MORT LE 21 FÉVRIER 1999 : Quelques mots à Kaya

Ce 21 février, cela fera dix-huit ans que Kaya a été retrouvé mort dans la cellule No 6 d’Alcatraz, le centre de détention des Casernes centrales. La poésie de sa musique militante et des bribes de l’âme d’un peuple qu’il chantait sont parties avec lui. Dix-huit ans après, le deuil n’a pas été fait; la perception demeure que justice ne lui a jamais été rendue. D’où ces quelques mots adressés à Kaya pour que le souvenir demeure et que l’oubli ne l’emporte pas.

Bruno Raya

So nom inn grave

Ena enn gran nom ki fini grave dan nou leker

Dan leker tou bann zanfan morisien

Ena enn lavwa ki finn rezone dan Losean Indien liniversel

Parski li ti sant pou tou bann teryin



Li ti’enn lavwa de milion lavwa

Enn lavwa pou tou zilwa

Enn lavwa ki ti pe konbat avek lafwa

Li ti’enn lavwa ki ti pe kriy for lao

Tou problem ki ena anba

Li ti milit pou bann dimounn ki dan la lerga

Li finn ne dan kan zoulou Roche Bois

Dan enn landrwa ki ti touzour exkli par l’Eta

So lamizik ti touzour enn explwa

Se’t’enn don de Jah se poursa nou ti kontan li la

So karyer ti koumanse lafin de zane 80

Kot tou dimounn ti pe sant an ker la plipar so bann refrin

So lamizik ti’enn nouvo son, enn revelasion pou bann Morisien

Ki ti rezone exploze partou dan Losean Indien

Lape lamour rastaman ti pe sante

So lamizik ti vreman enn fraternite

So bann mesaz sete pou legalite

Kan so lamizik seggae zwe reflek laliberte

Nou finn pas bann moman extraordiner

Se poursa linn res grave la dan nou leker

Toultan ti’ena lafoul dan so bann konser

Parski lepep ti kontan se ki li pe fer

Pou mwa sa lom la li ti’enn gran rasanbler

A traver so lavwa linn rakont nou mizer

So bann mesaz donn nou kouraz pou bien fer

Se’t’enn lombo ki finn inspire par le Kreater

Kaya le seggaeman se’t’enn vre militan kiltirel, linn sant “mo pep to rasinn pe brile” e linn dir nou bizin pran konsians la realite kot nou pe viv. 18 an apre, eski pa samem ki pe ariv Repiblik Moris ? Eski rasinn la pann preske fini brile ? Bizin pran kont parski kan li pou fini brile, li pou tro tar. Pie antie pou tonbe e tou zwazo pou bizin pran lezer…

Ras Natty Baby

“Tu mérites une place plus présente dans la musique”

Salut mon frère de combat,

Te souviens-tu encore, quand tu es venu me voir à Chamarel dans les années 80 ? Notre conversation était axée sur la musique à l’île Maurice et tu me parlais d’un nouveau style.

À cette même période, te souviens-tu qu’on parlait aussi de langage Madam Sere, et c’est en explorant cette langue qu’on a trouvé le mot magique. En prononçant sega en Madam Sere – seggaegaga, on a trouvé le mot seggae. Tu travaillais de ton côté avec tes musiciens et moi avec les miens. Te souviens-tu de tout ça, de là où tu es, mon frère ?

En 1989, tu as réussi à apporter à ta patrie ce que tu as toujours désiré, qui est d’offrir à la musique mauricienne une forme d’expression moderne à travers le seggae, dont tu es le père fondateur. Mon frère, depuis que tu es parti, il y a eu beaucoup de tergiversations pour que cette musique continue à apporter l’espoir pour le peuple mauricien et rodriguais. Dans tes chansons, tu parlais de paix, mais on n’est pas en paix dans notre esprit, car il y a encore des barrières communales, que tu voulais faire disparaître à travers la musique seggae.

Tu voulais la justice, l’unité, le mauricianisme, et que tous vivent ensemble comme une même nation et un même peuple. Mais figure-toi, mon frère, que tout a été chamboulé; chacun cherche à tirer profit de ton patrimoine, surtout quand arrive la date de l’anniversaire de ta mort. Une injustice impardonnable. Nous pensons que tu mérites une place plus présente dans l’histoire de la musique locale.

Depuis que tu es parti, mon frère, beaucoup d’hypocrisies concernant la musique seggae ont émergé. Souvent, dans nos conversations, on parle de toi comme un prophète, un précurseur de la musique mauricienne; mais dans la pratique, ce n’est pas le cas. Beaucoup préfèrent jouer et chanter la musique venue d’ailleurs, en négligeant celle que tu nous as laissée en héritage.

Nous les pionniers, qui étions à tes côtés pour mettre le seggae en chantier pour que cette musique soit une réalité, nous continuons à la promouvoir en ta mémoire.

J’invite la population mauricienne, surtout la jeunesse, à continuer à soutenir le seggae. J’invite les médias, surtout les radios et les télévisions (web et numérique), d’accorder une place prépondérante à la musique seggae, qui fait partie du patrimoine musical mauricien et rodriguais.

Vive le seggae, vive la mémoire de Kaya !”

Lindsey Collen

Un grand artiste qui a donné sa vie pour une cause

Kaya,

On ne s’est pas connu personnellement, mais après ta mort, j’ai beaucoup côtoyé ta veuve, qui est devenue une de mes bonnes amies.

Tu symbolisais énormément de choses en même temps, mais je retiens ces trois-là : ta créativité, ta simplicité et tes principes.

Tu es l’inventeur d’une nouvelle forme de musique : le seggae. Ce que je retiens aussi, c’est ta simplicité. Tu n’étais ni prétentieux ni commercial, car tu n’as jamais essayé de vendre ton image.

Enfin, tu étais un homme de principe et honnête. Contrairement aux autres, même si les autorités n’ont pas retrouvé de substance illicite sur toi lors de ce concert, tu as refusé de nier, car tu es un homme de principe. Tu as été battu à mort pour que tu dénonces les autres, mais tu n’as pipé mot.

Tu étais quelqu’un de pacifiste et d’un courage extraordinaire. Tu es un symbole, un grand artiste qui a donné sa vie pour une cause. Par ta mort, tu as contribué à la lutte contre la brutalité policière, et cela a changé l’attitude de beaucoup, qui se sont ralliés à ce combat par la suite. Ta mort a changé les attitudes, que ce soit de la presse ou des autorités face à ce problème grandissant.

Ta musique a ainsi été le moteur d’un changement dans leur attitude. Tu as ouvert la voie et force est de constater que la bataille a été moins difficile pour demander réparation pour Bindu Ramlogun, veuve de Rajesh Ramlogun.

Il ne faut jamais que les hommes qui disent agir au nom de l’État usent de violence envers les individus qui sont en cellule.

Jean-Yves Chavrimootoo

“Sa meme sime to’nn montre nou”

Ki pe dir kamwad

Li enn vre loner

Sa lokazion regagn enn dialog

Dayer mo’nn touletan panse ki pa’nn gagn ase letan pou konn twa plis

Alor de tanzantan mo re-ekout to bann mesaz

Kitfwa pou re-rapel momem sime lalimier la

Pou enn batan san laont

Li inportan pran letan pou konpran

Ki tou kalite melanz ki pou kontinie sirviv isi

Zistwar revoltan ankor pe deroule

Nou tizil ankor pe plore

Bann ki pe dir zot pou souy so lizie

Pe kontinie tir so zi, ras so zong

Boukou ankor pe pran nou pou ras kouyon

Pena boukou kitsoz inn sanze depi to’nn ale

Ledikasion konpetision ankor pe fer divizion

Fanatik ankor nek pe rod tit

Ankor pe pran pa bon pou bon

Wi to ti bien trouve

O later

Pe koule koule dousma dousma

Zour kot tou seki zom met dan ler

Tonbe anba

Sa zour inn fini arive

Me selma seki pli anba ki pe gagn pli dimal

Zom pe kontinie met a zour

Bann nouvo zafer

Ki pe fer boukou maler

Antie partou lor later

Seki inportan touzour pena linportans

Nou pa pe dekouraze

Sa mo kiltir mwa ki’nn kone

Mo langaz zot tou koze

Mo zistwar pa fasil pou to refase

Samem sime to’nn montre nou

Samem sime ki nou pou pase

Sime ki amenn

Saki bon, saki dou, saki meyer

Pou nou tizil…