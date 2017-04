MO MYSTIK : Un virevoltant recycleur de la mémoire

Lorsqu'on l'a interrogé en 2012, le musicien Mo Mystik (alias David Deret) était convaincu qu'il faut garder la mémoire du passe et qu'il faut des leaders pour transmettre cette emotion aux jeunes : « Mo disang mélanze alors mo sant an français car mo ena li ek kreol pareil, ek li importan ki nou pa perdi nou kiltir. Zenfan bizin ena respect ek bizin protez zot ban racines… »

David Deret, né de mère mauricienne (familles Volbert et Lamoureux de Rodrigues) et de père français assume son métissage, veut aller plus loin et prolonger son expérience de « messager de la paix et de l'amour » à Maurice bientôt. Pour lui, c'est important d'être dans l'action.

Ce mordu de rap, reggae, ragga, produit ses chansons et celle des autres sous son label autogéré 7ptik, nous présente son dernier clip qu'on peut voir et écouter sur Youtube, « Il suffit simplement ». C'est un message du solitaire David, source d`amour et de bonheurs, qu'il s'agisse de mettre en avant des valeurs morales, telles le partage, l'humanisme, le courage, la générosité ou, tout simplement d'oser effleurer les complaintes, les chansons qui dénoncent les maux de la société. Et si l'on devait chercher un modèle, c'est celui du sérail Kaya dans la manière de bousculer les phrases et les idées.

La musique élaborée est quant à elle lumineuse avec un allant affirmé dont Mo Mystik sait s'emparer. Si vous habitez à Nancy dans le nord-est de la France, vous avez surement entendu ce chanteur qui a marqué la scène locale en soutenant la culture urbaine. Ses chansons sont diffusées sur les radios de la région répandant la mélodie, le spirituel et la contestation.

Généreux, le chanteur donne ses chansons en téléchargement gratuit sur internet (https://youtu.be/F03rTlNOA_8), son premier clip. Mo Mystik est d'un charisme étonnant, sa voix est empreinte de conviction aux allures root's avec un petit rien qui groove avec grâce. Après avoir parlé avec lui, on a la sensation d'avoir parlé de musique avec quelqu'un de très humble et dynamique en même temps… un personnage à part entière qui se dit « simple, one love » ce qui reflète bien sa philosophie de vie.