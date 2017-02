MORIS DIME : La capsule temporelle déploie ses ailes

La capsule temporelle imaginée par l'équipe de Moris Dime a été dévoilée au public hier matin peu après 10h au Caudan Waterfront, à deux pas du casino. Autant dire qu'un premier rêve se concrétise et déploie ses ailes puisque ce conteneur, transformé en studio d'enregistrement itinérant, porte désormais un grand papillon aux tons vert, bleu et jaune, imaginé par l'artiste Joshila Dhaby. Ouverte à tous les Mauriciens, chaque jour de 10h à 18h jusqu'au 26 février, cette capsule est une invitation au rêve, où l'on peut enregistrer ses vœux les plus chers pour Maurice dans les 25 prochaines années.

Chapeau noir sur masque blanc et lèvres rouge carmin, le mime Jamel Colin a initié le public au fonctionnement de la capsule temporelle sans un mot, avec des gestes plus expressifs les uns que les autres. Puis le voile est tombé laissant découvrir un immense papillon vert, jaune et bleu qui déploie ses ailes aux formes géométriques. Joshila Dhaby, qui a conçu cet habillage, s'est intéressé au biomimétisme dont les papillons sont capables et aux recherches que les ailes de cet animal inspirent pour la conception des cellules photovoltaïques utilisées pour l'énergie solaire. Intitulé « closed loop », ce concept artistique encourage un mode de vie et de consommation en « boucle ou en circuit fermé(e) » où aucun déchet n'est rejeté, et où tout se recycle et se transforme.

De l'autre côté du conteneur, les fragments qui se détachaient du coléoptère se regroupent par catégorie et s'acheminent vers quatre boîtes différentes. L'artiste a voulu ainsi symboliser le tri et le recyclage des déchets, auquel elle voudrait amener tous les Mauriciens. Après la phase de conception, il aura fallu cinq semaines à Joshila Dhaby et son confrère Kaviraj Seewooduth Poonyth pour habiller les quatre faces du conteneur.

Tout en contraste avec son apparence extérieure, le studio, qui a été installé à l'intérieur de la capsule, est immaculé. On entre à une extrémité par une petite porte dans ce studio équipé par Canon et transformé par SDI International. Tout de suite à gauche, une petite cabine d'enregistrement vidéo invite à s'asseoir face à la caméra pour enregistrer un message de 30 secondes dans lequel chacun exprime son vœu le plus cher pour l'île Maurice dans les 25 ans à venir.

À titre de démonstration, le documentariste Diego Bunuel a enregistré le message suivant à l'issue de son voyage ici en décembre : « Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre et il est 4h ici. Cela fait 14 jours maintenant que je suis ici. Je découvre un peu tout. Je crois que s'il y avait quelque chose que je voudrais préserver de cette île, c'est un beau développement durable et bien pensé parce que j'ai vu des développements catastrophiques dans d'autres pays. Donc, j'espère que Maurice réussira sa transformation dans le futur. »

Dans l'autre partie de la capsule, un canapé pouvant accueillir quatre personnes tend ses bras pour réaliser une photo de famille, qui est remise gratuitement quelques instants plus tard en guise de remerciement pour avoir partagé son rêve mauricien. Les quelques dizaines de milliers de photographies et le “making of” de la capsule seront diffusés au fur et à mesure sur un site Web dédié, consultable à l'adresse www.moris2042.mu.

En revanche, les messages vidéo enregistrés demeureront secrets jusqu'en 2042. Ils seront préservés puis encapsulés dans un bijou dessiné et confectionné par Ravi Jetshan. Comme ils seront révélés au public dans 25 ans, la prochaine génération, ces Mauriciens qui viennent de naître ou vont naître, et qui seront alors adultes, découvriront les rêves de leurs aînés et les compareront à l'évolution effective du pays. Ces derniers verront comment leurs engagements pour le pays auront été remplis, et tous pourront prolonger le rêve, continuer de travailler à leur concrétisation. Et Axel Rohumaully de citer Mark Twain : « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ! »

Itinérance en 12 escales

Après son lancement pendant dix jours d'affilée, la capsule temporelle sera ouverte pendant quatre week-ends à chacune de ses étapes. Au total, elle fera escale dans 12 villes et villages de Maurice et Rodrigues, dont voici le programme :

Février au Caudan; mars à Bagatelle; avril à Jumbo Riche-Terre; mai à Cap Tamarin; juin à Flacq Cœur de Ville; juillet à Mahébourg; août à Grand-Baie La Croisette; septembre à Cascavelle; octobre à Rodrigues; Novembre à Jumbo Phœnix; décembre à Shoprite Trianon; et janvier 2018 à Rivière-du-Rempart.