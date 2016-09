MONDIAUX CADETS ET JUNIORS : Annaëlle Coret se contente de l'argent

Annaëlle Coret n'a pu réaliser son rêve de devenir championne du monde. Au City West Hotel & Convention Centre à Dublin en Irlande hier, la tireuse mauricienne s'est inclinée aux points (0-3) en finale de la catégorie -56 kg dans le cadre des championnats du monde juniors. Elle n'a pu contrecarrer les ambitions de la Croate Anamarija Cvrk, se contentant ainsi de la médaille d'argent.

De ce fait, Fabrice Bauluck demeure le seul tireur mauricien à avoir décroché le titre dans cette catégorie d'âge. Pourtant, tous les espoirs étaient permis après la prestation d'Annaëlle Coret lors de la demi-finale face à la Russe Anastasia Zhorova jeudi. Au bout du compte, elle n'a pu prendre à défaut la Croate, qui a su jouer le coup, bien qu'étant désavantagée à l'allonge. Après sa médaille de bronze acquise à la Coupe du Monde juniors en juin, la jeune Curepipienne de 17 ans étoffe donc son palmarès et peut aspirer à des lendemains meilleurs, pour peu qu'elle persévère.

Reste que sa performance en finale a déçu l'entraîneur national, Judex Jeannot, qui a visionné le combat. « Elle a manqué d'initiative et d'engagement. Pour preuve, elle n'a réalisé qu'un seul low-kick pendant tout le combat. J'estime qu'elle n'a pas su gérer la pression d'une finale mondiale. À mon avis, la Croate était prenable et il était impossible qu'Annaëlle perde ce combat. »

Pour rappel, l'autre tireur mauricien engagé dans cette compétition, à savoir Jorano Philippe, s'était incliné en quarts de finale de la catégorie -60 kg.