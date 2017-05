MMM -SCBG et BAM : Bérenger avertit le gouvernement contre l’utilisation de la SICOM

Le leader du MMM, Paul Bérenger, a lancé samedi une mise en garde contre l’utilisation de la SICOM par le gouvernement pour résoudre le problème de Super Cash Back Gold (SCBG) et Bramer Asset Management (BAM). Il a également fait état des craintes de la population concernant le financement du métro express.

« Pa rod servi SICOM pou tir gouvernman dan trou ki li finn fouye limem », a lancé Paul Bérenger à l’encontre du gouvernement, en insistant sur le fait que la SICOM, « c’est l’argent des salariés et des pensionnaires ». Le leader du MMM a évoqué la possibilité de vente de la National Insurance Company (NIC) à des investisseurs privés, locaux ou étrangers, afin d’obtenir de l’argent pour rembourser les clients de SCBG et de BAM. Il est d’avis que dans cette optique, le gouvernement devrait avant tout obtenir des « garanties fermes concernant la protection des droits et des privilèges des 135 280 épargnants » de cette compagnie d’assurances.

Paul Bérenger a également renouvelé la solidarité du MMM avec les grévistes de la faim et a demandé au gouvernement de « respecter sa parole » concernant les promesses faites par le passé aux clients de la défunte BAI. Il a rappelé que l’écroulement de la BAI a commencé par la révocation de la licence de la Bramer Bank le 2 avril 2015. Avant cette révocation, a-t-il relevé, sir Anerood Jugnauth, Pravind Jugnauth et Roshi Bhadain avaient tous retiré leur argent de cette banque.

Paul Bérenger a observé que l’annonce que des debentures seraient émises pour faciliter le remboursement des clients « ne s’est jamais concrétisée ». Le leader du MMM s’est montré très critique envers l’actuel ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, qui « n’a rien trouvé de mieux » que de déclarer aux grévistes de la faim que le gouvernement est à la recherche d’une solution à leur problème. « Deux ans sont déjà passés », a lancé Paul Bérenger.

« Catastrophe financière »

Commentant le métro express, il a observé que le plus gros projet jamais mis en chantier à Maurice « passe mal » parmi la population. « Malgré le subside de Rs 10 milliards du gouvernement indien, la grande majorité des gens pensent que ce sera une catastrophe financière », a-t-il constaté. Paul Bérenger relève qu’une des erreurs gouvernementales est de séparer le design and construction de l’opération. Il a déploré le fait qu’« on ne sait pas encore qui s’occupera de l’opération » et a critiqué le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, pour avoir affirmé que l’updated report rédigé par des experts singapouriens ne sera publié qu’après l’octroi des contrats pour la conception et la construction. « On a déjà décidé d’aller de l’avant avec le projet avant même que ce nouveau rapport ne soit rendu public », a dénoncé Paul Bérenger. Il souligne également qu’alors que Nando Bodha annonçait que le projet coûterait Rs 17 milliards, le ministre des Terres, Showkutally Soodhun, déclarait quelques jours plus tard que le projet coûterait Rs 24 milliards. « Pouvons nous avoir confiance sur la réalisation d’un projet de cette envergure ? » s’est-il demandé. La Consumer Association of Mauritius (ACIM), ajoute-t-il, a « raison » de réclamer une étude comparative entre le métro léger, le métro express et le bus lane system.

Le leader du MMM a commencé sa conférence de presse en critiquant la situation à l’Assemblée nationale. Pour lui, il est « déplorable et triste » de constater que l’hémicycle ne fonctionne plus « par la faute de la Speaker (ndlr : Maya Hanoomanjee), qui est au service du gouvernement ». Paul Bérenger a aussi critiqué l’attitude du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui se livre « à des provocations », notamment quand ce dernier avance que le meeting du MMM le 1er mai n’aurait réuni « que quelque 300 personnes » et en flattant la MBC « qui est pire que jamais ». Il poursuit : « des scandales, la corruption, des atteintes à la démocratie à la MBC démontre le niveau auquel est tombé le MSM », parti qu’il a ensuite qualifié de « dégoûtant ». Il a à nouveau affirmé qu’il n’est « pas question » de rapprochement entre le MMM et le MSM « ni aujourd’hui ni à l’avenir ». Ce sujet a de nouveau été évoqué parce que « certains au MSM continuent à entretenir l’espoir d’un rapprochement avec le MMM », estime le leader des mauves.

Finalement, Paul Bérenger a attiré l’attention de la presse concernant une réponse du Deputy Prime Minister, Ivan Collendavelloo, concernant la CEB FibreNet Company. Celle-ci, dit-il, confirme que les offres d’une compagnie coréenne et d’une compagnie chinoise ont été rejetées au profit d’une compagnie israélienne.