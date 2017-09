MORIS DIME—FINN ARIVE YER—LES ANNÉES 60, 70 ET 80: L’histoire d’une photo Seewoosagur Ramgoolam sous l’éclairage de François Lim

Le Mauricien a convié Philip Lim, photographe de talent et co-lauréat du Prix Jean Fanchette 2017, à faire part de ses souvenirs de Maurice à la fin des années 60 et au début des années 70. Il brosse la séance photo de Seewoosagur Ramgoolam et nous entraîne dans ces coulisses méconnues de l’Histoire au regard de l’œuvre de son père, François Lim, dont nous publions également les clichés – remontant au siècle dernier – de quelques personnalités politiques du pays.

Comme dans les songes, quelques souvenirs de 1967 remontèrent tranquillement à la surface. La guerre au Vietnam faisait rage. En Iran, le Shah fut couronné officiellement. La France lançait son premier sous-marin nucléaire. Le gouvernement anglais avait déjà lorgné les plantations de la compagnie Chagos Agalega Limited et loué la plus grande île, Diego Garcia, aux USA.

Pendant ce temps, au pays, nous avions aussi notre lot d’activités fiévreuses. Le peintre Marcel Lagesse préparait, de concert avec la firme Boullé, Lagesse, Schaub & Partners le futur pavillon de l’île Maurice à l’Exposition Universelle de Montréal – Expo 67. Bon nombre de photographies signées par François, Philip, James et Ann Lim vont se trouver sur l’assemblage kaléidoscopique de photographies et d’illustrations situé tout près de la phrase de la romancière mauricienne Marcelle Lagesse, gravée sur le portail du pavillon : “Voyez ce que nous avons fait en deux siècles et demi, d’une terre sans hommes, perdue dans la mer indienne. Le courage et la ténacité des découvreurs de terres ont tissé son histoire, la patience de ses fils a fixé son destin”.

À Rose-Hill, des intellectuels fréquentaient la librairie Le Cygne afin de se procurer toute une littérature de gauche et tiers-mondiste introuvable ailleurs.

Les élections générales qui tiendraient lieu de référendum pour l’indépendance de l’île Maurice ou de son association avec la Grande Bretagne allaient avoir lieu le 7 août 1967.

Des partis politiques, tels le PTr, le CAM, le PMSD et l’IFB, se mirent en branle-bas de combat pour solliciter l’appui et les votes de la population.

Notre île a été, pendant des siècles, une terre d’accueil pour des migrants venus de plusieurs continents. Et pourtant, pour des raisons peut-être économiques, politiques ou démographiques, un courant contraire d’émigration se fit sentir vers le milieu des années 1960. Des Mauriciens partaient vivre dans des territoires tels l’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Afrique du Sud, la France et la Belgique.

Tout ce remue-ménage a eu pour effet de nous apporter du pain sur la planche à notre studio de photographie qui se trouvait à l’arrière de la librairie Le Cygne, « LE STUDIO DE PORTRAITS LIM ». Les gens qui partaient pour de nouveaux horizons avaient besoin de photos pour leur passeport tandis que les politiciens, eux, voulaient offrir la meilleure image d’eux-mêmes à l’électorat. C’est ainsi que mon père François Lim, le portraitiste bien connu, fut sollicité, avec le concours de ses fils, de toutes parts. Nos sujets venaient, par grappes, semblables à des essaims d’abeilles, se faire photographier à notre studio. Tantôt c’étaient ceux du parti rouge, tantôt ceux du parti bleu ou vert...

1500 watts d’éclairage sont là pour modeler la forme du visage et pour le séparer du fond photographique tandis que des réflecteurs atténuent les ombres. Le photographe doit essayer de saisir la vérité, d’extirper l’âme du sujet au soixantième de seconde près. Ce n’est pas toujours facile, le sujet n’étant pas habitué à tant de lumière peut se figer et offrir au moment crucial une grimace qui le montrera autrement. Le portraitiste doit s’occuper de l’éclairage et du moment de la capture de l’image. Il souhaite aussi que son sujet lui offre la meilleure expression possible tout en étant détendu. Tâche ardue ! Voilà pourquoi mon père François et moi avions mis au point un heureux stratagème ; il installait les lumières et je m’occupais à mettre notre sujet à l’aise en lui offrant une tasse de thé ou de café et en lui parlant de sa famille, de son passe-temps, de son poète ou peintre favori. Cela fonctionnait à merveille. Le sujet oubliait alors qu’il était dans un studio de portrait face à 1500 watts d’incandescence, tant il était absorbé dans la conversation amicale.

Je me souviens d’une séance de portrait chez Seewoosagur Ramgoolam, qui deviendra le futur Premier ministre de Maurice. Le vétérinaire Suja avait organisé cette séance mémorable. Muni de tout notre attirail photographique, on arriva dans la capitale. Celui qu’on devait appeler affectueusement Chacha nous accueillit avec convivialité. Pendant que mon père installait les réflecteurs et son appareil photo, notre sujet me montra un cadeau qu’il avait reçu : une paire de jumelles associée à un appareil photo.

Un léger toussotement de mon père m’indiqua qu’il était fin prêt. L’éclairage était correctement placé, la pellicule déjà avancée. Mon père était à l’affût, déclencheur-souple en main. Je demandai à Seewoosagur Ramgoolam de bien vouloir nous déclamer quelques strophes de son poète favori. Ce qu’il fit en récitant quelques vers de T.S. Eliot; cela détourna momentanément son attention de la forte luminosité. Il n’entendit pas le déclenchement de l’obturateur, oubliant même la dizaine de personnes autour de lui. Et la photo fût. Celle qui aura inspiré l’effigie figurant sur des billets de banque encore aujourd’hui.