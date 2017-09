À MONTRÉAL: Les Mauriciens du Canada fêtent Père Laval

Les Mauriciens du Canada continuent à vouer une grande dévotion à l’apôtre de l’Île Maurice, le bienheureux Père Jacques Désiré Laval. Tous les ans, l’Association Québec Île Maurice organise une messe à l’occasion de sa fête en septembre. Cette année, elle a été présidée par le père Cornelius Boekema de la congrégation du Saint-Esprit, le dimanche 10 septembre en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal, devant une assemblée composée essentiellement de Mauriciens. La messe à Montréal commémorant le 153e anniversaire de la mort du père Laval avait pour thème “Père Laval protège nos familles”. Une célébration aux couleurs mauriciennes avec des chants en créole merveilleusement interprétés par une chorale de Mauriciens et la participation active d’une équipe sous la houlette de Gérard Govinden.

À cette célébration, un message du cardinal Maurice Piat aux Mauriciens du Canada a été lu et Sr Thérèse Yaw, religieuse de Lorette de passage au Canada, a donné quelques nouvelles du diocèse de Port-Louis. Le « Notre Père » était gestué par les enfants, de même que le chant « Une colombe » au moment de l’échange de paix – chant pour la paix qui avait été composé spécialement pour la visite du pape Jean-Paul II à Montréal et interprété par Céline Dion.

L’assemblée a aussi prié pour le père Henri Souchon, dont c’était le 4e anniversaire de la mort le 13 septembre. Après la messe, tous se sont tous retrouvés dans le sous-sol de la cathédrale pour un partage fraternel.