MONDE DES AFFAIRES : Lancement officiel de la Moka Smart City fin mars 2017

Le groupe ENL Ltd annonce pour fin mars 2017 le lancement officiel du projet Moka Smart City qui, selon la direction, constituera une étape majeure dans le développement des actifs immobiliers du groupe et donnera un coup de pouce substantiel au pôle « Property ».

La Moka Smart City sera réalisée en plusieurs phases dont la première s’étendra sur environ 450 arpents, selon les documents soumis par le promoteur au Board of Investment (BoI) et pour lesquels l’approbation de ce dernier avait été obtenue. Dans l’édition de novembre 2016 d’Enlighten, magazine d’entreprise du groupe, ENL Ltd avait annoncé que la première phase du projet allait nécessiter des investissements de l’ordre de Rs 22,5 milliards et faciliter la création de quelque 3 500 emplois permanents. « La Smart City de Moka est la prochaine phase de l’urbanisation de la région, entreprise par le groupe ENL depuis dix ans », indiquait le magazine Enlighten qui précisait que la phase 1 serait aménagée « à l’intérieur des quartiers existants, qui concentrent le développement dans la région depuis le début, à savoir Vivéa, Helvétia, et Bagatelle ». Le promoteur annonçait également qu’un nouveau quartier, Telfair, sera créé et développé en centre-ville avec une composition urbaine différenciée.

« Le projet se propose de créer un environnement de vie et de travail diversifié. L’économie locale de la ville reposera tant sur l’éducation et les services médicaux que sur le commerce, l’industrie et les services de loisirs et de bien-être », rapporte le magazine. Pour la direction d’ENL Ltd, la ville de Moka devra profiter aux entrepreneurs et aux résidents de la localité en termes d’opportunités d’affaires et d’emploi. Le promoteur a rappelé que depuis la conception du projet de Smart City à Moka, il s’est inscrit « dans une logique de développement responsable et intégré avec l’environnement social et naturel existant ». Tout sera mis en œuvre pour assurer une consommation d’énergie efficace, une bonne gestion de la circulation routière et des installations, et ce, en mettant à profit les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Par ailleurs, le groupe ENL vient de rendre publics ses résultats pour le semestre se terminant au 31 décembre 2016, période marquée par une hausse marginale du chiffre d’affaires à Rs 7,03 milliards (+ Rs 80 millions) alors que les profits opérationnels ont augmenté de 32% pour atteindre Rs 740,5 millions. La progression des bénéfices opérationnels est attribuée à: a) la performance améliorée du pôle « Logistics » dont le chiffre d’affaires est passé de Rs 1,6 milliard à Rs 1,8 milliard et les profits nets de Rs 68,3 millions à Rs 80,6 millions; b) aux revenus en hausse du segment « Hospitality » grâce à des activités touristiques plus intenses. Mais les premiers six mois de l’année financière 2016/2017 se sont soldés par des pertes de Rs 56,1 millions pour ce pôle contre des profits nets de Rs 106,1 millions pour la période correspondante de 2015/2016; c) des bénéfices plus importants déclarés par le pôle « Agro-industry», soit Rs 204,4 millions contre Rs 158,8 millions pour le semestre se terminant en décembre 2015.

ENL Ltd a, en fin de compte, enregistré des profits après-impôt de Rs 147 millions sur la période juillet-décembre 2016, soit moins que le niveau atteint pour le même semestre de l’année précédente (Rs 376,9 millions), période marquée par des apports plus conséquents de la part de certaines compagnies associées ou sociétés contrôlées avec d’autres partenaires.

Le conseil d’administration d’ENL Ltd s’attend à voir de meilleures performances de la part des différents secteurs d’activités au cours du semestre se terminant en juin 2017, ce qui devrait permettre au groupe d’afficher des profits opérationnels plus probants pour toute l’année financière 2016/2017. Cependant, les résultats seraient mitigés par les pertes encourues par le groupe New Mauritius Hotels à Marrakech. Le groupe ENL détient 30% du capital de NMH.