MMM : Nous respecterons la décision de la Présidente de la République, a déclaré Paul Bérenger

Alors que le MMM s’affaire à l’organisation de son congrès anniversaire à l’auditorium Octave Wiehe prévu pour le 25 septembre, son leader, Paul Bérenger, a lancé samedi une réflexion autour de la succession du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth. Il a précisé en ce sens que « si le poste de Premier ministre devait être déclaré vacant, le MMM respectera scrupuleusement la décision de la Présidente de la République en fonction des pouvoirs que lui confère la Constitution du pays ».

Partant d’une lettre parue dans la presse — dans laquelle l’auteur soutient qu’il incombera au Premier ministre adjoint, Xavier-Luc Duval, d’assumer la fonction ministérielle au cas où ce poste devait être déclaré vacant —, Paul Bérenger a affirmé que la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, n’est « pas obligée de nommer à ce poste ni le Premier ministre adjoint ni le leader du MSM, Pravind Jugnauth ». Selon le leader du MMM, la Constitution prévoit qu’il revient à la Présidente de la République, « acting on her deliberate judgement » et détenant tous les pouvoirs constitutionnels, de choisir la personne la plus qualifiée « to command the support of members of the Assembly ». La Présidente a aussi la possibilité de « dissolve the parliament » au cas où ses consultations en vue de trouver une personne capable de réunir la majorité n’aboutissent pas.

Interrogé par la presse, Paul Bérenger n’a pas signifié sa préférence, laissant libre la présidence de faire son choix. Il reconnaît toutefois qu’il faudrait « clear the air », d’autant que « le pays est mûr pour de nouvelles élections générales ». Quant à ses chances d’être celui susceptible de « command the majority », le leader de l’opposition est d’avis que cela est « peu probable » car il ne dispose que de sept députés au parlement. « La Constitution ne prévoit aucun délai pour permettre à la présidence de prendre une décision et dans l’éventualité où elle décidait de dissoudre le parlement, il faudrait alors nommer un Premier ministre pendant la période de transition », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le leader de l’opposition est revenu sur sa PNQ concernant le choix d’Omega Ark pour l’octroi du management contract de l’ex-Apollo Bramwell. Il a de nouveau parlé « d’appel d’offres truqué ». Pour lui, la personne citée comme celle qui serait derrière Omega Ark est « clairement un paravent ».

S’agissant de Betamax, Paul Bérenger a répété sa déclaration selon laquelle « le gouvernement a offert USD 100 millions (Rs 3,5 milliards) en compensation mais les propriétaires de Betamax insistent pour obtenir une compensation de Rs 7 milliards ».

Qui plus est, Paul Bérenger a lancé un appel au gouvernement pour « que toutes les précautions soient prises afin de prémunir Maurice contre le virus Zika ». Il a observé que déjà 184 cas ont été enregistrés à Singapour, connu pourtant pour sa rigueur. « L’Australie et la Corée du Sud ont déjà émis des avis à l’intention de ses ressortissants », a-t-il ajouté. Paul Bérenger a demandé aux autorités de « s’inspirer de ce qui se fait à Singapour » en vue de prendre des mesures adéquates, notamment au niveau de l’aéroport.

À noter que le congrès anniversaire du MMM aura pour thème « gouvernman prop e konpetan : zis MMM sa ».