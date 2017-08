MONDE DES AFFAIRES : Cim Finance dévoile sa nouvelle identité visuelle

Cim Finance, société évoluant depuis 30 ans dans le monde de la finance, a dévoilé vendredi dernier sa nouvelle identité visuelle. Elle souhaite en effet redéfinir son identité pour mieux refléter son positionnement sur le marché des produits financiers destinés au grand public comme aux entreprises.

Avec un objectif majeur en tête, soit renforcer sa visibilité, Cim Finance soutient qu'elle opérera toujours « dans le strict respect des réglementations et des lois en vigueur », tout en faisant siennes les meilleures pratiques dans le secteur financier. Intervenant devant un parterre de quelque 600 employés et invités de marque, Mark van Beuningen, Managing Director de Cim Finance Ltd, a tenu à être rassurant. « Nous avons été aux côtés des Mauriciens au cours de ces 30 dernières années et nous les avons accompagnés dans la réalisation de leurs projets. C’est en partie ce qui nous a permis de bâtir une solide réputation dans le secteur de la finance. Il est temps pour nous de nous réadapter à cet environnement changeant, où les besoins des consommateurs, tant les particuliers que les entreprises, évoluent constamment. Ce rafraîchissement de notre identité est le reflet de cette nouvelle orientation que nous voulons donner à l’entreprise, notamment en étoffant nos offres en termes de nouveaux produits et services, mais aussi en étant plus à l’écoute de notre clientèle », a-t-il expliqué.

Depuis 1987, Cim Finance fait partie du monde des affaires et, par extension, de l'économie mauricienne, fournissant des services financiers non bancaires innovants aux particuliers et aux entrepreneurs pour les aider à réaliser leurs ambitions. Cim Finance est le premier organisme non bancaire de Maurice à proposer une carte de crédit à ses clients. « Nous avons toujours valorisé nos clients, pour qui nous éprouvons un profond respect. Nous sommes reconnaissants de la confiance placée en nous, et cela nous conforte dans notre objectif d’offrir un service innovant et sur mesure à chaque Mauricien », a fait comprendre le Managing Director.

Rappelons que Cim Financial Services Ltd est un groupe de services financiers coté sur le marché officiel de la SEM et dont le siège est à Maurice. CFSL et ses filiales (le Groupe Cim) opèrent sur trois grands pôles. Le groupe Cim compte plus de 900 employés à Maurice, à Singapour et à Johannesburg.