LE MORNE : Fermeture de l’accès à la montagne

Du 31 décembre au 2 janvier, l’accès à la montagne du Morne sera fermé au public pour cause de travaux de maintenance. C’est ce qu’a indiqué au Mauricien l’Officer in Charge du Morne Heritage Trust Fund (MHTF), Magali Sinatambou, précisant toutefois que la deuxième partie de la montagne restera fermée jusqu’à nouvel ordre.

La deuxième partie de la montagne du Morne, site classé patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco depuis 2008, est fermée au public depuis le 15 décembre. « Le sentier menant au sommet de la montagne à la croix est fermé pour cause de travaux de maintenance », a expliqué Magali Sinatambou, Officer in Charge du MHTF. Elle indique que le Risk Assessment Report préparé par Vertical World fait état d’une durée minimale des travaux de six semaines. « On change les cordes, mais aussi les ancrages dans la roche. On doit baliser de nouveau le sentier car avec les ascensions, il y a des chutes de pierres qui sont dangereuses pour les randonneurs. L’accès restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Le Risk Assessment Plan fait état de six semaines à monter », soutient-elle, déplorant « des cas de vandalisme sur place ». Elle souligne également que, du 31 décembre au 2 janvier, l’accès officiel et public à partir du pied de la montagne sera fermé pour maintenance. « Les gens travailleront pendant les trois jours ». Elle indique aussi que le bureau du MHTF, sur la route côtière du Morne, sera également fermé.

Le public a eu à attendre longtemps pour pouvoir accéder à ce site considéré sacré par toute une frange de la population mauricienne. Ainsi, ce n’est que cette année, soit le 24 juillet, que l’accès a été rendu public. À cette occasion, le ministre des Arts et de la Culture d’alors, Dan Baboo, avait déclaré : « L’accès au site n’a pas été possible jusqu’à présent à cause d’un litige qui est devant la cour. C’est suite à des négociations avec les différents partenaires que cela est aujourd’hui possible. » Une cérémonie officielle et religieuse avait marqué l’ouverture de cet accès par l’ex-Premier ministre adjoint, Xavier-Luc Duval, qui présidait également le comité pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission Justice et Vérité, l’ex-ministre Baboo, des parlementaires, des représentants d’associations sociales et des habitants de l’endroit. Lors de son intervention, le leader du PMSD devait affirmer que « la montagne peut désormais devenir un lieu touristique et de pèlerinage ».

Ce jour-là, les plus téméraires avaient gravi la montagne jusqu’au lieu où a été installée une croix en fer. Peu après le début de l’ascension, le curé de la paroisse de Chamarel avait dit une prière rappelant que Dieu a créé l’homme libre et créateur, mais que les hommes, en raison de l’égoïsme et de l’ambition du pouvoir, ont privé d’autres hommes de leur liberté. « Nous ne sommes pas là pour juger ceux qui ont dominé les autres, mais pour souligner l’importance de la liberté pour tous les hommes quels que soient leur statut social et leurs fonctions », a-t-il dit. Il a présenté la voie d’accès au sommet de la montagne comme un symbole du chemin menant à la liberté.

À ce jour, deux guides du MHTF ont été formés à l’histoire et aux premiers soins pour des visites guidées jusqu’au sommet de la montagne. « Ils ont aussi bénéficié d’une formation du Groupe d’intervention de la police mauricienne pour l’ascension. Les visites que nous proposons sont gratuites. Les guides font aussi le sentier de Trou Chenille », a souligné Magali Sinatambou, déplorant toutefois « les visites payantes qui se poursuivent avec un accès à partir des terrains privés autour de la montagne ». « Puisque c’est privé, nous ne pouvons rien faire. Nous ne savons pas quand ces visites ont lieu », soutient-elle. Et d’indiquer que la première partie de l’accès sera ouverte dès le 3 janvier. Le public sera tenu informé de l’ouverture de toute la montagne à la fin des travaux.