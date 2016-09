MŒURS— CATHÉDRALE SAINT-LOUIS: Une jeune femme accuse un prêtre d'attouchements sexuels

La brigade criminelle de Port-Louis Sud a ouvert une enquête dans le sillage d'allégations formulées par une jeune femme de 20 ans, laquelle dit avoir été victime d’attouchements sexuels par un prêtre du Vicariat apostolique de Rodrigues. Les faits, selon elle, se seraient déroulés le 4 septembre dernier lorsque celle-ci, en tant que paroissienne de la Cathédrale Saint-Louis, s’est confiée au père Heriberto Cabrera et au père Jean Maurice Labour pour leur faire part de son « expérience traumatisante », vécue le même jour. Ces derniers, qui sont respectivement délégué épiscopal auprès des jeunes du diocèse et vicaire à la Cathédrale Saint-Louis, lui ont alors recommandé de consigner une déposition au poste de police. Ils lui ont également proposé un accompagnement psychologique, précisent-ils dans un communiqué de presse. Après avoir été informés de la mésaventure de la jeune femme, Mgr Maurice Piat, évêque de Port-Louis, et Mgr Alain Harel, évêque de Rodrigues, ont immédiatement pris les dispositions nécessaires et ont décidé de retirer le prêtre suspecté de la Cathédrale Saint-Louis. Ce dernier y avait été nommé pour un an en tant que vicaire le 19 juin dernier. Mgr Maurice Piat et Alain Harel se disent « fortement attristés par ces événements, qui blessent notre église ». Ils poursuivent : « Nous nous engageons à collaborer avec la police pour que la vérité soit faite. Nous compatissons avec tous ceux qui souffrent de cette situation. » A noter que le prêtre a été interrogé par les enquêteurs durant la semaine et qu'il a nié les faits qui lui sont reprochés. L’enquête suit son cours.