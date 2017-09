MOTO-ÉCOLES : Vingt-quatre moniteurs et 15 examinateurs formés

Vingt-quatre moniteurs de moto-école et 15 policiers examinateurs ont été formés dans le cadre du projet Moto Ecole. Après avoir suivi une formation de 840 heures et 1 090 heures respectivement, ils ont reçu aujourd'hui leur certificat d’attestation des mains du ministre des Infrastructures publiques et du Transport, Nando Bodha, en présence de DCP Mukhtardin Taujoo, de la Traffic Branch.

« Les usagers de deux-roues sont les plus vulnérables et croient peut-être qu’ils sont les plus puissants. Comme je l’ai toujours dit, une motocyclette n’est qu’à une hauteur de sept centimètres et c’est ce qui les sépare de la vie et de la mort », a déclaré le ministre Nando Bodha, lors de la cérémonie de remise de certificats. Après « beaucoup d’efforts », la première étape a été entamée, soit celle de la formation de 39 formateurs, dont 24 moniteurs et 15 officiers de police. Les formateurs ont tous suivi une formation étalée sur 840 heures. Toutefois, les 15 policiers ont été appelés à suivre une formation de 250 heures supplémentaires pour devenir des évaluateurs. À noter que la formation des moniteurs et des examinateurs était assurée par un professionnel réunionnais.

Les moto-écoles seront opérationnelles à partir d’octobre. Ce sont les 24 moniteurs formés qui seront chargés de former les futurs usagers. « Quelque 7 000 personnes sont concernées par cet exercice chaque année. Par ailleurs, nous avons limité les cylindrées par rapport à l’âge des usagers. Un détenteur d’un “learner” pourra acheter une moto de 200 à 250 cc. Enfin, tous les usagers de deux-roues devront passer par une moto-école pour obtenir leur permis. À l’obtention de leur “learner”, les usagers recevront un “log book”, qui contiendra l’évaluation de leur moniteur », explique Nando Bodha.

Après cette première formation, le ministère des Infrastructures publiques et du Transport, en collaboration avec la force policière, plus précisément la Traffic Branch, compte organiser deux autres formations : une première pour les auto-écoles et la seconde pour les poids lourds. Un centre spécialisé sera également mis à leur disposition. Ces mesures interviennent dans le cadre de la campagne lancée par la force policière, soit « Tolérance zéro ».

« Nous avons un nombre grave de victimes de la route. Le nombre d’accident et de victimes ne cesse d’augmenter. Les deux catégories les plus vulnérables sont les deux-roues et les piétons. D’ailleurs, une campagne de sensibilisation pour les piétons est actuellement diffusée à la télé et est intitulée “Save a kid’s life” », a soutenu le ministre. En effet, parmi les victimes de la route cette année, une quarantaine sont des motocyclistes. Le ministre demande aux moniteurs d’être « bons, honnêtes et sévères » afin que les futurs motocyclistes soient plus responsables. « Si vous n’êtes pas convaincus qu’une personne est prête pour passer l’examen, ne validez pas leur permis », conclut-il.

Point de vue de femmes

Mireille Invulnérable, 37 ans et habitant Flacq, est instructrice de moto-école. Cette femme au foyer relate qu’elle s’est inscrite à cette formation grâce à l’encouragement de son époux. « J’ai toujours été passionnée par les motos. Grâce à cette formation, j’ai appris à mieux manier la moto en tant qu’usager de la route et à mieux me comporter quand je suis à moto. Je suis vraiment contente et j’espère pouvoir mettre en pratique tout ce que j’ai appris pour ensuite transmettre mes connaissances à d’autres personnes, qu’elles soient jeunes ou âgées », indique-t-elle.

Mireille a commencé à conduire un scooter et sait aujourd'hui piloter une moto. « Au départ, j’avais peur de monter sur une moto “à vitesses”. Mais par la suite, j’ai su la maîtriser. D’ailleurs, j’envisage d’en acheter une autre », nous confie Mireille. Cette dernière se dit même prête à enseigner aux autres à monter à moto. « Ma voisine avait un scooter mais ne savait comment le monter. Je lui ai montré et, depuis, elle va travailler en scooter », fait-elle ressortir.

Sandrine Raisona, mariée et mère de trois enfants, compte pour sa part 13 années de service dans la force policière. Elle est la seule femme parmi les 15 policiers ayant suivi la formation de 840 heures et celle de 250 heures en vue de devenir examinateurs. « Une formation pour les motocyclistes est très importante et je suis contente que le ministère soit venu de l'avant avec cette formation. C’est un plus pour moi car j’ai énormément appris pendant la formation. En raison du nombre de victimes, dont presque la moitié est des motocyclistes, il était important de venir avec cette formation pour rendre les personnes plus responsables », avance Sandrine.

Cette dernière dit attendre que les motocyclistes changent de comportement sur les routes. « Il ne suffit pas de savoir monter à moto pour être un bon usager. Il y a beaucoup de choses à apprendre, comme le comportement et la manière dont on s’assoit sur sa moto. Les gens prendront un peu de temps pour apprendre mais, par la suite, le résultat sera agréable », précise-t-elle.