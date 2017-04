Le mot « Pâques »

Le mot « Pâque », dans la tradition juive, veut dire « passage ».

Les juifs à Pâque célèbrent le passage du peuple d’Israël de l’esclavage en Égypte à la Terre promise.

Les chrétiens quant à eux fêtent à Pâques la Résurrection du Christ, Sauveur de l’humanité.

Celui-ci est sorti vivant du Tombeau.

Il est victorieux de la mort.

Il n’a pas reculé devant la souffrance.

Il est vainqueur du mal par le bien, c’est-à-dire par Sa vie donnée, nous faisons ainsi la plus belle preuve de Son amour pour nous.

Il triomphe de toutes les puissances du Mal qui rendaient esclaves les hommes.

Il ferme la bouche de Satan qui disait toutes sortes de mensonges aux hommes pour les perdre et Jésus lie définitivement Ses mains afin qu’il n’ait plus aucun pouvoir sur eux.

La Pâques, c’est vraiment le triomphe du bien sur le mal.

La Pâques, c’est aussi la Victoire de l’amour sur la haine.

De la lumière sur les ténèbres.

De la joie sur la tristesse.

La Pâques, c’est encore le passage

De l’indifférence à la considération de l’autre.

Du rejet à l’inclusion.

Du désespoir à l’Espérance.

De l’égoïsme au don de soi.

À Pâques, le Christ donne sens à notre vie, à notre marche sur la terre.

Il ressuscite ainsi nos vies et nos relations éteintes, afin que nous rayonnions de Sa Joie et de Sa Paix.

Laissons donc éclater notre joie, Jésus vit, Alléluia!!!