MOBILISATION DE REZISTANS EK ALTERNATIV—PRAVIND JUGNAUTH: « Aucune ingérence dans la décision de la mairie de Port-Louis »

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, était hier dans la circonscription où il a été élu, Moka/Quartier-Militaire, pour procéder à l’inauguration d’un complexe de la NHDC. Sollicité par les membres de la presse sur le refus de la mairie de Port-Louis de permettre à Rezistans ek Alternativ de tenir une manifestation contre la passation de pouvoir, il a dit ne pouvoir répondre pour la municipalité. Toutefois, dans son discours d’occasion, Pravind Jugnauth s’est dit serein malgré les « palabres ».

Pravind Jugnauth a procédé hier à l’inauguration de la résidence Saphir, complexe de la NHDC à Beau-Bois. Il s’agissait de sa première fonction officielle dans sa circonscription depuis qu’il a accédé au poste de Premier ministre. Sollicité par les membres de la presse sur le refus de la mairie de Port-Louis d’accorder la permission à Rezistans ek Alternativ d’organiser une mobilisation dans la capitale, il a fait ressortir que la décision ne vient pas de lui. Rezistans ek Alternativ avait en effet intitulé sa mobilisation « Aret moulougande », avec référence faite à la passation de pouvoir entre Sir Anerood Jugnauth et son fils. Pravind Jugnauth a dit à ce sujet : « La municipalité de Port-Louis a pris sa décision. Mo pa finn ena okenn interferans dans l’application qui a été faite à la municipalité. Je ne sais quelles sont les raisons ayant motivé ce refus; il faut leur poser la question. »

Pour ce qui est du refus de la police d’accorder la permission à Rezistans ek Alternativ, Pravind Jugnauth a laissé entendre : « Le commissaire de police veille à ce que les demandes soient faites selon les dispositions de la loi. Il a demandé qu’ils respectent la loi. S’ils le font, ils auront l’autorisation. » Concernant la déclaration du lord-maire, Oumar Khooleegan, à l’effet qu’il n’est pas d’accord avec la position de Rezistans ek Alternativ sur la passation de pouvoir, Pravind Jugnauth a une nouvelle fois déclaré qu’il ne peut répondre pour lui.

Toujours est-il que dans son discours, le Premier ministre n’a pas manqué de faire référence à ceux qui le critiquent. Il s’est dit « serein et calme ». Et d’ajouter que ceux qui veulent « fer palab » sont libres de le faire. « En ape koze, pe zape, pe fer palab… Moi mo parkour serye. Mo pe travay avek bann dimounn konpetan. Mo konsantre lor lekonomi pou nou kapav realiz nou langazman anver lepep.»

Dans la foulée, il a précisé que des 382 mesures annoncées dans le Budget 2016-2017, 184 ont déjà été réalisées et 196 autres sont en cours de réalisation. « Certains projets mettront plus de temps, tel le Metro Express. C’est un projet révolutionnaire mais il faut veiller à ce que l’argent public soit bien dépensé. Nous voulons du value for money ». Pravind Jugnauth prévoit également une croissance de 7% pour le secteur de la construction d’ici la fin de la présente année financière. Parlant de la construction des maisons, il a avancé qu’à ce jour, 1093 unités ont été construites. Les prévisions pour 2017 et 2018 sont à 1983 maisons et pour 2018-2019, 7136 nouvelles constructions sont prévues.

Pravind Jugnauth a tout de même précisé que si cet objectif n’est pas atteint, c’est parce que parfois des procédures retardent les projets. « Toujours est-il que nous avons déjà fait plus que l’ancien gouvernement qui n’avait construit que 2 532 maisons en 10 ans. »

Le Premier ministre et ministre des Finances a également énuméré les facilités offertes par le gouvernement pour permettre aux familles dans le besoin d’acheter ou de compléter la construction de leurs maisons. Il a précisé que dorénavant, 10% des logements sociaux seront réservés aux familles répertoriées dans le registre social de la NEF. Il en profita pour ajouter : « Ena dimounn pa trouv pe fer narien. Zis enn sel zafer zot trouve. »

Pravind Jugnauth s’est également exprimé sur les élections à Rodrigues. Il a souhaité que tout se passe bien, dans l’ordre, le calme et la discipline. « Je souhaite bonne chance à tous », a-t-il ajouté.