LE MORNE - COMPÉTITION DE KITESURF : Une nouvelle plateforme dans la “buffer zone” agite les habitants

L’Unesco alertée sur la question

Les organisateurs : « Toutes les dispositions prises pour préserver les lieux »

Trois ans après l’installation d’une plateforme pour une compétition de kitesurf qui avait provoqué des contestations, Le Morne se retrouve dans une situation similaire. Sauf que cette fois-ci, les organisateurs ont obtenu les autorisations nécessaires et disent prendre les précautions pour ne pas causer de dégâts à l’environnement. Sauf que cette plateforme se trouve dans la buffer zone du Morne. L’Unesco a déjà été alertée à ce sujet.

Pendant toute cette semaine, le petit village du Morne a été très agité, avec les pêcheurs, d’une part, faisant part de leur mécontentement et les villageois, de l’autre, inquiets pour l’avenir du patrimoine mondial de l’Unesco. Jeudi soir, une réunion des forces vives de la région a eu lieu à ce sujet. Le sujet qui fâche : l’installation d’une plateforme pour les juges, dans le cadre d’une compétition de kitesurf qui se tiendra du 5 au 16 septembre.

Anil Lollbeeharry, du Comité bien-être du Morne, regrette que personne ne soit venu les consulter au sujet de cette compétition et des installations prévues dans la mer. Il rappelle que le Lagoon Management Plan du Morne Heritage Trust Fund spécifie que toute décision concernant la gestion du lagon doit passer par un comité composé de représentants du village, dans un souci de transparence. Or, ce n’est qu’hier après-midi, après les contestations des villageois et une semaine avant l’événement, qu’une réunion a été organisée entre le Morne Heritage Trust Fund, les représentants du village, des pêcheurs et les organisateurs.

Anil Lollbeeharry se dit inquiet non seulement pour l’écosystème, mais aussi pour la vie sociale des habitants. « Ici, il y a beaucoup de pêcheurs. Pendant toute la durée de la compétition, ils ne pourront sortir en mer pour aller pêcher et poser leurs casiers. L’endroit qu’on connaît comme One Eye, où se déroulera la compétition, est en fait une passe. Les pêcheurs doivent passer par là pour aller en haute mer. Déjà que la pêche à l’ourite est interdite en cette saison, comment vont-ils gagner leur vie ? » dit-il. Ce dernier confirme que le promoteur a accepté de les recevoir, suite à leurs doléances.

De son côté, Lallsingh Shama, président de l’association de pêche du Morne, regrette l’absence de consultations. « Personne n’est venu nous voir pour discuter. Pour une telle compétition, il y aura une centaine de kitesurfers dans la mer, comment allons-nous faire pour passer ? » A hier après-midi, ce dernier attendait lui aussi la réunion prévue avec les organisateurs pour décider de la marche à suivre.

Au ministère de la Pêche, qui a la responsabilité de tout l’espace sous-marin, on confirme avoir reçu une demande pour l’installation d’une plateforme métallique. Un porte-parole confirme avoir octroyé le permis sous six conditions aux organisateurs : avoir obtenu le permis des autorités compétentes et du Morne Heritage Trust Fund, placer la plateforme sur le sable et non près des récifs, enlever la structure toute de suite après la compétition, prendre des mesures pour protéger l’espace marin, informer les pêcheurs de la région et trouver un compromis avec eux et tenir le Fisheries Post de la localité au courant des travaux d’installation. Notre interlocuteur ajoute que la situation sera suivie de près et que le ministère n’hésitera pas à agir si les conditions ne sont pas respectées.

Au-delà de l’aspect environnemental, cette plateforme se trouvera dans la buffer zone du Morne. Les contestataires ne manquent pas de faire remarquer qu’il y a des paramètres imposés par l’Unesco à respecter. Une lettre a d’ailleurs déjà été envoyée à l’Unesco qui dit suivre l’affaire de près.

Nous avons sollicité à plusieurs reprises la présidente du Morne Heritage Trust Fund, à travers son bureau, pour une réaction. Mais elle est restée injoignable.

De leur côté, les organisateurs maintiennent qu’ils respectent tous les paramètres nécessaires. Laurent LeBolloch, du comité organisateur, souligne que ce n’est pas la première fois qu’une telle structure est érigée en mer. « Pour toutes les compétitions de kitesurf, il y a ce genre de plateforme pour permettre aux membres du jury de voir les participants de plus près. Cette fois-ci, nous nous sommes éloignées des récifs et la structure sera sur le sable. Nous n’allons pas dégrader l’écosystème ».

Laurent LeBolloch confirme également avoir reçu toutes les autorisations nécessaires et qu’une réunion est prévue avec les forces vives et les pêcheurs du Morne. Répondant aux critiques de ces derniers, il affirme que « la compétition se passera dans les vagues et non pas là où les pêcheurs doivent pêcher ». Il ajoute également qu’il y a des activités de kitesurf tous les jours au Morne et que cela ne gêne pas les pêcheurs.

Signalons que la compétition de kitesurf est organisée en collaboration avec la MTPA et le ministère du Tourisme, entre autres.