MMM - PAUL BÉRENGER : « Ameenah Gurib-Fakim s’est disqualifiée en tant que présidente de la République »

Le leader du MMM, Paul Bérenger, a considéré samedi que Ameenah Gurib-Fakim « s’est disqualifiée en tant que présidente de la République » en acceptant de siéger comme directeur de la compagnie Planet Earth Institute, et ce un mois après sa nomination à la présidence. Il estime que cette fonction est un « office of emolument » et que par conséquent la présidente n’aurait pas dû siéger au conseil d’administration de cette compagnie.

« Nous nous sommes jusqu’ici beaucoup retenus vis-à-vis de la présidente de la République, mais il nous faut maintenant soulever certains points », a affirmé Paul Bérenger avant d’expliquer sur la base des documents qu’il a obtenus, et qui ont été remis à la presse, que Planet Earth Institute est une compagnie enregistrée en Grande-Bretagne sous la Companies Act à la Companies House depuis octobre 2010. Il a précisé que, le 1er juillet 2015, la présidente a été nommée comme directrice de la compagnie, et ce moins d’un mois après avoir prêté serment comme présidente de la République le 5 juin de la même année. « Est-ce conforme à la Constitution ? » s’est-il demandé. Il a répondu par l’affirmative, en citant une clause de la Constitution qui spécifie que le président de la République ne doit pas occuper « any office of emolument ». Il poursuit : « Même si elle n’a pas pris d’allocation, elle n’aurait jamais dû occuper une telle fonction, car la fonction de président est un “full time job” et son occupant doit être au-dessus de tout soupçon, sans être mêlé aux activités d’une compagnie. » Il a aussi estimé que la présidente devrait s’expliquer sur un déjeuner qu’elle a donné en l’honneur d’Alvaro Sobrinho à la State house ainsi que sur la liste des invités. Pour lui, « il est clair que la présidente de la République s’est disqualifiée ».

Le leader du MMM avait considéré au début de sa conférence de presse que le pays « est sous le choc » après l’affaire Sobrinho et la saisie de 135 kg d’héroïne à la douane. La priorité, dit-il, consiste à empêcher un double “cover up”, qui est « un danger bien réel ». Il a souligné d’autre part qu’il est « urgent » d’amender la loi pour combattre la corruption, le trafic de drogue et l’enrichissement illégal, d’introduire une loi sur le financement des partis politiques et une nouvelle législation concernant la déclaration des avoirs. « Les avoirs des ministres et autres personnes concernées doivent être rendus publics. En cas d’infraction, la loi doit prévoir des peines de prison », dit-il, en précisant que cela figure dans le programme de l’alliance au pouvoir. Et de préciser qu’avec le MSM au pouvoir, « il n’y aura pas de législation sur le financement des partis politiques et sur la déclaration des avoirs ».

Par la suite, Paul Bérenger s’est appesanti sur l’arrestation de celui connu sous le sobriquet de « Zanfan Lakaz » et a observé que, malgré le fait que ce dernier soit en liberté sous caution, il a obtenu son passeport pour effectuer quelque sept voyages à l’étranger. « C’est ainsi qu’en septembre 2016, il se trouvait en Inde. » Il s’est également demandé « combien d’argent il aura fallu » pour importer une valeur de Rs 2 milliards de drogues. Et d'observer qu’à la veille de l’arrivée de la drogue, une des personnes soupçonnées a réussi à obtenir son passeport, bien qu’il fût en liberté sous caution, pour se rendre en Afrique du Sud.

Concernant Alvaro Sobrinho, Paul Bérenger s’est demandé si, comme l’avait affirmé un communiqué de la FSC, des dépositions ont été consignées à la police à des fins d’enquête sur les conditions dans lesquelles il a obtenu les permis d’opération pour ses compagnies. Aucune déclaration, dit-il, n’a été sollicitée d’Iqbal Rajahbalee et du professeur Mohamedbhai, « qui affirment ne pas avoir été consultés avant que leurs noms ne soient associés à certaines compagnies enregistrées par Alvaro Sobrinho ». Il s’est aussi demandé si l’interdiction d’opération pesant sur les compagnies appartenant au milliardaire angolais a été levée.

Paul Bérenger a réclamé que la lettre que la FSC a adressée aux autorités portugaises, pour demander des renseignements sur Alvaro Sobrinho, « soit rendue publique ». Tout comme, selon lui, l’échange de correspondances entre la BOM et la State House.

Finalement, Paul Bérenger a affirmé que, contrairement à ce qu’a indiqué Ivan Collendavelloo dans une déclaration sur les ondes d'une radio privée, l’“investment banking” a été introduit dans la Banking Act par Pravind Jugnauth, alors ministre des Finances, en décembre 2010, et que ce dernier a amendé la loi l’année dernière « pour transférer cette autorité de la BOM à la FSC ».