MONTAGNE LONGUE : Le hameau laborieux

À Montagne Longue, le temps semble suspendu. Comme son nom l’indique, ce village atypique est entouré de montagnes. Ses habitants contribuent à son charme par le dur labeur et leur savoir-faire.

Fille de la campagne, fille travailleuse

Née à la fin des années 40, Judith Édouard fait partie de celles qui ont connu une période décisive quant à la place des femmes dans la société. De la femme au foyer ou celle de la petite ouvrière à une personne faisant partie intégrante de la société. À Montagne Longue comme dans les autres bourgs de Maurice, les filles de la campagne faisaient preuve de débrouillardise. “Les filles aidaient beaucoup leurs parents. Avant d’aller à l’école, nous allions chercher des escargots dans les champs de cannes pour nourrir nos cochons. Nous allions aussi à la montagne pour ramasser du bois mort pour cuisiner car nous n’avions pas de four à gaz.”

Judith Édouard a travaillé pendant plus de quarante ans comme infirmière et a été enseignante à un moment donné de sa vie. “En 1959, je gagnais Rs 112. Dès que je recevais ma paye, je donnais toute la somme à ma maman. C’est elle qui gérait tout”, poursuit cette doyenne de 79 ans. À cette époque, les enfants étaient sous le joug de leurs parents.

“Avant, tout était bien. Nous étions peut-être pauvres mais nous étions des gens honnêtes. Qu’importe nos croyances religieuses, nous nous respections.”

Judith Édouard regrette parfois le passé. Elle confie que Montagne Longue a changé. “C’est vrai qu’il n’y a pas trop de difficultés à vivre ici, mais le village a perdu sa tranquillité de jadis”, conclut cette mère de trois enfants.

Thérèse Lacharmante : à la sueur de son front

Nous l’avons rencontrée par hasard à la rue Dr André. Thérèse Lacharmante nous accueille assise au pied de son jardinet. Pioche en main, elle nous fait voir son contenu. Elle cultive de la carotte, du piment, de la menthe et du concombre, entre autres. “J’ai toujours cultivé des légumes. Il m’arrive quelquefois d’en vendre, mais je cultive pour ma propre consommation”, dit la dame de 81 ans.

Elle a passé la majeure partie de sa vie à travailler. C’est par le dur labeur qu’elle est parvenue à grandir ses six enfants. “Plus jeune, je bossais dans les champs comme femme laboureur. Je n’ai jamais espéré que quelqu’un me tende la main. Mwa ki kone ki apel travay”, dit celle qui habite Montagne Longue depuis ses douze ans.

À l’ombre du manguier, elle respire enfin la joie de vivre tranquillement, sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. “Avan, lavi ti dir. Nou’nn tonbe leve pou arive. Je n’ai jamais baissé les bras. Je me suis toujours battue. Ma vie s’est nettement améliorée.”

Une salle de sport

Sous ses airs de petit village tranquille, Montagne Longue cache en réalité quelques fléaux qui s’abattent sur la cité et qui touchent les jeunes. Pour changer leur vie, Gérard Seetal les encourage à se mettre au sport. Il y a sept ans, il a ouvert Esport Fitness & Barbel dans l’espoir de contrer ces fléaux et afin de venir en aide à ceux qui ne peuvent pas se payer une salle de sport.

Toutefois, son bon vouloir n’attise pas l’intérêt de grand-monde. “Nous avons créé cette salle de gym pour les gens de la région, mais ils ne sont pas nombreux à le fréquenter. Les habitants de Crève Cœur et de Notre Dame sont plus réguliers”, dit Marie-Noëlle Seetal, la femme de Gérard. Ce dernier a toujours été amoureux de sport et de culturisme. Il se sert de ses connaissances pour guider ses adhérents. “Même s’il existe quelques salles dans la localité, ils sont nombreux à fréquenter Esport Fitness & Barbel car Gérard les coache.”

Enfant du village, Gérard Seetal essaie tant bien que mal d’œuvrer pour son village. Il aide généreusement les enfants en difficulté et les personnes âgées. “Mon mari a fait construire un jardin d’enfants de l’autre côté. Cette année, il a offert un repas aux retraités.”

Mala Cheetamun : l’instinct maternel

“J’aide les enfants de 2 à 12 ans dans leurs études. Ils viennent chez moi tous les samedis”, confie Mala Cheetamun, 53 ans. Elle n’a pas d’enfants. “C’est peut-être l’une des raisons pourquoi j’aime tant les enfants et passer du temps avec eux”, confie celle qui habite la région depuis qu’elle s’est mariée. Elle se dévoue pour les enfants du quartier qui sont en difficulté scolaire. Son époux et elle organisent des sorties non payantes pour les jeunes et leur offrent de temps en temps des petites choses.

Mohitlall Seechurn : le marchand de roti

Cela fait vingt-sept ans qu’il vend des roti à Montagne Longue. Un métier qu’il pratique avec sa femme et qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. “Ma femme s’occupe de la cuisine. Elle commence à tout préparer à partir de 3h30.” À deux, ils font la paire. Ils savent que c’est un boulot qui demande de la patience. “Si pena pasians, nanye pa pou kapav fer.”

Originaire de la cité, Mohitlall Seechurn a repris le business de son fils après le décès de ce dernier. “J’étais laboureur et je faisais en même temps des roti”, confie cet homme de 68 ans, debout devant sa malle sur l’arrêt d’autobus de Montagne Longue, prêt à servir les passants. “Je suis ici de 7h à 12h30. Ils sont nombreux à acheter mes roti.”

P.S.N Supermarket, l’un des rares supermarchés de la région.

Depuis l’avènement des grandes surfaces, les supermarchés et les boutiques se retrouvent en danger. À Montagne Longue comme ailleurs, les boutiques se réinventent pour survivre. “Les gens étaient nombreux à s’approvisionner dans ma boutique. Maintenant, ils préfèrent fréquenter les grandes surfaces”, confie Madame Persand, qui a jadis employé quatre personnes. “En plus des quatre employés que j’avais, mes enfants et mon mari m’aidaient. Comme il n’y a plus trop de travail, je me débrouille seule.”

En vingt-sept ans de vie à Montagne Longue, elle n’a jamais aimé l’endroit. “Je n’aime pas l’atmosphère. Il fait trop chaud. Ena trop boukou later rouz”, dit-elle en riant.