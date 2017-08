MORIS DIMÉ - TI ARRIVÉ YER / 7 AOÛT 1967: Scrutin sur fond de tensions...

50 ans ce lundi 7 août 2017, depuis la tenue des élections générales qui marquèrent l’histoire de notre pays. L’objectif était de permettre au pays d’accéder à l’indépendance. Mais le joug colonial était encore très fortement ressenti dans l’île, au point où la campagne électorale culminant avec ces élections prit des allures de confrontation de deux factions résolument opposées l’une à l’autre : ceux en faveur de l’accession à l’indépendance et ceux farouchement contre. Des foyers de vives tensions furent notés dans diverses régions de l’île alors qu’en contrepartie, la population vivait au rythme du folklore des manifestations et meetings qui ponctuaient cette campagne…

Les journaux de l’époque, en l’occurrence Le Mauricien, L’Express, Advance, Le Cernéen et Mauritius Times relayaient les prises de position de l’une ou l’autre des deux factions qui se disputaient les votes des citoyens. L’île Maurice de 1967 est loin de ce que l’on peut imaginer… L’électricité était un luxe. Les constructions précaires pour la plupart. Les chemins de fer témoignaient encore de l’existence des trains qui emmenaient les Mauriciens d’un bout à l’autre de l’île.

Pour cette nation naissante, franchir le pas de l’indépendance relevait soit d’une utopie, soit de la folie pure. C’est en se basant sur ces idéaux et ces convictions que les politiques d’alors prirent le camp de bâtir leurs programmes électoraux. Ce sont les journaux qui demeurent d’ailleurs le témoin de cette grande page d’histoire qui allait être tournée. Parmi les uns et les autres des Mauriciens qui étaient au premier rang cette année-là, nombreux ont disparu, tandis que d’autres encore ont préféré franchir les océans…

Dans son édition en date du 2 août 1967, Mauritius Times évoquait le dernier furlong avant la joute finale du 7. Bickramsing Ramlallah et Kher Jagatsingh, les deux responsables de rédaction de l’époque, exhortaient les pro-indépendance à ne pas manquer à leur devoir civique. En contraste, dans Le Mauricien, André Masson, rédacteur en chef, émettait les doutes d’une émancipation…

Les techniques ne le permettant pas à l’époque, rares sont les images où l’on peut découvrir le folklore des manifestations populaires organisées par les partis en lice ou les meetings où les orateurs étaient debout… sur les caissons des camions ! Quelques jours après la tenue des élections et la proclamation des résultats, notamment que Maurice allait vers son indépendance, l’heure était aux célébrations dans les colonnes de certaines publications, et à l’avertissement dans les autres. Et les premiers brasiers qui allaient, en janvier 1968, provoquer l’inoubliable bagarre raciale, étaient déjà répercutés dans les colonnes de nos journaux d’époque…

Chaque Mauricien a vécu différemment cette période charnière et en retient des souvenirs personnels. Ci-dessous quelques témoignages de personnalités devenues publiques de notre pays et leurs mots pour dire comment ils ont vécu cet août 1967…

SARITA BOODHOO : « Tensions certes, mais pas de “bloodshed” »

Comme tous les Mauriciens, surtout que je viens d’une famille (ndr : Makhan) très impliquée dans la vie politique mauricienne, j’avais nourri une passion brûlante pour cette page cruciale de l’histoire de mon pays. Pour nous, c’était comme un enfant qui, arrivé à l’adolescence, cherche à s’émanciper du joug de ses parents, l’île Maurice était dans la même conjoncture. Elle était suffisamment jeune pour prendre en mains son destin. Et nous étions fiers et heureux de faire partie de cette mouvance importante qui allait culminer avec l’accession à l’indépendance de notre pays. Il faut surtout relever que même si toute la campagne s’était déroulée sur fond de tensions sociales, de part et d’autre, il n’y a pas eu d’effusion de sang. Certes, les passions étaient déchaînées dans les deux camps qui s’affrontaient. Mais chacun sut garder le respect pour l’autre. Je me souviens avec beaucoup de nostalgie de cette période car les grands leaders politiques de l’époque venaient à la maison. On prenait un plaisir immense à écouter leurs paroles remplies de bon sens et de vision pour une île Maurice meilleure. Cela façonnait nos esprits et ancrait en nous les éléments qui allaient faire de nous les patriotes responsables et affirmés, conscients et fiers d’être le produit d’une pluralité ethnique qui est si particulière à notre pays.

L’autre aspect de cette époque que je chéris avec beaucoup d’amour c’est le processus dans lequel s’était engagé mon « chacha » (oncle) Bikramsing Ramlallah aux côtés de Jean-Georges Prosper pour l’élaboration de l’hymne national. Ils étaient aux petits soins pour que notre « Motherland » ait ce cachet unique de refrain qui transcenderait le temps et les époques. Il fallait que notre hymne contienne et exprime toutes nos couleurs, nos émotions et nos aspirations.

Et comme tous les jeunes de ce temps-là, j’allais avec les miens dans les baitkas où un autre versant de la campagne se déroulait. Malgré les tentatives des uns et des autres d’injecter une sorte de frayeur, la peur de l’inconnu chez ceux qui hésitaient et ne savaient pas à quoi s’attendre avec l’indépendance de l’île, nous voulions de toutes nos forces contribuer pour que le changement arrive. Et aujourd’hui, quand je regarde, avec le recul, je vois que nous avions raison de persévérer et d’aller jusqu’au bout de nos convictions. Nos efforts ont payé et tous les Mauriciens vivent décemment, ensemble. Le progrès et le développement ont caractérisé notre pays.

JEAN BRUNEAU : « Un grand tournant pour le pays »

Il y avait deux grands axes au débat principal dans le pays autour de ces élections. D'une part ceux qui militaient pour que Maurice devienne un état indépendant et, de l'autre, ceux qui souhaitaient une meilleure collaboration avec la Grande-Bretagne. Graduellement, le pays s'est retrouvé divisé en deux factions, soit ceux en faveur de l'indépendance et ceux qui étaient contre. Les partis politiques qui s'affrontaient sur le terrain avaient « importé » de nouvelles méthodes pour gagner le maximum de personnes à leur cause. C'est ainsi que bon nombre de personnes étaient prises de court… Voir les manifestations, entre autres, ce n'était pas des choses que l'on voyait couramment. Autour de cela, il y avait quelques échauffourées et quelques esprits trop chauffés tentaient de mettre le feu aux poudres. Il ne faut pas oublier que la tristement célèbre bagarre raciale que le pays a connue a germé de ces incidents qui jalonnaient la campagne autour des élections pour l'indépendance. Cela a eu une incidence, bien évidemment.

Le niveau de vie était très moyen à l'époque. Rares étaient ceux qui pouvaient donner cours à leurs aspirations et parvenir à les faire vivre. L'accès à l'éducation n'était pas à la portée de tous. La sécurité d'emploi était une grande question. Les gens commençaient à prendre conscience de l'importance de penser à l'avenir de leur famille et d'investir. Nous étions encore pourtant à une époque où nombre de gens étaient employés comme “casual workers” et touchaient une partie de leur salaire en nature, c'est-à-dire qu'ils avaient de l'huile, du riz, de la farine et d'autres denrées alimentaires de base pour nourrir leur famille. Tout cela bouillonnait dans la tête de tout un chacun et l'on cherchait des réponses.

Et il faut relever que ceux qui étaient contre le concept de l'indépendance faisaient fort de mettre en exergue l'aspect noir et négatif de la chose. Je n'ai pas voté personnellement lors de ces élections car je n'avais pas encore la majorité. Il fallait avoir 21 ans en ce temps-là pour être majeur. Mais étant adolescent, j'étais très enthousiaste à voir les choses se mettre en place autour de moi. L'avenir de mon pays se jouait et j'étais conscient d'être à un tournant majeur de son histoire.

Adolescent que j'étais, avec mes amis, on était très curieux. Le côté folklorique de la campagne nous attirait forcément : les défilés, les meetings sur les caissons des camions, au Champs de Mars… Tout cela était nouveau et intéressant. Il n'y avait pas autant de journaux que maintenant à l'époque : Le Mauricien, Le Cernéen, Advance, L'Express… Ils nous aidaient à réfléchir et façonner notre esprit. Personnellement, je trouve que le bipartisme est né lors de cette campagne. Elle a été celle où les germes du bipartisme qui caractérise jusqu'à maintenant notre politique ont été semées.

SAM LAUTHAN : « Quand Bizlall perdit la voix ! »

C'était une époque charnière où tout se jouait pour l'avenir de notre pays. Originaire du quartier de La Butte, je me souviens que Port-Louis, et surtout ses quartiers périphériques, comme Plaine-Verte, Roche-Bois ou Camp-Yoloff, entre autres, étaient les endroits les plus animés durant cette période. La campagne de frayeur qui avait entaché ces jours-là me reste encore en mémoire. D'aucuns avaient véhiculé et injecté le doute et la crainte que si nous devenions un État indépendant, toute la population allait, par exemple, être obligée de porter des « langoutis ». C'était très virulent de certains points de vue. C'est en jouant sur la peur des uns et des autres, parce que l'on allait vers l'inconnu, que la crème de la population générale, par exemple, prit le parti de s'exiler. Cet exode a eu des répercussions énormes sur le tissu social. Les effets s'en font toujours ressentir. Ce n'est pas tout le monde qui avait les moyens de se payer un billet d'avion. Mais nombre de familles avaient opté pour des rives nouvelles afin d'échapper à leurs cauchemars.

Vivant dans la région de Port-Louis, je me souviens que Razack Mohamed avait été battu tandis que son fils, Yousouf Mohamed, avait lui été élu. Paradoxalement, Plaine-Verte, où sir Razack avait posé sa candidature, était « LE » lieu qui célébra le plus joyeusement la victoire de l'accession à l'indépendance !

Et ce qui me reste en mémoire aussi, c'est Jack Bizlall qui avait perdu la voix à force de s'époumoner au micro ici et là ! Il souffrait d'une extinction de voix tant il était sollicité pour prendre la parole un peu partout… Ce sont surtout ces souvenirs-là qui me restent en mémoire.

J'avais 23 ans et, donc, j'ai voté. Mais j'étais loin de me douter que j'allais m'engager dans une carrière politique bien des années plus tard. En fait, rien ne m'y prédestinait. Nous étions une famille très pauvre. Mon père était gardien dans les docks. Comme tout ado de mon âge et de mon époque, j'étais curieux et je passais beaucoup de temps dehors. J'étais conscient qu'une page très importante de l'histoire de mon pays s'écrivait et que j'en faisais partie. Cependant, je ne voyais pas venir la bagarre raciale de janvier 68 qui allait meurtrir le pays à jamais… Durant cette période, j'ai vu des maisons en flammes et des innocents perdre leur vie.