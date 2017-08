MOKA TRAIL – 5E ÉDITION  (7 OCTOBRE) : Les inscriptions ouvertes jusqu'au 27 septembre

Les inscriptions pour la 5e édition du Moka Trail sont ouvertes depuis la semaine dernière, qui aura lieu le samedi 7 octobre. Les inscriptions pour ce trail se font déjà en ligue (www.moka.mu/fr/moka-trail) et s'étendront jusqu'au 27 septembre. Roag sera de nouveau présent cette année pour superviser les inscriptions et le chronométrage.

Quelques légères modifications ont été apportées aux tracés des trois parcours proposés – le Grand Pouce (30 km), le Petit Both (15 km) et le Fun Jog (6 km), notamment pour éviter les passages dans les villages et améliorer les conditions de la course. Ainsi, pour le trail de 30 km, le départ sera donné au village de La Laura, où les coureurs emprunteront un sentier terreux jusqu'au pied de la montagne du Pouce (600 m d'altitude). Ils attaqueront ensuite une descente relativement technique jusqu'au parking du Dauguet. Ils auront juste le temps de reprendre un peu de souffle avant de s'engager dans un enchaînement de petites côtes et descentes au cœur de la Vallée-Pitot.

La piste se prolonge subséquemment jusqu'à Batterie Dumas, qui est aussi le premier point de ravitaillement avant de traverser la Vallée des Prêtres, puis celle de Bernardin de St-Pierre. Les défis se succèderont encore dans des décors envoûtants, des flancs du mythique Pieter Both jusqu'au village typique de Crève-Cœur. Le parcours se poursuit par l'ascension des marches de Malenga avant de faire le tour de la montagne des Deux Mamelles et de traverser deux petits ruisseaux. Laissant derrière eux les paysages de montagne, les trailers entameront la dernière partie du parcours au travers de champs de canne. La ligne d'arrivée ne sera alors plus très loin.

En ce qui concerne le 15 km, après le départ à la Laura, un sentier boisé et long d'environ 6 km mènera les coureurs jusqu'au col, qui permet le passage entre les montagnes du Pouce et du Pieter Both. Ils replongeront ensuite dans la Vallée de Bernardin de St-Pierre et la Vallée des Prêtres en contrebas. Le tracé du Petit Both rejoint celui du Grand Pouce à hauteur de Walmykie, puis se dirige vers le passage de Crève-Cœur. Une fois sur place, les trailers devront suivre la piste qui contourne la montagne des Deux Mamelles avant de s'attaquer aux marches de Malenga. Une fois cette étape terminée, ils se retrouveront au milieu de champs de canne à sucre avant de rejoindre la ligne d'arrivée.

Pour le 6 km, les participants chemineront à travers plusieurs petits villages et pourront admirer une flore remarquable, savourer l'air pur et profiter en toile de fond des montagnes pittoresques. Un trail à la portée de tous avec un faible dénivelé et une distance courte.

Le Moka Trail est la seule course de la ligue à avoir lieu dans le centre de l'île. Le Grand pouce est un parcours exigeant qui permet d'aller à la découverte de la richesse des paysages de cette région empreinte d'histoire. Et les athlètes sont nombreux chaque année à y participer. D'ailleurs, le nombre de participants n'a cessé de croître, passant de 800 lors de la première édition à quelque 2 000 l'an dernier. Cette année encore, environ 2 000 coureurs devraient être présents.