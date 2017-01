MOKA/QUARTIER-MILITAIRE : La circonscription No 8 célèbre la nomination de Pravind Jugnauth

La nomination de Pravind Jugnauth hier comme le 5e Premier ministre du pays n’a pas laissé insensible les habitants de la circonscription No 8 (Moka/Quartier-Militaire), où il a été élu lors des dernières élections générales. Dès la fin de la prestation de serment, ses partisans s’étaient mobilisés vers 16 heures à la gare routière de St-Pierre pour un défilé. Une cinquantaine de personnes et une trentaine de véhicules ont sillonné les villages, en passant par Verdun, Ripailles, St-Pierre, Camp-Thorel, Petit-Verger et Bagatelle-Moka avec des drapeaux orange en main, chantant les louanges du MSM. Hommes, femmes et enfants ont participé à ce rallye.

Dev Bansoodeb, membre du MSM et de la régionale de cette circonscription, était présent hier à la fête. « On s’attendait à ce que Pravind devienne Premier ministre, mais pas aussi vite. Nous sommes très contents. C’est un jour de gloire pour nous. Nous allons le soutenir dans tous ses projets pour qu’il accomplisse sa mission », dit cet habitant de Ripailles.

Nizam, un habitant de Petit-Verger, s’est dit satisfait que Pravind Jugnauth a été nommé comme PM. Il souhaite que ce dernier travaille « non seulement pour la circonscription, mais qu’il fera de son mieux, comme son père SAJ, lors de son premier mandat comme Premier ministre, pour créer de l’emploi, rebooster l’économie, investir pour développer les infrastructures sportives et attaquer le fléau de la drogue, qui menace sérieusement la société mauricienne ». Et d’ajouter : « J’espère qu’il sera à la hauteur pour faire honneur au pays et que la population verra en lui un homme sincère et quelqu’un à qui on peut faire confiance. »

Shireen, accompagné de sa famille, a préféré observer de loin. « Nou swiv de lwin. Mo swete ki mo tifi ki fi’nn deza konplet so letid gagn enn travay o pli vit. »

Pour Soopramanien, pompiste et habitant la cité de St-Pierre depuis plus de dix ans, « sanzman pa sanzman, narien pa sanze dan site kot nou pe reste. Nou espere ki nouvo PM pran nou inpe kont. »

Didier, un habitant de Quatre-Bornes, gère une petite entreprise au cœur du village de St-Pierre. Il est catégorique : « SAJ aurait dû démissionner au lieu de se faire remplacer par son fils. De quelle démocratie parle-t-on à Maurice. C’est une honte ! »