiront pas à le faire et il faudra faire barrage contre leurs tentatives afin d’assurer qu’elle ne se produise pas ».

Pour Paul Bérenger, si l’année 2015 a été une des plus difficiles pour le MMM depuis sa création, 2016 a été une année de relance. L’année 2017 sera, selon lui, un tournant dans l’histoire du pays. Il a tenu à préciser qu’il n’est pas question de rapprochement entre le MMM et le MSM. « Malheureusement, tout sépare le MMM du MSM surtout en ce qui concerne les magouilles, la corruption, les nominations scandaleuses, l’affaire Boskalis mais également la démocratie », a-t-il lancé en dénonçant la manipulation de l’information par la MBC, le gel des débats sur la réforme électorale, entre autres. Il s’est également dit révolté par la manière dont le dossier des Chagos est traité par le Premier ministre.

Commentant la situation au sein du gouvernement, Paul Bérenger a observé qu’aujourd’hui sir Anerood Jugnauth, qui avait évoqué son départ éventuel à un certain moment, n’aura d’autre choix que de s’accrocher au pouvoir aussi longtemps que sa santé le lui permettra. Il estime toutefois que le niveau du gouvernement continuera à dégringoler.

Paul Bérenger s’est dit en faveur de l’unité des partis de l’opposition au niveau du Parlement. Toutefois, sur le terrain, précise-t-il, le MMM continuera à se préparer à aller seul aux élections générales. « Nous n’aurons rien à voir avec Navin Ramgoolam quelles que soient les circonstances et tout le monde sait que le MMM et le PMSD, c’est comme le jour et la nuit », a-t-il affirmé. Il a exprimé sa fierté d’avoir relevé le défi de la tâche confiée au leader de l’opposition d’un gouvernement « dominer ek san pitie » depuis les dernières élections. « J’ai le droit d’être fier de ces deux années comme leader de l’opposition », a-t-il dit en remerciant les députés de son parti ainsi que les membres de bureau politique, du comité central et des délégués du MMM pour leur soutien. Selon Paul Bérenger, il est dans l’intérêt du pays que les élections arrivent assez vite en 2017. Le MMM se préparera dès sa rentrée politique le 7 janvier prochain et poursuivra la préparation de la liste de 60 candidats de son parti. Il a reconnu que la tâche ne sera pas facile vu qu’il faudra trouver plus de jeunes et de femmes. Il a annoncé que le MMM travaille également sur la composition de son shadow cabinet. Il a conclu en affirmant que l’année 2017 sera celle du MMM, mais avant tout, l’année de Maurice.