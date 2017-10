MONDE DES AFFAIRES — EXERCICE 2016-2017 : Le groupe ENL enregistre des profits nets de Rs 1,3 Md (+ 47 %)

Le groupe ENL Limited a réalisé, pour l’exercice financier 2016-2017, des profits après impôt de l’ordre de Rs 1,3 milliard par rapport à Rs 874,9 millions en 2015-2016, soit une progression de 47 %. Le gros des bénéfices provient du secteur immobilier, qui a enregistré un montant de Rs 1,2 milliard, en hausse par rapport aux Rs 801,4 millions de la précédente année financière.

Les résultats d’ENL Limited montrent une croissance d’environ 3,4 % du chiffre d’affaires à Rs 13,8 milliards, alors que les profits opérationnels n’ont pas beaucoup évolué, s’élevant à Rs 973,5 millions contre Rs 956,9 millions en 2015-2016. Le groupe a dégagé des gains significatifs (Rs 1,1 milliard en 2016-2017 par rapport à Rs 627,2 millions en 2015-2016) suite à la réévaluation de ses investissements immobiliers. Une performance qui reflète la bonne tenue des centres commerciaux et l’augmentation des valeurs foncières dans la région de Moka. D’autre part, la direction du groupe ENL annonce que la part des compagnies associées dans les profits a diminué de 65 % (de Rs 314 millions à Rs 110,4 millions) en raison, entre autres, des pertes encourues par New Mauritius Hotels en 2015-2016.

En termes de contribution au chiffre d’affaires du groupe, quatre secteurs d’activité se démarquent : les services logistiques avec Rs 3,5 milliards de revenus contre Rs 3,1 milliards en 2015-2016, le Commerce et l’Industrie (Rs 3,4 milliards, en baisse de Rs 95 millions), le segment “Hospitality” avec Rs 3,02 milliards (Rs 2,96 milliards l’année précédente) et l’Immobilier (Rs 2,2 milliards contre Rs 2,3 milliards en 2015-2016). Les autres secteurs, dont l’agro-industrie et la Fintech, ont amélioré leurs performances.

Durant l’année 2016-2017, ENL Limited a porté sa part dans l’actionnariat de NMH à 35,3 %, ce qui a permis de récolter des bénéfices de Rs 124 millions après consolidation des comptes du groupe. « This purchase complements and strengthens our already strong position in the hospitality industry and we believe this industry will generate increased returns in the forthcoming years », souligne la direction du groupe.

ENL Limited a également lancé en avril 2017 la Moka Smart City et confirme que les travaux de construction du premier grand complexe dans le Central Business District progressent à la satisfaction des promoteurs. La Smart City va couvrir une superficie d’environ 1 600 arpents et il est estimé qu’elle va renforcer la position d’ENL Limited en tant que leader du développement immobilier à Maurice.







Année faste pour ENL Land

L’année financière 2016-2017 a été faste pour ENL Land, considérée comme le fleuron du groupe ENL. Ses profits nets pour l’exercice financier ont augmenté de 31 % pour atteindre Rs 1,4 milliard.

Les résultats d’ENL Land font voir que le chiffre d’affaires consolidé a connu une légère hausse pour se chiffrer à Rs 10,7 milliards alors que les profits opérationnels sont restés stables à environ Rs 1 milliard. Le cash-flow opérationnel généré pour l’année se chiffre à Rs 1,5 milliard.

« Ces résultats marquent le premier exercice financier complet suite à l’amalgamation avec ENL Investment. Ils confirment le bien-fondé de notre stratégie de diversification et la réelle capacité de notre portefeuille d’activités à générer du cash opérationnel et, ainsi, à booster notre performance. Cette année, nous avons effectué des investissements significatifs et avons lancé Moka Smart City. Nous sommes confiants que ces investissements nous permettront d’atteindre de nouveaux paliers d’excellence », fait ressortir Hector Espitalier-Noël, Chief Executive Officer d’ENL Land, dans un communiqué de presse.