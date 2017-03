Paul Bérenger a consacré l’essentiel de la conférence de presse du MMM, samedi à l’hôtel Hennessy à Ébène, à l’affaire Alvaro Sobrinho. Le leader des mauves réclame que la Financial Services Commission (FSC) rende publiques les correspondances entre les autorités mauriciennes et Lisbonne à propos du milliardaire angolais, soupçonnant un “cover up”. « Il nous faudra savoir un jour qui a amené les investisseurs Angolais à Maurice », dit-il, en déplorant que toutes ces récentes agitations aient « affecté l’image et la crédibilité de notre secteur offshore ».

D’emblée, le leader des mauves a dressé un tableau de la situation en Angola, qui est le deuxième pays exportateur de pétrole en Afrique. Il a soutenu qu’en dix ans, des milliards de dollars générés par l’industrie pétrolière de ce pays ont été détournés par « une clique proche du pouvoir », dont Alvaro Sobrinho ferait partie. Le leader des mauves trouve « dramatique » que malgré le pétrole, l’Angola compte une importante part de sa population vivant dans la misère, en contraste avec des proches du pouvoir qui se sont enrichis. « Angola enn bann pei plis koronpi ek plis mizer », dit-il. Paul Bérenger a fait état de graves allégations portées contre le milliardaire angolais alors à la tête de la Banco Espirito Santo Angola, subsidiaire de la deuxième banque la plus importante au Portugal, où une somme de Rs 6 milliards n’a pu être retracée.

Le leader du MMM a dit détenir des informations selon lesquelles Alvaro Sobrinho avait fait une demande verbale à la banque de Maurice pour l’obtention d’une Banking Licence. « Ti dir li fer so demand ofisiel touzour me ki li pa ti pou gagne. Kelke zour apre linn tourn li ver FSC », a-t-il fait comprendre. Paul Bérenger a rappelé que la banque de Maurice avait le monopole sur l’émission des Investment Banking Licences, mais qu’après la présentation du budget par le Premier ministre actuel Pravind Jugnauth, les règles ont changé avec par la suite le vote du Finance Bill le 31 août 2016, octroyant ce pouvoir à la FSC. Le leader des mauves s’est ainsi amusé à faire état de contradictions entre la FSC et le Premier ministre Pravind Jugnauth. Ce dernier avait affirmé, dit-il, que c’est la BOM qui avait souhaité que le pouvoir d’émettre des Investment Banking Licences passe à la FSC, alors que dans un communiqué, la banque centrale a laissé comprendre que ce changement émanait du ministre des Services financiers d’alors, Roshi Bhadain.

« Depi dernier eleksion, sitiasion inn bien anpire dan FSC. FMI ti kritike dan so raport e ti dir ki kiksoz bizin sanze e ti koz osi lors bann aktivite BAI », a-t-il indiqué. Il a évoqué par ailleurs une lettre du Solicitor General Dhiren Dabee adressée à la FSC demandant que des actions soient prises car de fausses informations ont été fournies. « C’est une arrestable offense », a martelé Paul Bérenger, en citant un communiqué de la FSC dans lequel celle-ci fait savoir que l’affaire a été référée à la police. « Kiler inn refer matter la a la polis ? Eski enn plint inn depoz la polis ? Ki sannla in donn depozision ? » devait-il s’interroger. Il réclame ainsi que la FSC rende publique la lettre des autorités mauriciennes adressée au Portugal et la réponse obtenue. « Li bien move pou limaz ek kredibilite sekter offshore. L’Union européenne, les États-Unis, l’Inde suivent cela de très près. Enn zour nou pou bizin kone ki sannla inn amenn investiser angole Moris », a-t-il soutenu, en ajoutant que la BOM devrait retrouver son monopole sur l’émission des Banking licences. « Bizin azir san tarde pou konsolid FSC ».

Chagos

Le leader des mauves est aussi revenu sur la proposition des Britanniques sur la cogestion des Outer Islands. Selon ses informations, ils proposeraient la cogestion de toutes les îles à l’exception de Diego Garcia, et il soutient que Maurice doit refuser. Il y a eu trois réunions jusqu’à l’heure entre officiels mauriciens et britanniques pour trouver un terrain d’entente sur le dossier Chagos. Le bureau du ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, a émis un communiqué, le 8 mars, faisant état de « progress still unsatisfactory », ce à quoi Paul Bérenger répond que « la population est en droit de savoir où en sont les négociations ». Maurice, dit Paul Bérenger, doit soit revoir ses démarches auprès de l’assemblée générale des Nations unies en vue de solliciter la Cour Internationale de Justice (CIJ), soit faire une contre-proposition. Une nouvelle réunion du Comité parlementaire sur les Chagos est primordiale dans le contexte actuel, soutient-il, et il attend cette occasion pour faire sa contre-proposition.