MODEL EUROPEAN COUNCIL-DEUXIÈME ÉDITION : La France Boyer de la Giroday SSS se distingue

Une centaine d’étudiants, venus d’une vingtaine d’écoles secondaires, se sont réunis au Mahatma Gandhi Institute (MGI), à Moka, pour participer à la 2e édition du Model European Council, une simulation d’une réunion du Conseil des ministres européens. Au final, la France Boyer de la Giroday SSS s'est distinguée.

Les collégiens ont endossé, pendant une journée entière, le rôle des États membres de l’Union européenne pour adopter des solutions communes sur la lutte contre le changement climatique. Leela Devi Dookun-Luchoomun, ministre de l’Éducation, a lancé l’événement lors de la cérémonie d’ouverture mercredi, en présence des ambassadeurs des missions européennes. Tout en félicitant les étudiants pour leur participation, Marjaana Sall, ambassadrice de l’Union européenne à Maurice, a souligné que le Conseil de l’Union européenne a toujours été bien plus que le lieu de défense des intérêts nationaux. « La coopération et la solidarité sont des principes fondamentaux de l’Union européenne, qui guident le travail du Conseil. À travers les échanges de point de vue et les négociations, vous pourrez constater comment, sur la base des intérêts de vos États membres, vous êtes en mesure d’arriver à des solutions de compromis sur l’une des questions globales les plus importantes de notre temps », a-t-elle déclaré.

Le Model European Council est un événement organisé par la délégation de l’Union européenne en partenariat avec l’ambassade de France et le haut-commissariat britannique, en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation. Laurent Garnier, ambassadeur de France, et Jonathan Drew, haut-commissaire britannique, étaient présents lors de la cérémonie d’ouverture et ont ainsi eu l’occasion de s’adresser aux participants. Le Model European Council a pour but de donner l’occasion aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais également de réfléchir sur des thématiques d’actualités. Quelque 75 étudiants ont représenté les 28 États membres de l’Union européenne tandis que d’autres ont assuré le rôle d’agents de sécurité, de secrétaires et de membres de la presse, comme dans une vraie réunion du Conseil. Pour cette deuxième édition à Maurice, le Conseil s’est réuni sous sa configuration “environnement”. Les représentants de 28 États membres de l’Union européenne ont ainsi formulé des propositions pour répondre à la question suivante : « Comment l’UE doit faire pour contribuer à l’objectif des pays développés de mobiliser conjointement USD 100 milliards par an d’ici 2020 pour aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique ? ». Suite aux délibérations, des membres du jury – composé de représentants de l’ambassade de France, du haut-commissariat britannique et du ministère des Affaires étrangères – ont remis des trophées à la meilleure équipe, soit la Pologne, qui était représentée par Vedika Sharma Rambhurhose, Mehreen Hurroo et Roomeshwaree Seewoolall, de la France Boyer de la Giroday SSS. La deuxième meilleure équipe, la Hollande, était, elle, représentée par Shruti Koonjul, Geetika Luchun et Geetika Kullootee, du Queen Elizabeth College.

Dans leur discours, les trois étudiantes de la France Boyer de la Giroday SSS ont affirmé que cette récompense est « le résultat d’un vrai travail d’équipe et de l’appui apporté par la coordinatrice », Naïka Baucha. « Nous avons acquis plus de connaissance sur l’Union européenne et ses États membres, et en particulier sur la solidarité qui les unit. Nous encourageons d’autres étudiants à participer au Model European Council car c’est une opportunité d’agir comme des diplomates », ont-elles déclaré. Sur les 25 propositions faites par les délégués, 15 ont été adoptées.