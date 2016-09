MMM : Le plus tôt SAJ se retire, le mieux ce sera, selon Paul Bérenger 

Le leader du MMM, Paul Bérenger, a estimé samedi que « le plus tôt le Premier ministre sir Anerood Jugnauth se retire, le mieux ce sera pour le pays ». Ce retrait, estime-t-il, mettra un terme à une direction bicéphale au sein du gouvernement.

Paul Bérenger est revenu samedi sur l’annonce de sir Anerood Jugnauth quant à son retrait de ses fonctions premier ministérielles avant la fin de mandat de cinq ans. Considérant que le PMSD accordera son soutien à Pravind Jugnauth comme successeur à la tête du gouvernement, le leader du MMM a fait ressortir que l’investiture éventuelle du leader du MSM aux fonctions de Premier ministre par la présidence de la République aux termes de la Constitution serait « légale ». Toutefois, a souligné Paul Bérenger, elle n’est « pas moralement acceptable » du fait qu’elle n’a pas été plébiscitée par l’électorat lors des dernières élections générales. « C’est sir Anerood Jugnauth qui avait été présenté comme Premier ministre pour un mandat de cinq ans par l’Alliance Lepep », a-t-il insisté.

Pour lui, la situation présente n’est « pas comparable à celle de 2000-2005 » lorsque SAJ lui avait passé le pouvoir, car « le partage du pouvoir faisait partie du programme électoral lors des élections générales ». Paul Bérenger rappelle, par ailleurs, que la Cour suprême n’a pas encore considéré la demande du DPP pour faire appel auprès du Privy Council de l’acquittement de Pravind Jugnauth, dans le cadre de l’affaire MedPoint. « La meilleure solution pour le pays réside dans l’organisation d’élections générales anticipées. Ce ne sera pas un drame. Cela se pratique partout dans le monde », a soutenu Paul Bérenger. Il estime également qu’après son retrait comme Premier ministre, « sir Anerood Jugnauth devrait présenter sa démission du parlement », rappelant qu’en 2003, SAJ l’avait fait.

« Une enquête sur Heritage city… »

Le leader de l’opposition a, d’autre part, qualifié le conflit opposant Roshi Bhadain/Dev Manraj à Pravind Jugnauth/Gérard Sanspeur de « situation dangereuse ». Il a déploré « le soutien accordé par le Premier ministre à Roshi Bhadain » s’agissant du projet d’Heritage City. Paul Bérenger a observé que tout en défendant Roshi Bhadain, le Premier ministre a « dénigré tout son Conseil des ministres ». Pour lui, Heritage City est tout simplement « un mauvais projet », qui n’a rien à voir avec le projet de développement à Highlands élaboré par le gouvernement MSM-MMM. « Ce projet comprenait d’ailleurs la création d’une cité administrative », a-t-il ajouté. Paul Bérenger a indiqué qu’il y aura à l’avenir « une enquête sur le projet de Heritage City » pour faire la lumière sur l’octroi du contrat à Stree Consulting.

Concernant le métro express, le leader de l’opposition a souhaité que le ministre des Finances éclaire la population sur ce projet après son retour de l’Inde. Il espère également que l’étude de faisabilité réactualisée, réalisée par les consultants singapouriens, soit publiée. Initialement, a-t-il relevé, le projet devait coûter Rs 25 milliards. « Il s’agira donc de savoir quelles sont les autres sources de financement pour ce projet », a-t-il observé.

Concernant les Chagos, le leader de l’opposition attend de prendre connaissance du libellé précis de la décision du conseil général des Nations unies. Il désire, entre-temps, que sir Anerood Jugnauth puisse rencontrer le président des États-Unis, Barack Obama, et la Première ministre britannique, Theresa May, de manière formelle.

Auparavant, Paul Bérenger a souhaité un nouvel appel d’offres sur l’approvisionnement en gaz ménager.