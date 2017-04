MOTION D’ANNULATION-PRAVIND JUGNAUTH : « Nous opérons dans la transparence »

La motion d’annulation concernant la haute des prix des produits pétroliers présentée par Alan Ganoo a été rejetée hier soir à la suite de l’intervention d’une douzaine de parlementaires de la majorité et de l’Opposition.

Le président du Mouvement Patriotique (MP), qui a résumé les débats hier soir, a demandé au Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, de prendre en compte les récriminations de la population qui ont été exprimées par les parlementaires de l’opposition et de profiter du prochain budget 2017-2018 pour revoir le mécanisme utilisé pour permettre à la STC de fixer les prix des produits pétroliers.

Clôturant les débats, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a observé que les débats sur la motion d’Alan Ganoo démontrent la volonté du gouvernement d’opérer dans la transparence. Il a rappelé que dans le passé, il a eu l’occasion de participer à d’autres débats sur des motions d’annulation similaires. Il avait alors dénoncé l’opacité autour des méthodes utilisées pour fixer les prix du carburant.

Aujourd’hui, a-t-il souligné, l’opposition a le droit de critiquer à tort ou à raison la hausse des prix mais contrairement à ce qui se passait auparavant, les parlementaires disposent de tous les chiffres concernant l’achat des produits pétroliers ainsi que ceux concernant tous les éléments utilisés pour calculer les prix de l’essence et du diesel. La répartition des revenus découlant de divers prélèvements est connue de tous ainsi que leurs utilisations. Il a également réfuté l’argument de l’opposition à l’effet que les prix des produits pétroliers pratiqués à Maurice, et notamment de l’essence et du diesel, sont les plus élevés au monde. Il a cité une série de pays où les prix sont plus élevés dont la Grande Bretagne, qui est productrice de pétrole, l’Irlande, la France, la Chine, Hong Kong, Mayotte pour ne citer que ceux-là. Il a observé que même l’Arabie saoudite a procédé récemment à une hausse des prix des produits pétroliers. Il s’est également appesanti sur le fait que la volatilité des prix du pétrole sur le marché mondial ainsi que le taux du dollar américain sont en dehors du contrôle des autorités. D’où la nécessité de maintenir un montant minimum de Rs 100 M dans le fonds de compensation. Il s’est aussi réjoui de l’accord conclu avec les autorités indiennes pour l’importation des produits pétroliers, qui constitue non seulement une garantie en ce qui concerne l’approvisionnement, mais également en ce qui concerne les prix. Il a aussi fait comprendre que contrairement à ce qu’ont affirmé des orateurs de l’opposition, les prélèvements consacrés au MID Fund sont bel et bien utilisés, notamment pour les subsides accordés pour l’achat des chauffe-eau solaires.

Pour sa part, le député du MMM Reza Uteem a soutenu que le gouvernement n’a pas respecté sa promesse faite avant les élections de baisser le prix de l’essence et du diesel de Rs 10. Il estime qu’avec la baisse de 50 % des prix des produits pétroliers entre 2014 et 2015, le gouvernement disposait de la marge nécessaire pour respecter cet engagement mais au lieu de cela, ce sont des taxes additionnelles qui ont été imposées à la population, notamment l’augmentation de 300 % du prélèvement destiné au Build Mauritius Fund qui est passé d’une roupie à Rs 4. Entre janvier 2015 et avril de cette année, la STC a contribué un montant de Rs 2,09 milliards au Build Mauritius Fund, a-t-il observé. Il a relevé que pour la période 2015-2018, un montant de Rs 3,6 milliards a été réservé à la CWA afin de financer 17 projets. Or, jusqu’ici, seulement deux projets d’une valeur de Rs 114 M ont été réalisés. Aujourd’hui, le Build Mauritius Fund dispose d’un montant de Rs 5,3 milliards. Ce montant, dit Reza Uteem, est suffisant pour que le gouvernement puisse réaliser le programme prévu en ce qui concerne le remplacement des tuyaux, entre autres. Pour lui, il n’était par conséquent pas nécessaire d’augmenter le prix des produits pétroliers. Il a également demandé au gouvernement de prendre des mesures pour réformer complètement le « price fixing mecanism ».

Auparavant, le ministre Etienne Sinatambou a estimé que la motion d’annulation n’avait pas sa raison d’être. Il a observé d’autre part que le Build Mauritius Fund n’est pas uniquement consacré à résoudre le problème de l’eau. Il est désormais utilisé pour d’autres projets dont les projets routiers.

« Profits considérables »

Dan Baboo, qui retrouvé une nouvelle vigueur comme Whip de l’opposition, a dénoncé la hausse des prix du carburant en l’attribuant aux prélèvements estimés à 168 % du prix par litre. Cette hausse de prix, dit-il, est d’autant plus injustifiée que la STC a réalisé des profits considérables alors que le commun des mortels à Maurice n’arrive pas à joindre les deux bouts.

Le Deputy Chief Whip, Ravi Rutnah, s’est appesanti sur la hausse et la fluctuation du dollar ainsi que sur la hausse des prix des produits pétroliers pour les justifier. Son intervention a été interrompue à plusieurs reprises par Aadil Ameer Meeah qui a failli être expulsé du Parlement pour avoir traité de « rubbish » les propos de Ravi Rutnah. Il a fini par « withdraw » sur les conseils de Veda Baloomoody. Ce qui a permis au Deputy Chief Whip de poursuivre son intervention « comme Christophe Colomb qui a poursuivi sa route vers l’Amérique envers et contre tous ». Il a soutenu que les prélèvements effectués sur le prix des produits pétroliers « ne sont pas l’œuvre de ce gouvernement, mais ont été introduits par l’ancien gouvernement » et estime que l’argent recueilli a été utilisé judicieusement.

Osman Mahomed a demandé pour sa part que le prélèvement prévu pour le MID Fund soit aboli puisque ce dernier n’existe plus. Et de rappeler qu’à l’époque où le MID existait et qu’il était un des responsables, l’argent recueilli avait été utilisé judicieusement pour financer, entre autres, le projet de chauffe-eau solaires qui a permis au pays de faire des économies considérables en énergie et par conséquent réduire la facture d’importation. Il a aussi rappelé que les prélèvements avaient été utilisés pour le financement des projets photovoltaïques dans les écoles et collèges.

Danielle Selvon, elle, affirme que la déclaration du Premier ministre adjoint selon laquelle la hausse du prix des produits aura des effets sur le prix de l’électricité justifie l’adoption de la motion présentée par Alan Ganoo. Elle estime que cette hausse affecte les prix de milliers de produits.

Anil Gayan a, pour sa part, défendu la hausse des prix du carburant, estimant qu’en raison de l’augmentation du prix du baril du pétrole, même l’Arabie saoudite a été forcée d’augmenter son prix de 30 %. Il a lui aussi expliqué que les prélèvements effectués sur le prix de l’essence et du diesel ont été utilisés judicieusement pour le financement de projets d’infrastructure. Il a ensuite rappelé que, malgré les prélèvements introduits par l’ancien gouvernement, la STC s’était retrouvée devant une perte considérable de l’ordre de Rs 4,7 milliards en raison du “hedging”.



PRODUITS PÉTROLIERS - GUNGAH : « Les nouvelles facilités de stockage seront prêtes en fin d’année »

Le ministre Ashit Gungah a annoncé que les travaux de construction des nouvelles facilités de stockage des produits pétroliers seront complétés d’ici la fin de l’année. Il participait hier au débat concernant la motion de “disallowance” sur les différentes taxes que le gouvernement impose aux consommateurs de l’essence et de diesel pour subventionner divers projets.

Ashit Gungah souligne que le prélèvement pour la construction des “storage tanks” a été introduit en novembre 2015, prévoyant une collecte de Rs 10 par litre sur l’essence et le diesel. Avec la hausse des activités économiques, dit-il, le gouvernement « a vu la nécessité » d’augmenter la capacité de stockage et s’est engagé dans la construction de réservoirs additionnels pour une capacité supplémentaire de 25 000 tonnes. « Cela permettra au pays de stocker de l’essence pour 60 jours et du diesel pour 50 jours », indique-t-il. Et d’ajouter : « Valeur du jour, le pays a la capacité de stocker de l’essence (Mogas) pour 25 jours et du diesel (Gasoil) pour 30 jours. »

Le ministre a ensuite souligné que sa priorité, en arrivant à ce ministère, était de s’assurer que le pays possède suffisamment de produits pétroliers, et ce le plus longtemps possible. Et d’affirmer qu’en dépit de la hausse des prix du diesel et de l’essence, de janvier 2016 à février dernier, « ils sont restés inchangés au détail ». Il a rappelé que l’APM a été mis en place en 2004 pour faire passer toutes les « changes on shipments of oil products to consumers ». Une décision motivée par la perte de Rs 1,8 milliard encourue par la STC durant l’année financière 1999-2000. En janvier 2011, un Petroleum Pricing Mecanism a été institué pour mitiger les effets de la hausse des prix du carburant sur le marché mondial. En septembre 2015, dit-il, une commission technique a été instituée pour revoir son fonctionnement. « De multiples scénarios ont été simulés pour avoir la meilleure solution. » Suite à cela, deux changements majeurs y ont été apportés : premièrement au prix de référence calculé maintenant sur trois mois en amont et trois en aval au lieu de six mois comme c’était le cas dans le passé ; et deuxièmement au prix du “stabilisation account” qui permet de maintenir le prix stable sur une longue période. Le ministre Gungah indique que les 4 % de marge qui existaient auparavant ont été enlevés. « This has result in a normal price much nearer to the world market price », fait-il ressortir. Avec le nouveau système, dit-il, « le prix de référence pour l’essence est de Rs 185.52 par USD-tonne métrique et le diesel à USD 58.19 par baril. Avec l’ancien système, il aurait été de Rs 532.24 USD-tonne et 60.78 USD par baril ». Il ajoute que Rs 2,1 milliards avaient été accumulés dans le Price Stabilisation Account à octobre 2015. « Rs 600 millions ont été utilisées pour mitiger les dépenses en essence et Rs 900 millions pour le diesel », indique-t-il. Toutefois, avance-t-il, le Price Stabilisation Account a ses limites et en février de cette année le gouvernement a été contraint de revoir à la hausse le prix des produits pétroliers de 10 %.

Ashit Gungah souligne que le Build Mauritius Fund introduit en janvier 2014 a pour but de financer des projets de développement, dont le Mauritius Light Rail Transit, le système de distribution d’eau et d’électricité.

Revenant sur les propositions d’Alan Ganoo, il précise que « ce sont 450 millions de litres d’essence et de diesel qui sont vendus par an et non 550 millions comme l’a affirmé le député de l’opposition ». Il indique ensuite que les projets qui seront financés ont déjà été identifiés et que celui des facilités de stockage des produits pétroliers a déjà démarré. Après s’être défendu, le ministre Gungah a affirmé : « We can’t support the motion of honorable Ganoo. »