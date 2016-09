Le « Monarque élu »

Le système dit de « Westminster », que nous avons hérité des Anglais et inscrit dans notre Constitution de 1968, a pour but d’instituer un modèle collégial de gouvernement.

Dénommé « cabinet government », ce système devait, notamment, permettre une prise de décision collégiale, autour du principe de « collective responsibility », d’un conseil composé de ministres responsables de portefeuilles définis, avec à sa tête un Premier ministre, qui par définition est « primus inter pares » ou premier parmi ses pairs.

Ce conseil des ministres est lui-même assujetti au contrôle exercé par une assemblée composée d’élus du peuple, donc indirectement par le peuple lui-même, ce qui confère une légitimité populaire à la fois au conseil des ministres ou « Cabinet », mais également et surtout à celui qui le préside, le Premier ministre.

Cependant, entre la théorie et la pratique il y a comme souvent une énorme différence. En effet, la force et l’influence de la machinerie des partis politiques, dopés souvent par le financement occulte de leurs activités, ont vite fait d’avoir raison du système inhérent de « checks and balances » surtout dans les petites démocraties ou le peuple élit un nombre limité de représentants.

Quand on ajoute à cela un système électoral qui favorise des majorités absolues ne reflétant pas le vote populaire et une certaine tendance dynastique au sein même de ces partis politiques, nous nous retrouvons au final avec une recette pour un véritable désastre démocratique. Le système nourrit en effet un ‘monstre’ appelé Premier ministre, tellement puissant que certains auteurs, notamment F. W. G. Benemy, n’hésite pas à se référer à ce chef suprême comme un véritable « monarque élu ».

Le diktat des partis politiques et de leurs leaders est malheureusement aujourd’hui devenu la marque de fabrique dans certaines démocraties ayant adopté le système de Westminster. Quasiment 50 ans après notre indépendance, Maurice n’est pas en reste. Outre la parenthèse Bérenger, le pays aura été pendant presque un demi-siècle la quasi propriété des familles Ramgoolam et Jugnauth, avec les dérives qu’une telle « oligarchisation » de la vie politique génère inéluctablement.

Poursuivre dans cette voie serait suicidaire. Il est temps de rétablir l’équilibre, et nombreux sont ceux qui pensent que la limitation de mandats contribuerait significativement à promouvoir le renouvellement politique, d’abord au sein même des instances dirigeantes des partis politiques et ensuite à la tête de l’état.

Aux États-Unis, le mandat présidentiel est limité à deux termes depuis 1951 mais bien avant cette échéance la coutume voulait que les présidents suivent la tradition établie par George Washington, en ne cherchant pas à se représenter au-delà de huit ans à la tête du pays.

En France, la limitation du mandat présidentiel à deux mandats successifs a été systématisé en 2008 après la réforme des institutions de 2000 instituant le quinquennat mais cette pratique date de 1848 sous l’influence d’Alexis de Tocqueville.

Sur le continent africain, la limitation de mandats est devenue dans les années 1990 la pierre angulaire des nouvelles Constitutions, dans le sillage de la mouvance de démocratisation visant à mettre un terme à l’autoritarisme de certains dirigeants autoproclamés inamovibles.

Cette restriction, quoique critiquée par certains car n’émanant pas de la volonté du peuple, présente cependant certains avantages non-négligeables ; elle permet d’abord et avant tout l’émergence de sang neuf et d’une nouvelle génération de leaders politiques ; elle met un frein au patrimonialisme, au clientélisme et aux autres excès auxquels certains dirigeants se laissent aller car se sachant quasi-intouchables politiquement, et une fois à la tête d’un pays le dirigeant se sent davantage obligé à produire des résultats afin de laisser un héritage à son successeur.

Navin Ramgoolam a été, dimanche, le premier chef de parti politique à publiquement évoquer la limitation du mandat de Premier ministre. Opportuniste, diront certains, mais n’empêche qu’il a le mérite de lancer un vrai débat et l’histoire le retiendra sans doute. Gageons que les autres leaders politiques et grands démocrates que sont Paul Bérenger et Anerood Jugnauth s’aligneront sur cette proposition.

Ils permettraient ainsi, l’ouverture d’un grand chantier démocratique qu’est la réforme de notre système politique car après tout « pei la pa pou zot, pei la pou nou tou ».