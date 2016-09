Monnaie sans frontière

République démocratique du Congo (RDC). Voici le nom de ce pays anciennement dénommé Congo Belge puis Zaïre qui n’a trouvé son terme actuel qu’en 1997. Néanmoins le changement de lettres n’influera en rien sur la condition misérable et les génocides perpétrés de cette contrée. Une région du monde qu’une tragique histoire a façonnée pendant des décennies et perdure inéluctablement aujourd’hui.

Le Congo est tristement célèbre pour sa pauvreté extrême malgré des ressources naturelles exceptionnelles. Doté d’une superficie quatre fois supérieure à la France, le sous-sol congolais regorge de minerais, pétrole et autres ressources nécessaires au développement des pays développés. Malheureusement la répartition inégalitaire des richesses provoque une nation à plusieurs vitesses et un président avide de remplir ses caisses au plus vite.

Des pouvoirs réunis entre les mêmes mains, celles de Joseph Kabila. Un palais présidentiel légué de son père en 2001 lui-même dirigeant du territoire suite à un coup d’état en 1997. Depuis, la génération Kabila règne en maître avec une opposition fortement réprimée. À savoir que la RDC n’a connu aucune transition politique de manière pacifique. En effet, depuis l’indépendance de ce territoire, seuls les coups d’état ont permis de changer la tête du plus haut sommet du pays.

La superficie du plus grand État francophone au monde est extrêmement poreuse mais la tacite acceptation par le chef du régime en place et du reste du monde devient suspecte. En analysant les pays limitrophes il n’est pas rare de voir des voisins de la côte orientale tels que l’Ouganda ou le Rwanda ponctionner les ressources naturelles de la RDC en toute quiétude. Un trafic de ces richesses par le biais de groupes armés évalué à plus d’un milliard de dollars chaque année. De ce fait, cette situation perdure pour faire jaillir de ce chaos organisé une fructueuse entreprise.

La manne financière du pays est assurée mais ne profite qu’à un cercle d’intimes au pouvoir et à ses voisins que l’Afrique ne connaît que trop bien. Il est vrai que le prédécesseur historique du clan Kabila fut Mobutu à la tête de la nation durant 32 ans. Les quinze années de règne de Joseph Kabila font pâle figure et devraient même prendre fin en novembre 2016 lors des prochaines élections présidentielles si la Constitution est respectée. Il est théoriquement impossible pour ce gouvernant de pouvoir se représenter…sauf si le mode de scrutin est modifié. Nous connaissons déjà la suite de l’histoire.

Autrefois propriété personnelle du Roi des Belges Léopold II puis colonie Belge, La RDC n’a connu que des dictateurs depuis. À titre d’exemple, les combats ont provoqué la mort de 6 millions de personnes pour s’approprier ses ressources sans émouvoir les médias et une communauté internationale bien engourdie à l’idée d’aider les civils. Peut-on imaginer la même réaction si ces exactions s’étaient déroulées en Europe ? Ne voyons-nous pas une piste en la personne des États-Unis, alliés du Rwanda, pour provoquer un assourdissant silence du Conseil de sécurité de l’ONU ?

Il est extravagant de voir aujourd’hui ce Rwanda ayant subi un génocide devenir à présent un état génocidaire … Le pillage des ressources est malheureusement un phénomène devenu banal en Afrique.

Toute ressemblance de près ou de loin avec d’anciens politiciens est totalement fortuite !