MMM—NAVARRE-MARIE: « Bizin volonte politik pour adress problem madam »

La Deputy Leader du MMM, Arianne Navarre-Marie, a observé qu’il faut « enn volonte politik pou adress problem e defi ki pe get bann fam ek bann tifi ». C’était hier, lors d’une conférence de presse de la Commission des femmes du MMM à Ébène, et au cours de laquelle la présidente de la commission, Sundy Beedassy, a annoncé la tenue du congrès des femmes le 5 mars prochain au Plaza, en marge de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars à travers le monde.

Arianne Navarre Marie a souligné les nombreuses difficultés auxquelles les femmes font face, dont le logement et l’exclusion économique. Pour elle, il faut de la volonté politique pour y répondre, au cas contraire, les femmes perdront également leurs acquis. Elle constate que beaucoup a été fait mais qu’il reste encore beaucoup à faire. Pour elle, le congrès sera l’occasion de faire le bilan de ce qui a été accompli sur la situation des femmes à Maurice.

Elle devait faire l’historique de la journée internationale de la femme et de souligner que « le MMM avait soutenu les amendements apportés à la Local Government Act par le ministre Hervé Aimée et nou ti mem dir nou kapav pouss pli lwin ». Le MMM, dit-elle, croit encore que les amendements proposés concernant la représentation féminine devraient concerner les législatives également.

Sundy Beedassy devait, pour sa part, dire l’inquiétude du MMM face à la souffrance grandissante des femmes à Maurice, et ce, même si le gouvernement a présenté une nouvelle loi l’année dernière. « La komision fam du MMM pou fayir a so devwar si nou pa eksprim nou inkietid lor la violans ki bann fam pe soufer se zour-si. Nou revolte par latrosite ki bann fam pe sibir ». Elle observe que « le MMM est un parti avant-gardiste, féministe, et progressiste ».

Selon elle, c’est le seul parti à Maurice qui a inscrit dans sa constitution son objectif d’atteindre la parité homme/femme d’ici à 2030 avec au moins une femme par circonscription comme représentante à son comité central. « Auparavant, il y avait un représentant par circonscription, aujourd’hui il y en a deux. Avec 20 circonscriptions ce sont 20 femmes qui siègent au comité central aux côtés de 20 hommes », dit-elle.

La présidente de la commission des femmes du MMM estime également que ce changement et son inscription dans la constitution du parti « est énorme pour toutes les femmes qui veulent faire de la politique. C’est une ouverture extraordinaire ». Elle est d’avis que cela constitue également une ouverture pour les jeunes.

Elle invite toutes les femmes qui souhaitent « faire la différence » à se joindre à elles, le 5 mars au Plaza. « Tou bann madam ki oule zwenn nou, ki anvi fer la diferans pou sanz la sosiete pou enn sosiete meyer, nou dir zot vinn ver nou, vinn ekout nou, vinn pass enn demi zourne avek nou, vinn gete kouma pase dans MMM, vinn gete ki nou kontribision », lance Sundy Beedassy.

Lors de ce congrès, une suggestion box sera installée à la porte et toutes celles qui souhaitent s’exprimer sur leurs interrogations et attentes pourront y glisser leurs messages. « Li pou ed le MMM sirtou la komision fam sern problem bann madam e se ki zot oule pour enn sosiete de demin. Li pou ed nou dan nou travay lor terin e devlop enn stratezi ek ekrir enn policy paper pou byin-etr la fami morisienn. »