MONDE DES AFFAIRES : IBL vise une croissance soutenue pour l'avenir

Le groupe IBL entrevoit l'avenir avec optimisme. « For the foreseeable future we see steady growth », a déclaré Arnaud Lagesse, le CEO du groupe, lors d'une rencontre, hier, au Vieux Moulin, Caudan Waterfront, avec des analystes financiers et la presse pour présenter les résultats de l'exercice 2016-2017 et les grandes lignes de la stratégie future du groupe ayant fait l'objet de réflexions profondes avec l'assistance de la firme McKinsey Company France. IBL, a laissé entendre Arnaud Lagesse, a pour ambition de devenir un leader régional avec une forte croissance à l'international.

Arnaud Lagesse avait à ses côtés le président du conseil d'administration d'IBL, Jan Boullé, le CEO des Opérations, Yann Duchesne, le directeur financier, Dipak Chummun, et le directeur de la division des services financiers, Jean Claude Béga, pour la présentation de la performance du groupe en 2016-2017, première année complète des opérations depuis la fusion entre GML Investissement Ltée et IBL Ltd. Le dernier exercice financier, clos le 30 juin 2017, a été marqué par une hausse de 9% du chiffre d’affaires à Rs 33,8 milliards. Les bénéfices opérationnels affichent la même tendance, soit une progression de 14 % à Rs 2,7 milliards. Les profits après-impôt ont dépassé légèrement la barre de Rs 2 milliards par rapport à Rs 1,6 milliard en 2015-2016. Si l'on exclut les items exceptionnels, la hausse des bénéfices nets se situe à 16%. Et Jan Boullé et Arnaud Lagesse se sont réjouis de ce résultat. «J’estime que nous avons atteint nos objectifs. La performance globale de nos différents secteurs d'activités est aussi très encourageante et les différents projets déjà en chantier ou qui seront mis en place prochainement devraient nous permettre de nous rapprocher davantage des prévisions pour l’exercice en cours », souligne le CEO du groupe IBL.

Arnaud Lagesse et les autres membres de l'équipe dirigeante sont revenus sur les performances et l'amélioration du bilan du groupe, mettant l’accent sur les pôles d’activité ayant contribué à la croissance du chiffre d'affaires et des profits. Presque tous les secteurs d'activité ont amélioré leurs résultats. Entité principale du pôle "Agro", Alteo Ltd a terminé l'année financière 2016-2017 avec des profits nets en hausse de 44 % pour un chiffre d’affaires qui montre une croissance de 14 % sur l’année précédente. Les opérations d’Alteo au Kenya et en Tanzanie ont permis d’atteindre ces résultats, avec la hausse du prix du sucre sur ces deux marchés.



Services financiers:

hausse substantielle

Pour ce qui est du pôle "Building and Engineering", on note que le Chantier Naval de l’Océan Indien (CNOI) a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 53 % et des profits accrus de 27 % grâce notamment à l’obtention de nouveaux contrats pour la construction de bateaux de pêche. Le "Contracting" avec Manser Saxon annonce également une hausse importante de 20 % de ses revenus, portée par la reprise du secteur de la construction à Maurice et le volume des projets pour Dubaï. Quant à UBP, autre entité du cluster, sa performance a été stable, bien que ses profits aient été affectés par la rénovation de son usine au cours de l’année financière 2016-2017.

Dans le secteur Commercial du groupe, qui comprend notamment les sociétés Brandactiv et Healthactiv, et la chaîne de supermarchés Winners, on observe que le chiffre d’affaires global est passé de Rs 10,5 milliards à de Rs 11,3 milliards. Les profits se sont élevés à Rs 474 millions. Le secteur "Retail", fait-on ressortir, se fortifie davantage avec l’acquisition de la Compagnie des Magasins Populaires Ltée (CMPL), qui gère l’enseigne Monoprix. Le chiffre d’affaires en hausse de BrandActiv s’explique par l’acquisition de nouvelles marques au portefeuille de la société. Le secteur commercial profite aussi de la performance d’Intergraph, dont le chiffre d’affaires augmente de Rs 67 millions pour atteindre Rs 399 millions.

La hausse de profits opérationnels la plus significative est à mettre au compte du pôle "Services Financiers", qui a dégagé Rs 225 millions, contre Rs 14 millions en 2015-2016, pour un chiffre d’affaires de Rs 1,9 milliard. Les filiales de ce secteur MEI, DTOS, et MELCO ont contribué de manière conséquente à ces résultats. L’apport aux résultats agrégés du secteur financier par les associés ABAX et AfrAsia Bank est en hausse de 23 % atteignant une contribution de Rs 322 millions.

Les profits du segment "Property" du groupe IBL sont relativement stables enregistrant un bénéfice de Rs 113 millions contre Rs 110 millions pour l’exercice précédent. Ce pôle accueille une nouvelle équipe de direction dans le but de mener à bien le plan stratégique prévu pour ce secteur. IBL a décidé de constituer un fonds immobilier avec des actifs évalués pour le moment à Rs 2,9 milliards.

Les dirigeants sont revenus sur la très bonne tenue du groupe LUX*, avec des bénéfices nets de Rs 515 millions (+23%) et des plans ambitieux de développement à l'international. Pour ce qui est du secteur "Manufacturing and Processing", l’activité Seafood a eu à relever des défis, notamment en raison des quotas imposés pour la pêche de l’Albacor dans l’Océan Indien. Phoenix Beverages, pour sa part, a fait mieux qu'en 2015-2016 : chiffre d’affaires (+166%) et profits (+26%).

Premier conglomérat mauricien, présent dans 25 pays et réunissant quelque 300 compagnies, le groupe IBL estime qu'il a la capacité de devenir un leader régional et de se propulser davantage à l'international en s'appuyant sur l'expérience et l'expertise acquises au fil des années par ses diverses filiales et compagnies associées. Le groupe, a indiqué Arnaud Lagesse, a déjà identifié un certain nombre de possibilités ou initiatives de croissance. Une cellule spéciale a été créée pour assurer leur mise en œuvre. IBL, soutient la direction, va se donner les moyens de ses ambitions que ce soit en termes de compétences humaines ou de capacités technologiques.