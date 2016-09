MONT-ROCHES—MEURTRE DE JACQUES BATHILDE: Le suspect Dhanny Tamby avoue sa participation

Le suspect Dhanny Tamby a expliqué aux enquêteurs comment en compagnie de Stéphan Tossé, tatoueur et bouncer, et Donovan Boodhun, le neveu de la victime, ils ont procédé au vol chez Jacques Bathilde, qui a été retrouvé mort au lendemain de cet acte. Son coffre-fort a été récupéré à Montagne-Jacquot hier après-midi.

Soupçonné d’avoir pris part au meurtre de Jacques Bathilde, Dhanny Tamby, 33 ans, habitant Pointe-aux-Sables, a fini par expliquer aux enquêteurs dans les moindres détails comment son ami Stéphan Tossé, 40 ans, tatoueur et bouncer, Donovan Boodhun, le neveu de la victime, et lui-même ont préparé le vol chez Jacques Bathilde. Hier après-midi dans les locaux de la Major Crime Investigation Team (MCIT), où était également présent Donovan Boodhun, Dhanny Tamby a déclaré que la veille du meurtre, soit le mercredi 24 août, ils ont fait une reconnaissance des lieux, à la Rue Epingle, Mont-Roches, où habite l’ex-policier.

Selon le suspect Tamby, Donovan Boodhun, qui autrefois habitait chez son oncle, leur aurait indiqué avec précision par quelle fenêtre il fallait passer pour entrer et où était placé le coffre-fort dans lequel Jacques Bathilde, en tant que “bookmaker”, gardait de fortes sommes après chaque jour de course. C’est dans la soirée du jeudi 25 août que Donovan Boodhun et Dhanny Tamby se seraient rendus chez la victime dans la voiture de Stephan Tossé. À l’aide d’une échelle, ils sont passés par une fenêtre de la chambre de Jacques Bathilde. « Mo pa ti dan lakaz, mo finn rantre apre », aurait déclaré Dhanny Tamby aux enquêteurs, « mo’nn trouv viktim anba, so lipie ek so lame ti atase. Mo ti trouv Donovan e Stephan pe bat li, zot ti pe insiste pou gayn kod ek lakle kof-for. »

Selon Dhanny Tamby, une fois qu’ils auraient détaché le coffre-fort fixé au mur, Stéphan Tossé serait parti chercher la voiture dans laquelle ils avaient fait le trajet jusqu’à Mont-Roches. Les trois individus se seraient dirigés vers Pointe-aux-Sables, plus précisément à Montagne-Jacquot, où ils ont forcé le coffre-fort, qui contenait une forte somme d’argent. Vidé, il a été abandonné sur un terrain en friche dans cette même région.

Hier après-midi, Dhanny Tamby a conduit les enquêteurs de la MCIT à l’endroit où ils avaient laissé le coffre-fort. Le suspect sera une nouvelle fois interrogé aujourd’hui. Quant à Donovan Boodhun, il est passé aux aveux dimanche dernier, relatant avoir commandité le vol mais n’avoir jamais donné des directives à ses complices présumés pour commettre le meurtre.