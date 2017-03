LE MOIS DERNIER : Légumes et carburants font grimper le CPI

La hausse des prix des légumes et la majoration des prix des carburants (essence et diesel) ont contribué pour environ 70% à la hausse de l'indice des prix à la consommation (CPI) en février 2017. Selon le dernier relevé publié ce matin par Statistics Mauritius, le CPI a grimpé de 1,3 point le mois dernier pour passer à 111,5 points.

L'augmentation des prix des légumes découlant des conditions climatiques changeantes a eu un impact de 0,7 point au niveau du CPI alors que la révision à la hausse des prix des carburants s'est traduite par une progression de 0,2 point du même indice. Février a été également marqué par la montée des prix du riz (+0,1 pt), du lait (+0,1 pt), d'autres produits alimentaires (+0,1 pt) ainsi que d'articles et services (+0,1 pt).

Au niveau des sous-indices, la majoration des prix des produits alimentaires, surtout des légumes, a eu pour effet une augmentation de 3,3% du sous-indice pour cette catégorie de produits. Quant à la hausse des prix des carburants, elle s'est traduite par une progression de 1,3% du sous-indice « Transport ».

Statistics Mauritius annonce également que le sous-indice « Produits d'habillement » a pris une courbe ascendante (+0,7%) le mois dernier. Le taux d'inflation « headline » (moyenne du CPI sur une période de 12 mois comparée à celle des 12 mois précédents) s'élevait à 1,2% fin février, contre 1% à la fin du même mois en 2016. Le taux est cependant en légère hausse comparativement à son niveau de fin janvier 2017 (1,1%).

Quant au taux d'inflation « year-on-year » (différence entre le niveau du CPI pour un mois donné et celui du mois correspondant de l'année précédente), il se situait à 1,3% en février 2017, contre 1,8% le mois précédent.