MONTAGNE-JACQUOT—GORAH BINACH: « Mon petit-fils est traumatisé »

Gorah Binach, le grand-père de Muddathir Fanny, le seul rescapé de la bande de quatre amis qui se sont jetés dans l’eau près de Montagne-Jacquot mercredi après-midi, s’est dit quelque peu soulagé de constater que l’état de santé son petit-fils s’améliore chaque jour depuis qu’il a été admis à l’hôpital Jeetoo, mercredi. « Mo santi ki li plis kapav koze ler visite kan li antoure avek so bann kamarad », qui étaient nombreux à lui rendre visite hier après-midi, dit-il. « On va voir avec la direction de l’hôpital s’il y a moyen pour que Fanny soit suivi par un psychologue. Il est traumatisé par ce drame ».

Pour rappel, quatre jeunes de 18 ans qui se sont rendus à Montagne-Jacquot se sont jetés à l’eau mercredi après-midi et ont été emportés par des flots après une forte houle. Fanny Muddathir est le seul rescapé. Il s’est agrippé aux rochers et a pu nager jusqu’à la terre ferme pour avertir la police. Mohamad Suhail Rackloo et Joorawan Sohun sont portés disparus, alors que le corps de Wasin Oderuth a été repêché jeudi soir par la National Coast Guard (NCG) et le Groupe d’Intervention de la Police Mauricienne (GIPM). Les recherches se sont poursuivies hier pour retrouver ses deux amis.

Wasin Oderuth, selon son cousin Altaaf Ashraf, venait de terminer son Higher School Certificate (HSC) au collège Sir Abdool Razack Mohamed. Il avait une grande passion pour la natation et la musculation. Il était le seul fils de la famille. Son père, qui travaille à Madagascar, devait rentrer hier.

L’autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin a révélé que Wasin Oderuth a succombé à une asphyxie due à la noyade.

Interrogé hier matin, le chef inspecteur Iysurey de la NCG et également responsable de la Western Division a déclaré que « tous les espoirs sont permis. Nous avons tout mis en œuvre pour retrouver les disparus. Nous allons rester sur place jusqu’à fort tard aujourd’hui (Ndlr : hier) », dit-il.

Selon Gorah Binach, son petit-fils et ses trois amis vivaient comme des frères. « On les voyait souvent ensemble que ce soit pour des sorties ou pour faire de la musculation… Ce ne sera pas facile pour Fanny de surmonter cette dure épreuve. Nous allons tous mettre en œuvre pour qu’il traverse cette étape difficile », dit-il.