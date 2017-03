MODE ÉTÉ 2017: Nos coups de coeur de la Fashion week

Vous ne savez plus quoi porter cet été ? Les Fashion Week, c’est toujours l’occasion de prendre le pouls des tendances mode qui rythment chaque saison. Ne perdez plus de temps car la saison hivernale n’est pas loin, du moins on l’espère. Retour sur les tendances aperçues sur les podiums à adopter au plus vite. Sur les catwalks de la Fashion Week, il y a des volumes, des longueurs, de la transparence et des épaules nues. Entre l’ultraviolet et l’ultra transparence compliqués à s’approprier et le retour du logo, voici quelques-uns de nos coups de coeur...

La mode de demain, ça s’invente et se réinvente. Et pour cette saison, les créateurs mode ont été particulièrement inspirés. On retrouve, d’abord, l’esprit romantique. Avec lui, c’est un lot de robes longues d’été, fluides et légères. Du rose poudré et des bouquets de fleurs qui s’incrustent dans notre dressing pour se fondre dans le décor de l’été.

On retrouve aussi sur les podiums des atours futuristes. Parka revisitée, volume sur les épaules, asymétrie et lamé, les nouvelles coupes viennent redessiner les indispensables modes qui nous accompagnent depuis toujours. Certaines nous donnent même des airs d’astronautes. Idéal pour notre prochain voyage sur la lune. Parce qu’il faut toujours un retour, cette saison, faites place au come-back des seventies. Et là, vous n’allez pas être déçue. Les tendances mode printemps été 2017 ne se contente pas de ressusciter le jean flare, jean tendance par excellence. Non, elles viennent aussi réveiller le pull sans manche et l’imprimé 70. Oui le même qui tapissait le salon de votre grand-mère.

Les rayures

Qu’elles soient marinières, bayadères, pyjama, de banquier ou encore ultra colorées, les rayures s’apposent et s’imposent encore partout cette saison sur du cuir, de la maille, de la mousseline, en haut et en bas, jusqu’aux chaussures. Pour une silhouette à la fois sporty et graphique, on mixe les différents espacements, teintes et largeurs, comme les looks loin de donner le bourdon repérés chez Fendi ou Miu Miu.

Les couleurs shocking

Cette saison plus que jamais, on voit la vie en rose. Décliné dans toutes les teintes, du plus pâle au plus intense, il s’est imposé sur de nombreux podiums comme la couleur phare du printemps-été 2017, comme ici chez Céline. On le porte en total look, des chaussures au manteau, en osant mêler le fluo au pastel pour une silhouette plus fraîche qu’une english rose. Mais le jaune vient également illuminer nos vestiaires printaniers. Soleil, poussin, mimosa, citron, canari, moutarde… Il se décline à l’infini sur toutes les matières. On le porte en all-over avec des accessoires contrastants comme chez Salvatore Ferragamo ou marié à d’autres couleurs fortes comme du turquoise, du vert et même du rouge pour une cure de vitamines assurée.

Les volants

Sur les chemises, les vestes, les jupes, les robes, voire même les pantalons, les volants se font minis ou maxis et insufflent un vent de légèreté dans notre dressing. Comme les looks aperçus chez MSGM et Mulberry le prouvent, les volants ne sont cette fois-ci pas réservés à la babydoll ou à la robe de plage : les femmes qui travaillent prendront elles aussi le volant cet été.

La transparence

Il est temps de faire fi de ses complexes. Cet été, les plus réchauffées et/ou audacieuses dévoileront leur poitrine ou leurs dessous avec élégance, sous des voilages, du tulle ou de savantes broderies comme chez Lanvin, Saint Laurent ou encore chez Balmain.

Logomania

Après des années à faire profil bas, le logo signe son grand retour. Monogramme, broderies, imprimés… Qu’il soit discret ou ultra assumé, il s’impose sur des mitaines siglées Chanel, des talons sculptés YSL, des tee-shirts griffés Dolce & Gabbana, des ceintures Gucci ou encore des bretelles élastiques floquées « Christian Dior J’adior ».

Ultraviolet

S’il est une couleur difficile à porter, c’est bien le violet. Souvent boudée, la couleur de la spiritualité fait un come-back remarqué sur les podiums. Comme chez Nina Ricci, Versace ou encore Balmain, on ose marier les nuances de mauve, de lilas, d’orchidée, de prune, d’améthyste et même de lavande. Teint d’endive s’abstenir.

Flower power

Les seventies ne cessent d’inspirer les créateurs. Preuves en sont les innombrables pièces aux imprimés floraux plus ou moins naïfs et dans un nuancier aux couleurs éclatantes ou sourdes rappelant le flower power hippie comme chez Chloé, Prada ou encore Balenciaga. Les plus romantiques préfèreront le liberty aperçu chez Isabel Marant ou Fendi pour une silhouette belle des champs.

Le peignoir d’extérieur

Cet été, la pièce homewear doudou de l’hiver prend un bain luxueux pour se muer en déshabillé soyeux à porter en ville. A rayures pyjama ou imprimé cachemire, il a réussi l’exploit d’apporter une nonchalance chic à la silhouette sans l’alourdir.

La boucle d’oreille XXL

Finies les mini puces d’oreilles, cet été la BO se fait maxi et surtout colorée. Florale, métallique, rocailleuse ou carrément façon farfalle chez Altuzarra, elle a le mérite de sublimer le port de tête et d’apporter la touche finale à une tenue un peu trop sobre.

Mini versus maxi sac

Le printemps-été ne connait aucune demi-mesure. Quand chez Céline et Balenciaga, les sacs à main se font XXL et encombrants, chez Valentino et Hermès, ils permettent d’y glisser seulement quelques billets. On s’en accommodera pour une journée bien chargée ou pour avoir les mains libres toutes la soirée.