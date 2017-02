MORIS DIME - JANE CONSTANCE : « Que le monde puisse voir notre petite île Maurice comme un exemple!»

La jeune étoile montante de la chanson mauricienne, Jane Constance, est arrivée au bras du producteur Percy Yiptong, vers 11 heures 30 hier pour se joindre à la conférence de presse et délivrer son message d'espoir pour l'île Maurice de demain. Elle a en effet accepté d'être l'ambassadrice de la capsule temporelle. Puis de sa voix délicate, qui sait monter en puissance quand il le faut, elle a entonné une chanson sur son rêve d'un monde meilleur, qu'elle a elle-même écrite il y a quelques mois. La jeune fille a pris sur son temps de récréation au collège Saint-Nicolas de Phœnix, où elle est en lower 6, pour cet événement. Elle était comme toujours accompagnée par ses parents.

« Mon message est un message d'amour. Je rêve que dans vingt-cinq ans, le monde puisse voir notre petite île Maurice comme un exemple, un endroit où tout le monde rêve d'y être et d'aller, un endroit où il n'y aura que des éclats de rire. Je rêve que toutes les composantes de la société vivent toujours en paix et y soient réunies. » Après ces quelques mots, la jeune ambassadrice de la capsule temporelle a entonné sa chanson « Un jour j'ai rêvé ». Cette chanson courte ne figure pas sur l'album qu'elle a lancé en novembre dernier en France, et qui est disponible à Maurice depuis lundi, chez Lespri Ravann au Caudan, au Power music shop de Curepipe et chez DJ Nittish aux galeries Evershine à Rose-Hill. Universal a en effet consenti à distribuer quelques CD à Maurice, et Percy Yiptong prépare une édition mauricienne qui sera lancée bientôt. Depuis l’âge de cinq ans, la jeune fille éprouve une passion pour la musique que ses parents n'ont cessé d'encourager. Ce disque fait suite au prix de The Voice kids qu'elle a remporté en 2015. Son interprétation de The prayer de Céline Dion et Andrea Bocelli, a alors suscité une vive émotion chez les jurés Jenifer, Louis Bertignac et Patrick Fiori.

Dans la chanson inédite qu'elle a dédiée ce matin à la capsule temporelle, Jane Constance clame son rêve d'un monde en paix, où tous les hommes sourient, d'un monde où l'on saurait partager et donner la main à ceux qui n'ont rien, puis dans un finale en crescendo, elle en appelle à la volonté de tous… « S'il était temps d'écrire une autre histoire, le temps de prendre un nouveau départ, il suffirait de le vouloir, il suffirait de s'aimer pour y croire. Peu importe nos différences, marchons vers une vie meilleure. »

La parole a ensuite été donnée à ses parents, qui lui ont apporté un soutien de chaque instant pour lui permettre de s'accomplir et de réaliser ses rêves dans la création mais aussi dans sa vie de tous les jours et la poursuite de ses études. Tony Constance, à qui elle dédicace la chanson « À travers tes yeux », a simplement renchéri sur le message de sa fille, rappelant que nous sommes tous conscients des problèmes qui déchirent le monde. Françoise Constance souhaite pour les vingt-cinq ans à venir que « chaque enfant mauricien ait sa place dans la société quels que soient ses qualités et ses talents. Notre fille Jane a un handicap, oui, mais elle a sa place dans notre société. C'est ce que j'aimerais le plus pour notre petit pays. » Percy Yiptong a conclu en louant l'initiative d'Axel Ruhomaully d'avoir su penser aux 50 ans de l'Indépendance deux ans à l'avance, soulignant ce bel exemple de planification dans un pays où l'on organise souvent ce genre de célébration au dernier moment. Juste après avoir visité la capsule temporelle, Jane a accepté de répondre à nos questions installée dans le fauteuil de la capsule, où les visiteurs peuvent désormais poser en famille ou entre amis pour faire photo.

Jane, pourquoi as-tu accepté de devenir l'ambassadrice de la capsule temporelle ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet ?

Je trouve que c'est un projet très intéressant parce que ça conscientise le monde que si nous sommes tous unis, on peut arriver à faire des choses, les jeunes surtout ! On peut avoir une île Maurice meilleure si on est tous réunis ensemble. Je n'ai pas hésité une seule seconde à accepter ce projet. Ça s'est décidé très vite, il y a deux semaines.

Peux-tu nous donner des précisions sur la chanson que tu viens d'interpréter pour la capsule temporelle ?

« Un jour j'ai rêvé » est une chanson que j'avais écrite pour mon premier album, mais finalement elle n'est pas sortie. Donc j'ai décidé de la chanter et de la dédier à la capsule temporelle. Quant à mon album, il est sorti lundi dernier et il est d'ailleurs en vente tout près d'ici au Caudan.

Que s'est-il passé depuis le lancement de ton album avec Universal en France ?

Pendant un mois et demi, comme j'étais en vacances, j'ai pu faire sa promotion en France. Je suis passé dans beaucoup d'émissions de télévision : dans « Même le dimanche » avec Dave, dans une émission de Michel Drucker, les journaux télévisés de Canal +, de TF1… J'ai chanté, j'ai fait des showcase un peu partout, en Alsace et ailleurs. J'ai aussi été un peu en vacances quand même, je suis allée en Espagne, à Sainte-Marie sur mer. C'était sublime. Tu sais le chant, c'est comme des vacances pour moi !

Justement qu'est-ce que ça t'apporte de chanter et faire de la musique ? Aussi tu as dit un jour que le fait de ne pas voir, t'aide à ressentir des choses que les gens ordinaires ne perçoivent pas. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste ?

Nous on sent les choses différemment. Je dis toujours que je rêve que Maurice soit un endroit que tout le monde a envie de visiter, où il y a des couleurs, de la gaieté. Pourquoi les couleurs ? parce que je sens qu'elles représentent la joie de vivre, la gaieté. Aussi en général, je perçois les gens à travers leur voix.

Que faut-il à Maurice pour mieux intégrer les personnes handicapées dans la société ?

La première chose serait de changer le regard des gens. On a l'impression que beaucoup de gens prennent les aveugles pour des extraterrestres (éclats de rire) ! Comme si les gens nous regardaient en soupirant la tristesse, avec un regard apitoyé. Mais c'est pas la fin du monde ! Tu ne vois pas, il faut accepter ! Je veux vivre comme les autres. Il faut juste que les aveugles soient soutenus et encadrés ici, c'est tout ! Je veux être avocate et je veux me battre pour cette cause. Ça me tient à cœur. J'aimerais bien aussi être psychologue, et continuer à chanter. Ma directrice me dit que je pourrais être psychologue le matin, avocate l'après-midi et chanteuse le soir !



Sinon d'une manière générale, quelle est la première chose à changer à Maurice pour que ça aille mieux ?

Que tout le monde ressente la joie de vivre et toujours que tout le monde soit uni.