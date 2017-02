MONDE DES AFFAIRES: Partenariat public-privé pour la relance

La présentation officielle de la corporate identity et de la nouvelle strategic organisation de Business Mauritius, au cours de la semaine écoulée, a constitué une plateforme pour le revisiting du partenariat entre le secteur public et la communauté des affaires. Et cela, dans une conjoncture où il est question de relance de l’économie. Que ce soit du côté de Pravind Jugnauth, qui s’adressait aux opérateurs économiques pour la première fois en tant que Premier ministre, ou encore du Chairman de Business Mauritius, Arnaud Dalais, le renforcement de cette collaboration entre le public et le privé est présenté comme une condition sine qua non pour aborder la prochaine étape de développement économique. Le vocabulaire privilégié peut paraître différent mais le fond reste le même à ce sujet. Sur le plan stratégique, Business Mauritius définit trois axes majeurs, à savoir l’importance d’un dialogue renforcé sur l’économie entre partenaires, la constitution d’un capital social à toute épreuve, et la promotion d’un développement durable et inclusif. Gilbert Gnany, Patrice Legris et Philippe Espitalier-Noël ont été investis de la mission de présider trois commissions consacrées aux actions stratégiques identifiées.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement, le Chairman de Business Mauritius a mis en exergue l’importance de la collaboration étroite entre le gouvernement et le secteur privé. « We sincerely believe in the spirit of partnership between Business and the Public Sector. We have witnessed that each time business and the public sector work hand in hand, our country moves forward in a very positive way », fera-t-il ressortir tout en réitérant l’engagement du secteur privé aux objectifs développés par l’ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, dans le cadre de la Vision 2030, présentée en août 2015.

La coincidence veut que ce fut le jour de la presentation de cet economic statement du gouvernement qu’Arnaud Dalais devait se décider d’assumer la présidence de Business Mauritius car « I was and still am convinced that the business sector has a crucial role to play in this country, alongside the government ». Toutefois, il devait soutenir que le capital confiance pèse de tout son poids dans tout partenariat en ajoutant que le secteur privé contribue à hauteur de 80% aux emplois, 80% au Produit intérieur Brut et 70% aux investissements.

L’ambition déclarée du privé est d’accroître cette participation à l’économie, même si le Chairman de Business Mauritius s’appuie sur un facteur incontournable. « No investment can be made just for the sake of investing or to please ourselves. Whether small, medium, or large enterprises, we are all accountable to our shareholders, our team members, the local community and the Government. Our investments are to be made in a well thought manner which would bring to all of us success and reward », dit-il. Il est d'avis que l’une des voies permettant à Maurice de relever les défis sur le front économique reste l’ouverture.

À ce titre, l’appel des capitaines de l’industrie se résume comme suit : « Talents and workforce are already becoming scarce resources and we should welcome those foreign talents in our country as much as we, Mauritians, are welcome in neighbouring countries to expand our presence on the regional and international fronts. Business Mauritius lorgne de se transformer en une vraie force de proposition », s’articulant autour de trois actions stratégiques majeures, soit :

— « an enhanced Government/Business Sector dialogue on the economy ;

— « the development of a strong social capital ;

— « the promotion of a sustainable and inclusive development. »

Avec la composition de trois commissions, soit the Economic Commission sous la férule de Gilbert Gnany, la Social Capital Commission avec pour président Patrice Legris et la Sustainability Commission confiée à Philippe Espitalier-Noël, Business Mauritius veut se donner les moyens d’élargir et d’approfondir ce partenariat. « We believe that, though Mauritius has a rich tradition of dialogue between Government and the Business sector, there are new levels to be achieved. We are prepared to give ourselves the means to come up with positive proposals which will be defined after thorough studies and strategic thinking, while using our best resources in our own partner member’s organisations », a soutenu Arnaud Dalais en guise de conclusion.

La thématique du partenariat n’a pas échappé à l’attention du Premier ministre et ministre des Finances. D’entrée de jeu, il a souligné que « the Joint Economic Council and the Mauritius Employers Federation have both played a key role in shaping the appropriate landscape in the private sector for the development of our economy, and country. They have also contributed immensely to build a strong foundation for structured public/private sector dialogue. »

Vigilance

Pravind Jugnauth ajoutera que « one of the core strengths of our development process is that we have strong private sector institutions that work closely with Government on a number of national issues. This is an asset that we have to preserve and build on. » Il se félicite du choix des trois « strategic thrusts de Business Mauritius », constituant l’engagement du monde des affaires à redessiner les politiques nationales. Il a avancé que « our own history and development experience have taught us that the stronger the cooperation and the more intense the dialogue among the various stakeholders, the stronger will be the tides of economic, social and human progress. It is in this spirit that I want to lead the way. »

Sur un plan plus global, le Premier ministre a fait part de ses préoccupations quant aux risques d’une remontée du protectionnisme dans le monde avec des répercussions sur le niveau des échanges commerciaux et le processus d’industrialisation du pays. « Mauritius has to remain vigilant. But Mauritius must not and will not fall to the temptations of protectionist pressures. Mauritius will not crawl back into its protective shell », s’est-il appesanti.

L’Africa Strategy et l’espace économique disponible de par les relations diplomatiques avec l’Inde et la République populaire de Chine constituent de nouvelles opportunités de collaboration entre le gouvernement et le secteur privé. « And if that is the case, together, the public and the private sector, I am sure we will be able to replicate the same model to other parts of Africa, and also make it an example of success », fait-il comprendre.

Les investissements stratégiques dans le port et à l’aéroport, envisagés par le gouvernement pour améliorer les trade logistics et l’infrastructure, ont été évoqués comme des moyens pour pousser à fond ce partenariat entre le secteur public et le privé. Comme indiqué dans l’édition de Week-End de dimanche dernier, le projet revu et corrigé du Riche-Terre Business and Industrial Park, anciennement le projet Jin Fei, sur une superficie de 325 arpents de State Land, devrait être en mesure de consolider cette cohabition économique entre le public et le privé.

« This should give a tremendous boost to regional trade and other port related activities. These initiatives should also help in promoting the internationalisation of the SMEs so that they too can participate in the new outward-looking thrust that we need to give to our economy », recommandera le Premier ministre. Il a fait état d’autres mesures annoncées dans le budget dont la fusion de SME Partnership Fund Ltd et NRF Equity Investment Ltd, qui devra être effective à partir du 1er mars.

Se disant conscient que les politiques commerciales et d’industrialisation doivent être complémentées par des « appropriate supply side and structural policies », notamment au chapitre de la réforme du marché du travail, il a déclaré que « that is why Government and the private sector must work together to address the issue of skills mismatch on the labour market. It has hindered economic growth for too long. It is a tenacious challenge. » Il a annoncé une prochaine réunion avec les différents partenaires en vue d’accélérer le processus de décisions.

Pravind Jugnauth a également énuméré les autres sphères de coopération entre le gouvernement et le secteur privé, dont la facilitation des affaires. La présentation de The Business Facilitation Bill en avril à l’Assemblée nationale vise à faire de Maurice une « more business friendly economy » et à relancer les investissements publics et privés. Ce développement est la conséquence du fait que « Business Mauritius and government share on that case a common view on the imperative of freeing the forces of investment from unnecessary constraints. »

En conclusion, le Premier ministre a lancé un appel au secteur privé pour que les plus vulnérables de la société, soit les milliers de familles vivant dans la pauvreté, ne soient pas laissés sur le bord de la route du développement. « We cannot anymore pursue economic objectives without ensuring that they are inclusive. Inclusiveness must become a culture that is embedded in all our productive activities », dit-il.