MODERNISATION — PME ET SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES: La SMEDA signe deux accords avec l'ACCA et Microsoft océan Indien

Le président de la Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA), Parama Valaydon, a signé deux protocoles d'accords portant sur la formation des entrepreneurs des Petites et moyennes entreprises (PME) et des sociétés coopératives en comptabilité et en utilisation des technologies de l'information et des télécommunications : le premier avec l'ACCA Mauritius et le deuxième avec Microsoft océan Indien. C'était jeudi, au siège de Mybiz, à Port-Louis, en présence du ministre des Affaires, de l'Entreprises et des Coopératives, Soomilduth Bholah.

Lors de son intervention à cette occasion, le ministre Bholah a observé que « les deux faiblesses » des PME et des sociétés coopératives à Maurice sont la tenue d'un livre de compte et l'utilisation des TIC pour le bon fonctionnement et le développement de leurs entreprises. D'où la décision du ministère de négocier une coopération avec la prestigieuse organisation internationale des Chartered accountants (ACCA), représentée jeudi par Madhavi Ramdin Clark, et Microsoft Océan indien, représenté par son directeur général, Paul Bunting, lors de la cérémonie de jeudi.

Suite à la signature de ces deux accords, des formations sur mesure seront organisées à l'intention des entrepreneurs et des représentants des sociétés coopératives sur l'utilisation des outils de l'informatique et sur la comptabilité. « Une manière de pallier la “financial illiteracy and IT illiteracy” », selon le ministre Bholah. La première formation dispensée par ACCA aura lieu en octobre. L'exercice se renouvellera chaque trimestre. Pour la formation en information, elle devrait avoir lieu l'année prochaine.

Le ministre Bholah a enjoint aux membres du conseil d'administration de la SMEDA à faire profiter au maximum les entrepreneurs de la formation que ACCA et Microsoft océan Indien leur proposeront. Il a annoncé l'ouverture de deux autres “Development Facilitation Centres”, connus anciennement comme les « incubateurs », à Bel-Air et Goodlands, ce qui amènera à quatre le nombre de centres, en sus donc de ceux de Coromandel et Mahébourg. « Ainsi, dit le ministre Bholah, toutes les régions de l'île seront couvertes ».