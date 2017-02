LE MMM À LA RECONQUÊTE DU POUVOIR: La contre-vérité diplomatique

Après la déroute aux législatives de 2014, le MMM s’emploie à la récupération de son électorat abasourdi par l’ampleur de la raclée. Sa stratégie est multiforme: nouveau Bureau politique, changement au Comité central, nouvelle constitution, etc. Du classique quoi!

Concurremment, la garde rapprochée du leader monte au créneau et s’appuie, entre autres, sur les médias pour tenter de redorer le blason du parti. À l’instar de ce membre du bureau politique qui, dans la presse écrite, propose fréquemment des réflexions. Émanant d’un politicien, elles sont hélas quelques fois partielles autant que partiales. Le citoyen y oppose alors un simple haussement d’épaules. Mais sa dernière trouvaille dans un quotidien du matin franchit la ligne jaune et nous oblige à rompre ce silence auquel nous avait astreints le respect dû à la carrière de ce fin diplomate. En effet, il y condamne avec une facilité déconcertante le PTr, « …régime pourri jusqu’à la moelle… », « …des coffres appartenant à notre ancien Premier ministre qui vomissait leur contenu en liasses de billets de banque… », « …des largesses du précédent régime avec les biens de l’État, sans compter les nominations scandaleuses et autres faits exécrables… »

Et, en guise de parade pour gommer la honteuse caution que le MMM y avait apportée, il nous sert une ficelle si grosse et tellement incroyable qu’elle laisse pantois: tous ces scandales, écrit-il, «…nous avaient été savamment cachés ». Oubliant l’existence du clip Viré Mam, témoin implacable et omniprésent dans la conscience collective de la connaissance des faits et leur condamnation par les dirigeants du MMM. A ceux dotés d’une mémoire sélective, un bref rappel des propos qu’y tient le leader: danzere, enn pouritir, dominer, laont lor li tandis qu’il dénonçait avec mépris ces dérives: Centerpoint, trafik zarm, Saraco, Sinohydro, MITD, TEC, pandit Sungkur, Nandeenee Soornack, Gooljaury, Bangaleea, le tout ponctué du slogan répété à satiété ‘kot ou gete, skandal’.

Certes, l’essence de la diplomatie consiste à arrondir les angles. Elle n’autorise nullement le travestissement de la vérité. Et rouvrir aujourd’hui un placard commodément fermé à double tour le temps d’une élection en prenant une telle liberté avec l’exactitude des faits ne convient qu’aux die-hards du parti, réputés – comme pour tous les partis d’ailleurs – pour, d’une part laisser leur cerveau au vestiaire et, d’autre part voter avec leur postérieur. Mais au-delà de ce pré carré, aucune cause ne justifie l’insulte à l’histoire. Cette dernière ne fait qu’amplifier la méfiance et engendrer le rejet tout en jetant, semble-t-il, un certain discrédit sur son auteur.

Une situation qui s’ajoute à une posture susceptible de le marginaliser sur l’échiquier politique car, après avoir accablé le PTr, le chantre de l’africanité vilipende le pouvoir en place. À juste titre d’ailleurs, car l’Alliance Lepep a démontré que, contrairement à la certitude des citoyens, la barre placée très haut par les dérives du régime PTr/PMSD n’était nullement infranchissable. Mais la démarche réduit les options d’alliance dont l’absence aux prochaines élections pourrait signifier le chant du cygne du MMM avec un leader, encore alerte certes, mais vieillissant dans un contexte où la relève fait cruellement défaut.

Cet apparatchik ferait donc œuvre utile en s’attelant plutôt à une tâche beaucoup plus exaltante, notamment raviver les propositions rejetées de Steven Obeegadoo dans son combat pour la transformation du MMM: représentation paritaire des sexes (renvoyée à, respirez profondément, 2030!) ainsi que des places réservées aux jeunes et aux travailleurs manuels dans les instances dirigeantes du parti. Ceux-là mêmes qui, durant les années de braise, ont permis au Bérenger-au-blouson-noir d’entrer dans la légende de son vivant. Ce retour aux sources impliquerait – quel paradoxe! – une attaque frontale contre un leader ayant verrouillé le parti. Trop compromettante pour une carrière politique…