MORIS DIME: La capsule temporelle arrive au Caudan vendredi

La capsule temporelle dans laquelle Meta-Morphosis propose à tout Mauricien d’enregistrer un message vidéo, un vœu, un espoir, un engagement pour l’île Maurice de demain, arrive au Caudan vendredi matin. Pour cette première étape du périple de ce studio itinérant aménagé dans un conteneur, la capsule sera ouverte au public tous les jours du 17 au 26 février, de 10 heures à 18 heures. Habillée par trois artistes mauriciens qui se sont exprimés sur le thème du recyclage, elle permet aux participants de faire une photo de famille gratuite et de repartir avec, une fois que leur message pour l’île Maurice de demain aura été enregistré.

L’artiste peintre Joshila Dhaby a choisi le papillon comme motif et thème d’inspiration pour habiller la capsule temporelle, un conteneur désormais converti en studio photo et vidéo. Celui-ci permettra à tout Mauricien d’enregistrer un message d’espoir pour Maurice à partir de vendredi, et ce, jusqu’à la célébration des 50 ans de l’indépendance l’année prochaine.

Suivant son lancement et après dix jours passés au Caudan Waterfront dans l’Allée des artistes, la capsule sera transférée au mall de Bagatelle, où elle sera ouverte au public tous les week-ends durant un mois. Sa troisième escale est prévue au centre commercial de Riche-Terre, et elle poursuivra cette itinérance dans toutes les régions de Maurice, puis de Rodrigues et peut-être d’Agaléga, afin de permettre à tous les Mauriciens de contribuer à cette initiative à la fois ludique et citoyenne.

Nous savons que la marraine de ce projet est une jeune chanteuse mauricienne, dont le talent rayonne à Maurice comme à l’étranger. Son identité sera dévoilée vendredi. Pour rendre le conteneur attractif, Joshila Dhaby a imaginé un concept visuel basé à la fois sur l’esthétique de la nature avec le motif prédominant du papillon, en tant que symbole de la fragilité du monde vivant et source d’inspiration pour les humains. Puis sur le thème du recyclage, une activité encore trop peu répandue à Maurice et qui concerne les déchets, leur collecte et leur tri, ou le recyclage possible de l’énergie quand elle est renouvelable. Kaviraj Seewooduth Poonyth et Vashisht Sobha l’ont aidée pour la mise en œuvre de cet habillage visuel qui fait, pour l’essentiel, appel aux techniques de street art et de la peinture contemporaine.

Installé près du Casino du Caudan durant dix jours, ce mini-studio vidéo peut accueillir quatre personnes par séance, permettant à une famille ou un groupe d’amis d’y entrer. Les participants pourront y enregistrer leurs vœux et engagements pour l’île Maurice de demain sur le poste vidéo, avant que tous ensemble soient invités à prendre place confortablement dans un canapé pour une photo de famille. Cette dernière leur sera remise gratuitement dans la foulée, en remerciement pour leur message d’espoir laissé à la génération future. Car c’est en effet dans vingt-cinq ans que les messages seront dévoilés et diffusés publiquement aux Mauriciens, soit en 2043, permettant notamment de mesurer les progrès accomplis par le pays.

Le “photo call” familial réalisé à l’échelle du pays va être diffusé dès maintenant sur le site web de la capsule temporelle. Les messages vidéo seront, quant à eux, précieusement préservés dans une banque de données numériques gardée secrète, qui sera dévoilée dans vingt-cinq ans sous la forme d’un bijou très spécial conçu par Ravi Jetshan.

L’agence d’ingénierie culturelle Meta-Morphosis, à l’origine du vaste projet Moris Dime, lance une autre activité collective le mois prochain, qui associera les artistes et le public dans la réalisation de grandes fresques publiques. Dénommé “Street Art Together” ou SAT, ce projet démarre le 11 mars au Caudan, à côté du théâtre en construction.