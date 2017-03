MONTAGNE JACQUOT (DISPARITION EN MER) : Les espoirs de retrouver les deux jeunes s’amenuisent

Quatre jeunes de 18 ans, qui se sont rendus à Montagne Jacquot, se sont jetés à l’eau mercredi après-midi et ont été emportés par une forte houle. Muddathir Fanny est le seul rescapé. Il s’est agrippé aux rochers et a pu regagner la terre ferme pour avertir la police.

Mohamad Shail Rackloo et Joorawon Sohun sont portés disparus alors que le corps de Wasin Oderuth a été repêché jeudi soir par la National Coast Guard (NCG) et le Groupe d’Intervention de la Police Mauricienne (GIPM). « Nous allons poursuivre nos efforts pour retrouver les corps », a déclaré à Week-End, hier matin, le chef inspecteur Iysurey de la NCG et également responsable de la Western Division.

Fameen Kureembokus, habitant de Vallée-des-Prêtres, l’oncle de Mohamad Suhail Rackloo, semble, lui, désespéré. « Nous étions convaincus au début. Mais on n’y croit plus », a-t-il confié à Week-End hier matin. « Je connais Sahail depuis son enfance. Il vivait avec sa mère. Il était bien gâté et ne manquait de rien sur le plan matériel. Il était intelligent et venait de terminer son Higher School Certificate (HSC) et avait pensé poursuivre des études supérieures en comptabilité. Il avait beaucoup de projets en tête. Il ne pourra malheureusement pas les réaliser. Sa disparition laisse un grand vide qu’il sera difficile de combler. C’est une grande perte pour la famille », regrette Fameen Kureembokus.

« La famille passe par des moments très difficiles, surtout pour sa mère, qui est inconsolable depuis la disparition de son fils. Nous comptons beaucoup sur sa fille qui vient de France aujourd’hui (hier) pour la réconforter ».

L’autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin a révélé que Wasin Oderuth a succombé à une asphyxie due à la noyade. Selon son cousin Altaaf Ashraf, la victime, tout comme son ami Suhail Rackloo, venait de compléter son HSC au collège Sir Abdool Razack Mohamed à Port-Louis.

Quant au grand-père de Muddathir Fanny, le seul rescapé de la bande de quatre amis, il s’est dit quelque peu soulagé de constater que l’état de santé de son petit-fils s’améliore. « Je sens qu’il est beaucoup plus à l’aise de parler lorsqu’il est entouré de ses amis qui viennent lui rendre visite à l’hôpital. Il est traumatisé par ce drame. On va voir avec la direction de l’hôpital s’il y a moyen pour qu’il soit suivi par un psychologue », a-t-il confié.

Selon le grand-père, son petit-fils et ses trois amis vivaient comme des frères. « On les voyaient souvent ensemble, que ce soit pour des sorties ou pour faire de la musculation. Ce ne sera pas facile pour lui de surmonter seul cette dure épreuve. Nous allons tout faire pour l’accompagner dans cette étape difficile. »