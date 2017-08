MONDE DES AFFAIRES — BUSINESS FACILITATION ACT : Campagne de Business Mauritius

Business Mauritius a lancé cette semaine une campagne de vulgarisation en vue d’inviter ses membres et le monde des affaires en général à se familiariser avec les nouvelles dispositions légales concernant la facilitation des affaires. Dans une communication adressée aux membres de Business Mauritius, et postée sur le site Web de l'institution du secteur privé, Raj Makoond explique que la Business Facilitation Act, qui a été publiée dans la gazette officielle du gouvernement en mai dernier, traite une série de mesures visant à faciliter les affaires. « Le remboursement de la TVA peut se faire en sept jours, la suppression des “trade fees” à partir de janvier 2017 pour trois ans et le paiement de NSF, NPF et le “levy” à travers la MRA à partir d'octobre 2017 », indique-t-il. Le CEO de Business Mauritius explique que la BOI ainsi que Business Mauritius « suivent de près » la mise en œuvre de cette loi et que la BM est disposée à donner des conseils à ses membres à ce sujet.