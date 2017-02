MOKA : Deux suspects arrêtés et cinq autres recherchés pour un braquage

Ally Asgar Dinally, 30 ans, habitant Circonstances, Saint-Pierre, et Pravesh Kookoor, 22 ans, résidant à Kurnally Lane, Petit-Verger, ont été arrêtés vers 4h ce matin. Tous deux sont soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols, dont deux à Lallmatie, deux à Bel-Air, un à Camp-de-Masque et un hold-up samedi dernier dans une bijouterie de Stanley, où des bijoux d’une valeur de Rs 600 000 ont été emportés. C’est au petit matin que les hommes de l’inspecteur Vishal Coowlessur de la CID de Moka se sont rendus au domicile d’Ally Asgar Dinally pour y effectuer une fouille. Ils y ont découvert un blouson et un masque suspectés d’avoir été utilisés pour commettre le forfait chez le bijoutier de Stanley. Les enquêteurs ont ensuite procédé à l’arrestation de Pravesh Kookoor, qui devait alors donner le nom d’Ally Asgar Dinally comme étant son complice. Après avoir été longuement interrogés, les deux suspects ont fini par avouer qu’ils avaient participé à plusieurs vols avec l’aide de cinq autres individus, qui sont toujours recherchés.

Selon nos informations, la CID de Moka a livré les deux suspects Kookoor et Asgar à leurs collègues de Stanley en vue d’être interrogés sur le hold-up survenu chez le bijoutier de cette localité. Ils devraient comparaître devant le tribunal de Rose-Hill aujourd’hui sous une charge de “larceny with violence”.

CAMP-DE-MASQUE : Un jeune homme arrêté pour vols

Louis Daren Mourouven, âgé de 18 ans, a été arrêté hier au poste de police Bel-Air-Rivière-Sèche alors qu'il y venait rapporter le vol d’une motocyclette, qu’il aurait lui-même volée pour s’attaquer plus tôt à une femme de 54 ans sur la route principale de St-Julien d’Hotman. Le suspect a avoué aux enquêteurs avoir dérobé la chaîne de la quinquagénaire en compagnie d’un ami, qui circulait avec lui sur la motocyclette volée. Son complice est activement recherché.

SOUILLAC : Disparition de chèvres et de moutons

Une habitante de Surinam, âgée de 34 ans et comptable de profession, a consigné une déposition au poste de police de sa localité pour signaler la disparition de 13 chèvres et de 12 moutons dans une étable située à Rivière-Patate, Surinam. Le bétail est estimé à Rs 100 000.

BAMBOUS : Six jeunes recherchés pour vol

Six jeunes habitant de Bambous sont activement recherchés par la police. Ils sont soupçonnés d’avoir accosté hier soir une femme employée comme Sale attendant à quelques mètres du cimetière St-Sauveur, dans la localité, avant de lui arracher son sac à main, qui contenait Rs 1 300 et une carte bancaire.