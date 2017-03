Twa mo drapo poz lor mo lapo

To finn touletan kouver mo ledo

Avek gran fyerte to anvol dan divan

To mem finn travers pli gran losean

Twa mo drapo ki port to nom

San mem poz kestion san mem rod rezon

Bondye ki finn met twa lor mo sime

Nou destin finn lye par mem destine

Kouler rouz pou mwa reprezant disan

Ki koule dan mo larter

Li fer bat mo leker

Si parfwa mem dan enn ble lamer

Fer pli gran zom gagn per

Divan li nou lapousyer

Twa mo drapo kol lor mo lapo

Lor ene tipti lil omilye dilo

Laswer finn verse disan finn koule

Ena finn zere me nou pann bliye

Depi tipti zom ziska pli gran zom

Depi tipti fam ziska pli grande dame

Travayer lari ziska sef deta

Fas a nou drapo nou lor enn sel ta

Si soley ki nou sime lalimyer

Zonn trouv dan enn zonn lape

Ver respe nou liberte

Nou lespwar trouv dan nou kouler ver

Lanatir ek so mister

Lespri lafors liniver

Mo drapo rouz kouma disan

Mo drapo kouler losean

Mo drapo osi for ki soley

Mo drapo benye dan lanatir