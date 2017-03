MONDIAUX EN SALLE EN CORÉE DU SUD : Sylvie Ah Kang décroche le bronze

La Mauricienne Sylvie Ah Kang a décroché une médaille de bronze lors des Championnats du monde en salle qui prennent fin aujourd'hui, à Daegu, en Corée du Sud. Une très grosse performance puisqu'elle devient le tout premier mauricien à monter sur le podium lors d'une compétition de cette envergure. Elle a réalisé un chrono de 29.13:80 sur 3 000m marche derrière deux Australiennes qui ont, elles, réalisé 23.47:71 et 22.05:70 respectivement. Selon les informations, cette épreuve avait réuni 13 participantes.

Pour le président de l'Association mauricienne des Masters (AMA), Anil Custnea, c'est une très belle performance que celle réalisée par Sylvie Ah Kang. « Nous sommes tous très fiers au sein de l'association de cette grosse performance. Sylvie a fait honneur au pays en devenant la toute première athlète vétéran à décrocher une médaille lors d'un championnat du monde. Elle sera accueillie comme il se doit lors à son retour à Maurice cette semaine », a-t-il déclaré. À noter que Sylvie Ah Kang a terminé à la quatrième place sur quatre concurrentes au 60 m. Edouard Cartier avait aussi participé à ces Mondiaux en salle.

Par ailleurs, l'AMA a organisé, dimanche dernier au Trou aux Cerfs à Curepipe, la première manche de sa ligue de cross. Chez les dames de la catégorie 40-44 ans, la course de 3.6 km a été remportée par Joëlle Cotte (16.58) devant Coryse Auffray (18.18) et Claudine Baptiste (21.50). Les autres vainqueurs chez les dames sont Kumaree Erriah chez les 50-54 ans (17.53 pour 2.4 km), Dolorès Mootoosamy chez les 55-59 ans (7.21 pour 1.2 km).

Les vainqueurs chez les hommes sont Rishi Champa chez les 35-39 ans (19.09 pour 4.8 km), Stephano Ladocile chez les 40-44 ans (21.53 pour 2.4 km), Sailesh Ramsaha chez les 45-49 ans (14.37 pour 3.6 km), Anickson Ramasamy chez les 50-54 ans (19.19 pour 2.4 km), Benjamin Arthe chez les 55-59 ans (10.19 pour 2.4 km), Ashok Garibdass chez les 60-64 ans (10.50 pour 1.2 km), Abeedeen Hosenally chez les 70-74 ans (10.14 pour 2.4 km) et Deonarain Sunkur chez les 75-79 ans (15.40 pour 1.2 km). Soulignons que la deuxième manche est programmée pour le 29 avril au Gymkhana à Vacoas, alors que la troisième et dernière manche sera courue le 14 mai prochain, au Sodnac Wellness Park à Candos, Quatre-Bornes.